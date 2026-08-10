ईरान में ट्रंप की जंग की सामने आई सच्चाई! इस अमेरिकी सांसद ने कर दिया पर्दाफाश

अमेरिकी सीनेटर क्रिस मर्फी ने सीनेट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान युद्ध को लेकर महीनों से अमेरिकी लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया. मर्फी ने कहा कि ट्रंप बार-बार यह कहते रहे कि ईरान युद्ध पर समझौता बस होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उनके मुताबिक, इन ऐलानों का इस्तेमाल बाजार को प्रभावित करने के लिए किया गया, ताकि ट्रंप के दोस्त और परिवार इससे फायदा उठा सकें.

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सीनेटर मर्फी ने ट्रंप के हालिया 100,000 अमेरिकी डॉलर महीने वाले सब्सक्रिप्शन का भी जिक्र किया, जिसके तहत ट्रंप की ट्रुथ सोशल पोस्ट पहले से देखने की बात कही गई. मर्फी ने आरोप लगाया कि यह अमेरिकी विदेश नीति से जुड़ी जानकारी पहले देने का तरीका है और इसका इस्तेमाल इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए किया जा सकता है. उन्होंने कहा, यह युद्ध सिर्फ लापरवाही की वजह से नहीं चल रहा हो सकता, बल्कि इसलिए भी क्योंकि राष्ट्रपति ने इससे पैसे कमाने का रास्ता ढूंढ लिया है.

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क्रिस मर्फी ने कहा कि ट्रंप की पूरी रणनीति लोगों को गुमराह करने और झूठ बोलने पर टिकी है. उनके मुताबिक, इसका सबसे बड़ा हिस्सा यह संदेश देना है कि युद्ध अब खत्म होने वाला है. मर्फी ने कहा कि लोगों से कहा जाता है कि चिंता मत कीजिए, भले ही अंत नहीं दिख रहा हो, भले ही कीमतें चुकानी पड़ रही हों, भले ही अमेरिका के पास कोई साफ रास्ता नहीं दिख रहा हो, लेकिन युद्ध बस खत्म होने वाला है.

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बाजार खुलने से पहले ट्रंप करते हैं जंग खत्म करने का ऐलान

सीनेटर ने कहा कि ट्रंप के ऐसे दावों में एक साफ पैटर्न दिखता है. उनके मुताबिक, व्हाइट हाउस जनता से इस युद्ध की असली स्थिति पर सीधी बात नहीं कर रहा. मर्फी ने कहा कि ट्रंप आमतौर पर रविवार रात या सोमवार सुबह, बाजार खुलने से ठीक पहले, यह घोषणा करते हैं कि युद्ध अब खत्म होने वाला है. उन्होंने कहा कि अब जबकि इस युद्ध को 6 महीने हो चुके हैं, पैटर्न साफ दिख रहा है. मर्फी के मुताबिक, 11 अलग-अलग मौकों पर ट्रंप ने कहा कि समझौता होने वाला है और युद्ध खत्म होने वाला है, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ और यह सब असली नहीं निकला.

ट्रंप की कंपनी ने ट्रुथ सोशल पर शुरू किया है सब्सक्रिप्शन

मर्फी ने कहा कि ट्रंप के युद्धविराम वाले ऐलान अचानक नहीं होते, बल्कि पैसे कमाने की एक सोची-समझी योजना का हिस्सा हैं. उन्होंने कहा कि करीब एक हफ्ता पहले ट्रंप ने घोषणा की थी कि अगर कोई उन्हें $100,000 महीना दे, तो उसे अमेरिकी विदेश नीति के फैसलों की पहले से जानकारी दी जाएगी.

मर्फी ने इसे इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए सब्सक्रिप्शन सेवा बताया और कहा कि यह बिना किसी शक के बहुत फायदे का सौदा है. उन्होंने अपने रिपब्लिकन साथियों पर भी निशाना साधा और कहा कि क्या कोई रिपब्लिकन सीनेटर युद्ध के बीच व्हाइट हाउस से $100,000 महीने में ऐसी घोषणाएं बेचने का बचाव करेगा. मर्फी ने खुद ही इसका जवाब देते हुए कहा कि ऐसा कोई नहीं करेगा.

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ईरान में जंग जल्द खत्म करने की अपील

मर्फी ने ट्रंप के ईरान युद्ध को तुरंत और सचमुच खत्म करने की मांग की. उन्होंने कहा कि जून में हुए युद्धविराम से उन्हें खुशी तो हुई थी, लेकिन शर्तें देखकर उन्हें लग गया था कि यह टिकने वाला नहीं है. उनके मुताबिक, वह कोई असली समझौता नहीं था, फिर भी अब बहुत से लोग लगभग किसी भी समझौते के समर्थन को तैयार हैं. मर्फी ने कहा कि ऐसा समझौता अपमानजनक होगा और उसमें ईरान असल में अपनी जीत का दावा करेगा, लेकिन इसके बावजूद यह युद्ध एक आपदा है.

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