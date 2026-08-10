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क्रेडिट कार्ड चुराया, FD से उड़ाए 6.80 लाख! ICICI बैंक की पूर्व मैनेजर गिरफ्तार

ICICI बैंक की पूर्व डिप्टी ब्रांच मैनेजर ममता कुमारी को कस्टमर के साथ लाखों की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. उन पर कस्टमर के साथ कुल 7 लाख 80 हजार रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है.

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ICICI की पूर्व डिप्टी ब्रांच मैनेजर गिरफ्तार
ICICI की पूर्व डिप्टी ब्रांच मैनेजर गिरफ्तार

ICICI बैंक की पूर्व डिप्टी ब्रांच मैनेजर ममता कुमारी पर एक कस्टमर के साथ लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है. इस मामले में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया है. आरोप है कि दिसंबर 2023 में उन्होंने बैंक में अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए यह धोखाधड़ी की. इस मामले में उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया था. अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा.

ममता कुमारी पर आरोप है कि दिसंबर 2023 में उन्होंने एक कस्टमर का क्रेडिट कार्ड चुरा लिया और उसकी जानकारी के बिना उससे करीब 1 लाख रुपये की खरीदारी की. इसके अलावा, उन पर कस्टमर की FD से फर्जी हस्ताक्षर के जरिए सीधे 6 लाख 80 हजार रुपये निकालने का भी आरोप है.

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने कई जगहों पर जानकारी जुटाई. लंबी जांच के बाद पुलिस को पता चला कि ममता कुमारी उत्तर प्रदेश में हैं. इसके बाद पुलिस ने उन्हें उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित उनके गृहनगर से ढूंढ निकाला और 8 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया.

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फिलहाल पुलिस ममता कुमारी को ट्रांजिट रिमांड पर पश्चिम बंगाल लेकर आई है. यहां उनसे पूरे मामले को लेकर आगे पूछताछ की जा रही है. पुलिस अब उनके जरिए कस्टमर से धोखाधड़ी कर निकाले गए पैसों की बरामदगी की कोशिश कर रही है. ममता कुमारी ICICI बैंक की चेतला ब्रांच की पूर्व डिप्टी ब्रांच मैनेजर थीं. उन पर कस्टमर के साथ कुल 7 लाख 80 हजार रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है.

ममता कुमारी को आज अलीपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा. पुलिस कोर्ट से उनकी हिरासत की मांग करेगी, ताकि उनसे विस्तार से पूछताछ की जा सके और चोरी किए गए पैसों को बरामद किया जा सके. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और धोखाधड़ी से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जानकारी जुटाई जा रही है.

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