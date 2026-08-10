मकान मालिक के साथ आपत्तिजनक हालत में मिली पत्नी, पति ने किया विरोध तो तेजाब पिलाकर मारा...बरेली में खौफनाक कांड

उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बार फिर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां पत्नी ने अपने ही पति को तेजाब पिला दिया. जिससे उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. पत्नी ने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि पति ने उसे प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था. अस्पताल में मरने से पहले पीड़ित पति ने पुलिस को बयान देकर इस पूरे दर्दनाक दास्तां की कहानी बयां की थी. फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

और पढ़ें

यह पूरी घटना थाना बारादरी क्षेत्र स्थित जोगी नवादा की बताई जा रही है. क्षेत्र के रहने वाले इसराइल की शादी गौसिया से 13 साल पहले हुई थी. दोनों के बीच कुछ वर्ष तक सबकुछ ठीक-ठाक चला. लेकिन कुछ समय बाद परिवार में विवाद होने लगा, इसके बाद परिवार में हिस्सा बंटवारा हुआ और मां ने इसराइल को हिस्सा दे दिया. हालांकि, कुछ दिन बाद ही इसराइल ने घर छोड़ दिया और किराए के घर में रहने लगा.

3 महीने पहले खुली पोल

परिवार के लोगों का आरोप है कि लगभग 3 महीने पहले इसराइल को पता चला कि उसकी पत्नी गोसिया का चक्कर मकान मालिक सलीम के साथ चल रहा है. एक दिन उसने दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ भी लिया. जिसके बाद इसराइल ने आत्महत्या की भी कोशिश की, लेकिन परिवार के लोगों ने बचा लिया. इस घटना के बाद परिवार की बदनामी भी होने लगी. जिससे परेशान होकर बहू ने अपने ही पति की हत्या की प्लानिंग बनाई और प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को तेजाब पिला दिया.

Advertisement

मृतक की मां बारिशा ने बताया कि हमारा बेटा हिस्सा लेकर घर से निकल गया था. इसी दौरान बहू के सलीम नाम के व्यक्ति से अवैध संबंध हो गए. हमारे बेटे ने सलीम को रंगे हाथ पकड़ भी लिया था. जिससे वह शर्मिंदा होकर फांसी लगाने की कोशिश भी की थी. लेकिन परिवार वालों ने उसे बचा लिया. ऐसे में बदनामी के डर से बहू ने सलीम के साथ मिलकर उसे तेजाब पिला दिया. जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने क्या कहा?

सीओ आशुतोष शिवम ने बताया कि अस्पताल से एक मेमो प्राप्त हुआ. एक व्यक्ति जिसका नाम इसराइल था और चक मेहमूद बारादरी क्षेत्र का रहने वाला था. उसकी तेजाब पीने से मौत हो गई. मृतक की पत्नी पर उसे प्रेमी के साथ मिलकर तेजाब पिलाने का आरोप है. परिजनों की शिकायत पर मामले दर्ज कर जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----