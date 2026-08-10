'हर-हर महादेव' के जयघोष से गूंजा दशाश्वमेध घाट, कांवड़ में गंगाजल भरने उमड़ी शिवभक्तों की भीड़

सावन का महीना, भोलेनाथ की भक्ति और हर-हर महादेव के गूंजते जयघोष. संगम नगरी प्रयागराज का दारागंज स्थित दशाश्वमेध घाट इन दिनों पूरी तरह शिवमय नजर आ रहा है. जहां तक नजर जाती है, वहां केवल कांवड़िए ही कांवड़िए दिखाई देते हैं. गंगा तट पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है.

और पढ़ें

छोटे बच्चे हों, युवा हों या फिर बुजुर्ग हर कोई गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पवित्र गंगाजल अपनी कांवड़ में भर रहा है. शिवभक्त तीर्थ पुरोहितों से विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ से अपने परिवार की सुख-समृद्धि और मंगल की कामना कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में आस्था का सैलाब, दिल्ली से हरिद्वार-अयोध्या तक भक्तों की लंबी कतारें

घाट पर कई श्रद्धालु कान पकड़कर उठक-बैठक करते हुए अपनी भूलों के लिए भगवान से क्षमा मांगते दिखाई दे रहे हैं. हर चेहरे पर भक्ति, हर कदम पर श्रद्धा और हर ओर 'बोल बम' व 'हर-हर महादेव' के जयघोष वातावरण को भक्तिमय बना रहे हैं.

इस बार कांवड़ यात्रा में दो तरह के कांवड़िए विशेष आकर्षण का केंद्र हैं. एक ओर सफेद वस्त्रों में 'डाक बम' कांवड़िए हैं, जो बिना रुके दौड़ते हुए निर्धारित समय में शिवालय पहुंचकर जलाभिषेक करते हैं.

Advertisement

वहीं दूसरी ओर सामान्य कांवड़िए भजन-कीर्तन और नृत्य करते हुए विभिन्न शिव मंदिरों की ओर रवाना हो रहे हैं, जहां वे भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर परिवार की सुख-शांति, समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना करेंगे.

सावन की इस दिव्य छटा ने प्रयागराज को पूरी तरह शिवमय बना दिया है, जहां आस्था, विश्वास और भक्ति का अद्भुत संगम हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है.

सावन के पावन महीने में दारागंज का दशाश्वमेध घाट भक्ति के रंग में रंगा हुआ है. गंगा स्नान से लेकर गंगाजल संग्रह और भोलेनाथ के जलाभिषेक की तैयारियों तक, हर शिवभक्त की एक ही कामना है. भोले बाबा की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहे. यही वजह है कि प्रयागराज में इन दिनों हर ओर 'बोल बम' और 'हर-हर महादेव' की गूंज सुनाई दे रही है.

---- समाप्त ----