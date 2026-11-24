बिहार के समस्तीपुर में मंगलवार सुबह करीब 7:04 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए. ये कंपन करीब 2 सेकेंड तक रहा. कई सालों बाद समस्तीपुर में भूकंप के झटके महसूस होने के कारण अहले सुबह कई लोगों को तुरंत स्थिति समझने में देरी हुई.

और पढ़ें

बताया जा रहा है कि सुबह के समय ठंड के मौसम में लोग अपने घरों के अंदर मौजूद थे, तभी करीब 7:04 बजे धरती 2 सेकेंड तक डोल उठी. वहीं, सिलिगुड़ी, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूचबिहार समेत उत्तर बंगाल के कई हिस्सों में झटके महसूस किए गए.

मंगलवार को नेपाल के कोशी प्रांत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए. यूरोपीय-भूमध्यसागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र (EMSC) के मुताबिक, इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.4 मापी गई. फिलहाल किसी बड़े नुकसान या जनहानि की जानकारी सामने नहीं आई है.

भूटान, बांग्लादेश और चीन में भी भूकंप की आशंका

पूर्वी नेपाल में सुबह करीब 7:02 बजे भूकंप आया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, भूकंप का केंद्र सिक्किम सीमा के करीब कोशी प्रांत के ताप्लेजुंग जिले में लेलेप से लगभग 9 किलोमीटर दूर था. भूकंप के झटके नेपाल के साथ-साथ भारत, भूटान, बांग्लादेश और चीन के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए होंगे.

Advertisement

यह भी पढ़ें: पेरू में 6.9 तीव्रता के भूकंप से डोली धरती, राजधानी लीमा तक झटकों से सहमकर सड़कों पर निकले लोग

नेपाल और उसके आसपास का हिमालयी क्षेत्र भूकंपीय गतिविधियों के लिहाज से काफी संवेदनशील माना जाता है. कोशी प्रांत पूर्वी नेपाल का हिस्सा है और इसकी सीमाएं भारत के कुछ क्षेत्रों के करीब पड़ती हैं.

---- समाप्त ----