उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में शादी से पहले गायब हुई 21 वर्षीय युवती राधा देवी को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया और आरोपी मसूक अहमद को गिरफ्तार कर लिया. युवती के भाई की शिकायत पर गांव के मसूक अहमद को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोपी बनाया गया था, जबकि उसके भाइयों मंजूर और मंसूर पर सहयोग का आरोप है. बारात पहुंचने से ठीक पहले दुल्हन के गायब होने से हड़कंप मचा था.

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बाराती बिना खाना खाए लौटे, घर में मचा कोहराम

20 नवंबर की रात गांव में शादी की तैयारियां पूरी थीं और मेहमान जुटे थे. बारात भी गांव पहुंच गई थी और जनवासे से डीजे पर नाचते हुए बाराती दुल्हन के दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे. तभी दुल्हन के गायब होने की खबर से घर में अफरा-तफरी मच गई. काफी तलाश के बाद भी पता नहीं चलने पर नाराज बाराती देर रात बिना शादी और बिना खाना खाए वापस लौट गए.

दर्ज हुआ मुकदमा, हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन

युवती के भाई ने हथगाम थाने में तहरीर देकर मसूक अहमद पुत्र महबूब पर बहन को बहला-फुसलाकर ले जाने और मंजूर व मंसूर पर मदद करने का आरोप लगाया. पुलिस ने मुकदमा संख्या 239/2026 दर्ज कर बीएनएस की धारा 87, 61(2) और एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2)(v) के तहत कार्रवाई शुरू की. हिंदू संगठनों ने थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया और बुलडोजर कार्रवाई की मांग उठाई.

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आरोपी गिरफ्तार, युवती परिजनों को सौंपी गई

पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश और क्षेत्राधिकारी थरियांव दुर्गेश दीप के पर्यवेक्षण में हथगाम पुलिस ने 22 नवंबर को मसूक अहमद को गिरफ्तार कर युवती को बरामद कर लिया. 23 नवंबर को आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया और युवती को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया. पुलिस अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है.

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