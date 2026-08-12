scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

प्लेन में बैठ चुके थे यात्री, ऐन वक्त पर फ्लाइट कैंसिल... कोलकाता एयरपोर्ट पर जमकर बवाल, VIDEO

कोलकाता एयरपोर्ट पर एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को अचानक तकनीकी खराबी के कारण रद्द कर दिया गया. बोर्डिंग पूरी होने के बाद फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों में नाराजगी देखने को मिली. यात्रियों का आरोप है कि उन्हें सही समय पर जानकारी नहीं दी गई जिसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया.

Advertisement
X
कोलकाता एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट कैंसिल होने पर बवाल मचा. (Photo- ITGD)
कोलकाता एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट कैंसिल होने पर बवाल मचा. (Photo- ITGD)

कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पर एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट रद्द होने के बाद यात्रियों ने जमकर हंगामा किया. ये फ्लाइट (IX1254) कोलकाता से चेन्नई जाने वाली थी. प्लेन में बोर्डिंग पूरी होने के बाद ऐन वक्त पर फ्लाइट कैंसिल कर दी गई, जिसके बाद एयरपोर्ट में बवाल हो गया.

एयरलाइन अधिकारियों के मुताबिक, विमान में अचानक कोई तकनीकी खराबी आ गई थी और सुरक्षा कारणों से उड़ान को रोकना पड़ा. हालांकि, यात्रियों का आरोप है कि उन्हें सही समय पर सही जानकारी नहीं दी गई, जिससे भ्रम और नाराजगी की स्थिति बनी.

यात्रियों ने बताया कि उन्हें बोर्डिंग पास जारी कर दिए गए थे और वो प्लेन में सवार भी हो चुके थे. काफी देर तक इंतजार कराने के बाद उन्हें बताया गया कि फ्लाइट रद्द कर दी गई है और सभी को नीचे उतार दिया गया.

सम्बंधित ख़बरें

Sourav Ganguly threat
सौरव गांगुली को कौन दे रहा है जान से मारने की धमकी?
abishek-porel
IPL क्रिकेटर अभिषेक पोरेल गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर रेप का आरोप
monsoon-heavy-rain-floods
कहीं सड़कें बनीं दरिया, कहीं टापू बने स्कूल-घर... देशभर में बारिश से हाहाकार
Malaysia Airlines
लैंडिंग के वक्त विमान पर पड़ी लेजर लाइट, चौंधिया गईंं पायलट की आंखें
What is the Hub and Spoke flight model that India is now planning?
भोपाल से पटना की सीधी फ्लाइट शुरू, 4 नई उड़ानों को हरी झंडी

फ्लाइट रद्द होने की खबर मिलते ही यात्री भड़क गए.  उन्होंने एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ को घेर लिया और जमकर हंगामा किया. ये विरोध इसलिए हुआ क्योंकि अधिकारी ये साफ-साफ नहीं बता पा रहे थे कि यात्री अपनी मंजिल तक कब पहुंचेंगे. 

एयरपोर्ट से सामने आए वीडियो में यात्री अधिकारियों से सवाल पूछते और वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग करते नजर आ रहे हैं. यात्रियों का कहना था कि कई लोगों की आगे की कनेक्टिंग फ्लाइट्स, ट्रेनें या जरूरी काम थे, जो इस देरी के कारण छूट गए.

Advertisement

एयरलाइन का रुख

एयरलाइन कर्मचारियों ने यात्रियों को समझाने की कोशिश की और बताया कि ऑपरेशन्स कंट्रोल सेंटर (OCC) स्थिति का रिव्यू कर रहा है. उन्होंने यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था या रिफंड देने का आश्वासन दिया, लेकिन यात्री तुरंत ठोस जवाब की मांग पर अड़े रहे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    साजिश, सबूत मिटाने की कोशिश और पुलिस की कार्रवाई... आरजी कर केस में पूर्व TMC विधायक समेत 3 पर FIR |
    Chitrakoot में बदहाल सड़कों पर भड़के BJP विधायक, PWD दफ्तर में मचा हड़कंप! |
    रनवे की ओर जा रहा था प्राइवेट जेट, अचानक सामने आई कार और फिर... VIDEO |
    31 हजार लोगों को भेजी APK फाइल, 5600 मोबाइल हो गए हैक... 125 करोड़ की ठगी का नेटवर्क बेनकाब |
    जामुन खाकर फेंक देते हैं गुठली? न करें ये गलती...गमले में डालकर उगाएं पौधा; बेहद आसान है तरीका |
    VIDEO: दंपति ने बच्ची समेत चलती ट्रेन से लगाई छलांग, RPF जवान ने ऐसे बचाई जान |
    पूर्ण सूर्य ग्रहण का क्या महत्व है? जानें भाग्य चक्र में |
    दर्द-ए-दिल सुनाने के बाद 16 साल छोटी एक्ट्रेस संग नाचे पवन सिंह, लगाए ठुमके, Video |
    गोरखपुर शिवकुमार तिवारी हत्याकांड में एक्शन: 8 आरोपी गिरफ्तार, NSA लगाने की तैयारी, सिकरीगंज थानाध्यक्ष लाइन हाजिर |
    12 और 36 महीने का वेटिंग, 25% मिनिमम बैलेंस... जान लें PF निकालने का A to Z नियम
    Advertisement