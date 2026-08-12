VIDEO: दंपति ने बच्ची समेत चलती ट्रेन से लगाई छलांग, RPF जवान ने ऐसे बचाई जान

बिहार के खगड़िया जंक्शन पर मंगलवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. यहां गलत ट्रेन में चढ़े एक दंपति ने अपनी मासूम बच्ची के साथ चलती ट्रेन से छलांग लगा दी. लेकिन प्लेटफॉर्म पर मौजूद RPF जवान की सतर्कता और तत्परता से तीनों की जान बच गई. इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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गलत ट्रेन में चढ़ने की जानकारी लगते ही बेटी को लेकर कूद गया दंपति

जानकारी के मुताबिक घटना खगड़िया जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 की है. उत्तर प्रदेश के रहने वाले सोमपाल अपनी पत्नी और बच्ची के साथ सीतापुर जाने के लिए स्टेशन पहुंचे थे. उन्हें डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस से सफर करना था, लेकिन भूलवश वे जनसेवा एक्सप्रेस में सवार हो गए.

ट्रेन अपने निर्धारित समय पर स्टेशन से रवाना हो गई. ट्रेन के चलने के बाद सोमपाल को एहसास हुआ कि वह गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं. इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी और बच्ची के साथ चलती ट्रेन से उतरने का खतरनाक फैसला लिया. जैसे ही परिवार ने चलती ट्रेन से छलांग लगाई, प्लेटफॉर्म पर अफरा-तफरी मच गई.

आरपीएफ जवान की तत्परता से बची जान

CCTV फुटेज में दिखाई दे रहा है कि महिला अपनी बच्ची के साथ ट्रेन से नीचे छलांग लगाती है. यह देखकर पास में तैनात RPF जवान रमेश कुमार तुरंत दौड़कर पहुंचता है और महिला व बच्ची को संभाल लेता है. वहीं, कुछ यात्रियों ने सोमपाल को भी बचाने में मदद की. हादसे में सोमपाल को मामूली चोट आई है, जबकि उनकी पत्नी और बच्ची सुरक्षित हैं.

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RPF इंस्पेक्टर सुशील कुमार ने बताया कि जवान रमेश कुमार की तत्परता के कारण बड़ा हादसा टल गया. उन्होंने यात्रियों से अपील की कि चलती ट्रेन से उतरने या चढ़ने की कोशिश बिल्कुल न करें. गलत ट्रेन में सवार होने पर ट्रेन से छलांग लगाने के बजाय अगले स्टेशन पर उतरकर सुरक्षित तरीके से वापस लौटें.

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