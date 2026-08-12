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रनवे की ओर जा रहा था प्राइवेट जेट, अचानक सामने आई कार और फिर... VIDEO

प्लेन उड़ान भरने के लिए रनवे की ओर बढ़ रहा था, सब कुछ सामान्य था. तभी एक कार अचानक उसके रास्ते में आ गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि एयरपोर्ट पर उड़ानों की आवाजाही तक रोकनी पड़ी. आखिर कार चला रही महिला ने ब्रेक क्यों नहीं लगाया?

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रनवे पर प्लेन से भिड़ी कार, बाल-बाल बची जान (Photo:X/@Independent)
रनवे पर प्लेन से भिड़ी कार, बाल-बाल बची जान (Photo:X/@Independent)

इटली के मिलान में एक एयरपोर्ट पर ऐसा हादसा हुआ, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. रनवे की ओर बढ़ रहे एक प्राइवेट जेट के सामने अचानक एक सफेद कार आ गई और सीधे विमान के अगले हिस्से से टकरा गई. टक्कर के बाद एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए विमानों की आवाजाही रोकनी पड़ी. गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई और कोई घायल भी नहीं हुआ. घटना का वीडियो सामने आने के बाद यह मामला चर्चा में है.

घटना 10 अगस्त 2026 को सुबह करीब 11:20 बजे मिलान के लिनेट एयरपोर्ट पर हुई. यह एयरपोर्ट के जनरल एविएशन इलाके में हुआ, जहां प्राइवेट विमानों की आवाजाही होती है.रिपोर्टों के मुताबिक, हैंडलिंग कंपनी की एक सफेद फिएट पांडा कार उस इलाके में चल रही थी. इसी दौरान हॉकर बीचक्राफ्ट 400A प्राइवेट जेट उड़ान भरने के लिए रनवे की ओर टैक्सी कर रहा था.तभी कार विमान के सामने आ गई और उसके अगले हिस्से से जा टकराई.

टक्कर इतनी अचानक हुई कि संभलने का मौका नहीं मिला

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सुरक्षा कैमरे की फुटेज में कार को विमान की तरफ आते देखा जा सकता है. इटली की स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक, टक्कर से ठीक पहले कार ने ब्रेक नहीं लगाया.हादसे के बाद विमान के रडोम और नोज सेक्शन को नुकसान पहुंचा. रडोम विमान के आगे लगा कवर होता है, जिसके पीछे रडार सिस्टम होता है.

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कार चला रही महिला भी सुरक्षित

हादसे के तुरंत बाद एयरपोर्ट की इमरजेंसी टीम और दमकलकर्मी मौके पर पहुंच गए. कार चला रही 54 वर्षीय महिला कर्मचारी को मेडिकल टीम ने देखा. वह हादसे के बाद काफी घबराई हुई थीं.राहत की बात यह रही कि विमान में मौजूद लोगों और कार चालक समेत किसी के घायल होने की खबर नहीं है.टक्कर के बाद सुरक्षा जांच के चलते लिनेट एयरपोर्ट पर विमानों का संचालन कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ. उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, एयरपोर्ट ऑपरेशन करीब 30 मिनट तक रुका.

यह भी पढ़ें: चलती कार पर पहाड़ से गिरी चट्टान, बाइक सवार महज कुछ इंच से बचा, Video वायरल

एहतियात के तौर पर आने वाली दो उड़ानों को दूसरे एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट किया गया. एक को बर्गामो और दूसरी को मिलान माल्पेंसा भेजा गया. एक अन्य प्राइवेट जेट को कुछ देर हवा में होल्ड करना पड़ा. इसके बाद एयरपोर्ट पर कामकाज सामान्य हो गया.

देखें वीडियो

 

कार विमान के सामने कैसे पहुंची?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि एयरपोर्ट के प्रतिबंधित इलाके में चल रही कार विमान के रास्ते तक कैसे पहुंच गई.इसकी जांच अभी जारी है. सुरक्षा कैमरे की फुटेज में कार को बिना ब्रेक लगाए आगे बढ़ते हुए देखा गया है. शुरुआती रिपोर्टों में ड्राइवर के ध्यान भटकने या अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्या जैसी संभावनाओं का जिक्र किया गया है.

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हालांकि, इनमें से किसी भी वजह की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इसलिए जांच पूरी होने से पहले हादसे की वजह को लेकर कोई निश्चित निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा.

विमान को कितना नुकसान हुआ?

टक्कर में प्राइवेट जेट के आगे लगे रडोम को नुकसान पहुंचा. शुरुआती जानकारी में किसी बड़े नुकसान की बात सामने नहीं आई है.हालांकि, विमान को दोबारा उड़ान के लिए इस्तेमाल करने से पहले उसकी विस्तृत तकनीकी और संरचनात्मक जांच जरूरी होगी. विशेषज्ञ यह देखेंगे कि टक्कर का असर सिर्फ बाहरी हिस्से तक रहा या विमान के अंदर के सिस्टम पर भी पड़ा है.

एक सेकंड का फर्क और बड़ा हो सकता था हादसा

इस घटना ने एयरपोर्ट पर ग्राउंड सेफ्टी को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. विमान और ग्राउंड वाहन की टक्कर बेहद असामान्य घटना है. कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि टक्कर की टाइमिंग थोड़ी अलग होती तो नतीजे कहीं ज्यादा गंभीर हो सकते थे.फिलहाल इस घटना में सबसे बड़ी राहत यही है कि प्राइवेट जेट और कार की टक्कर के बावजूद कोई घायल नहीं हुआ. एयरपोर्ट पर थोड़ी देर की रुकावट के बाद उड़ान संचालन भी सामान्य हो गया.

हादसे की जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ होगा कि कार विमान के रास्ते में आखिर कैसे पहुंची और चालक ने समय रहते ब्रेक क्यों नहीं लगाया.

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