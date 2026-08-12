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जामुन खाकर फेंक देते हैं गुठली? न करें ये गलती...गमले में डालकर उगाएं पौधा; बेहद आसान है तरीका

How To Grow Jamun Plant At Home: जामुन खाने के बाद उसकी गुठली फेंकने की बजाय उससे घर में आसानी से पौधा उगाया जा सकता है. आज हम इस आर्टिकल में आपको जामुन की गुठली लगाने का सही तरीका बताएंगे. इसे किस मिट्टी में उगाना चाहिए, कितने दिनों में ये अंकुरित होगा और इसकी देखभाल कैसे करें ये भी बताएंगे.

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जामुन की गुठली को गमले में बोने से पहले बहुत अच्छी तरह से साफ कर लें. (Photo: ITG)
जामुन की गुठली को गमले में बोने से पहले बहुत अच्छी तरह से साफ कर लें. (Photo: ITG)

How To Grow Jamun Plant At Home: गर्मियों में बाजारों में यूं तो कई फल मिलते हैं, लेकिन जैसे ही नजर छोटी-छोटी नारंगी रंग की जामुन पर पड़ती है तो तुरंत खरीदने का मन कर जाता है. जामुन खाना लगभग हर किसी को पसंद होता है. लेकिन इसे खाने के बाद ज्यादातर लोग इसकी गुठली कूड़ेदान में फेंक देते हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो अगली बार ऐसा ना करें. ये गुठली कबाड़ नहीं है, बल्कि यही छोटी-सी गुठली कुछ सालों बाद आपके घर में घना, छायादार और फलों से लदा जामुन का पेड़ बन सकती है.

जी हां, आप जामुन की गुठली से बहुत ही आसानी से अपने घर या बालकनी के छोटे से गमले में इसका पौधा उगा सकते हैं. आपको ये उगाने के लिए बस सही बीज, थोड़ी देखभाल और थोड़े धैर्य की जरूरत होगी. चलिए जानते हैं घर पर जामुन की गुठली से कैसे उगाएं पौधा.

सबसे पहले चुनें ताजा और पका हुआ बीज
जामुन का पौधा उगाने के लिए सबसे पहले अच्छी तरह पकी हुई जामुन की गुठली लें. गुठली से फल का गूदा पूरी तरह साफ कर दें. अगर गूदा लगा रह गया तो बीज में फफूंदी लग सकती है और अंकुरित होने में दिक्कत आ सकती है.

बीज को पहले पानी में भिगो दें
गुठली को सीधे मिट्टी में लगाने के बजाय 6 से 12 घंटे तक साफ पानी में भिगोकर रखें. इससे बीज का बाहरी हिस्सा थोड़ा नरम हो जाता है और इसके जल्दी अंकुरित होने की संभावना बढ़ जाती है.

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कैसी मिट्टी में लगाएं?
जामुन के बीज को ऐसी मिट्टी पसंद आती है, जिसमें पानी जमा न हो. इसके लिए नॉर्मल मिट्टी में थोड़ी रेत और जैविक खाद मिलाकर मिश्रण तैयार करें. अब बीज को करीब 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई में लगाएं और ऊपर से हल्की मिट्टी डाल दें. मिट्टी हमेशा हल्की नम रखें, लेकिन जरूरत से ज्यादा गीली न करें.

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पौधे को कहां रखें?
बीज लगाने के बाद गमले को ऐसी जगह रखें जहां अच्छी रोशनी तो मिले, लेकिन बहुत तेज धूप सीधे न पड़े. शुरुआती दिनों में हल्की धूप और गर्म वातावरण बीज के अंकुरित होने के लिए बेहतर माना जाता है.

कितने दिनों में निकलेगा अंकुर?
अगर बीज ताजा है और उसकी सही देखभाल की जाए, आमतौर पर 2 से 4 हफ्तों में बीज से छोटा-सा पौधा निकलना शुरू हो जाता है. मौसम और तापमान के हिसाब से इसमें थोड़ा ज्यादा समय भी लग सकता है.

छोटे पौधा निकलने के बाद क्या करें?
जब पौधा निकल आए, तो उसे नियमित रूप से पानी दें और अच्छे से रोशनी मिलने दें. ध्यान रखें कि गमले में पानी जमा न हो, क्योंकि इससे जड़ें खराब हो सकती हैं. जैसे-जैसे पौधा मजबूत होता जाए, उसकी देखभाल भी बढ़ाते रहें.

कब करें बड़े गमले या जमीन में शिफ्ट?
जब पौधा लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा हो जाए, तब उसे बड़े गमले या खुली जमीन में लगाया जा सकता है. जामुन का पेड़ बड़ा होता है, इसलिए अगर जगह हो तो इसे किसी खुली जगह पर लगाना सबसे अच्छा रहता है.

धैर्य का मिलेगा अच्छा रिजल्ट  
जामुन का पौधा रातोंरात पेड़ नहीं बनता, लेकिन अगर शुरुआत सही तरीके से की जाए और नियमित देखभाल की जाए, तो यही छोटी-सी गुठली आगे चलकर सालों तक छाया और स्वादिष्ट जामुन देने वाला मजबूत पेड़ बन सकती है.

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