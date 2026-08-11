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'4 बार सरकार में रहकर भी कुछ नहीं किया', CM योगी का सपा-कांग्रेस पर तंज

संतकबीरनगर में सीएम योगी ने सपा-कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इंसेफ्लाइटिस से निपटने को अपनी सरकार की उपलब्धि बताया. उन्होंने 684 करोड़ की 201 परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कानून-व्यवस्था, आवास, शौचालय, किसान सम्मान निधि समेत कई योजनाएं गिनाईं.

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डबल इंजन सरकार ने खत्म किया इंसेफेलाइटिस. (File Photo- ITG)
डबल इंजन सरकार ने खत्म किया इंसेफेलाइटिस. (File Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने सपा-कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने पिछली सरकारों के कामकाज पर सवाल उठाए. साथ ही अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. मौका था 684 करोड़ रुपये से अधिक की 201 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का. भाषण में दिमागी बुखार के खौफ से लेकर कानून-व्यवस्था, त्योहारों की सुरक्षा और गरीबों के लिए चल रही योजनाओं का जिक्र रहा. 

इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्वांचल के पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि बारिश आते ही संतकबीरनगर, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, देवरिया, गोंडा और बलरामपुर जैसे जिलों में डर फैल जाता था. हर मां को यही चिंता सताती रहती थी कि न जाने कौन-सा बच्चा इस दिमागी बुखार की चपेट में आ जाए.

लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस इस बीमारी को रोक नहीं पाई. चार बार सरकार बनाने वाली समाजवादी पार्टी ने भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया. बाद में डबल इंजन सरकार आई तो दिमागी बुखार को जड़ से खत्म कर दिया गया, जिससे इलाके के लोगों को बड़ी राहत मिली.

'अब लखनऊ से ही देख लेता हूं, आपके पंडाल सुरक्षित हैं'

कानून-व्यवस्था पर बात करते हुए पुराने दिनों की याद दिलाई गई. पहले त्योहारों से ठीक पहले मेंहदावल, बखिरा या खलीलाबाद भागना पड़ता था. दुर्गापूजा के पंडाल लगवाने, मूर्ति विसर्जन कराने या रामनवमी की शोभायात्रा को शांति से निकलवाने के लिए खुद मौके पर मौजूद रहना पड़ता था. आज माहौल पूरी तरह बदल चुका है. अब लखनऊ में बैठकर ही देखा जा सकता है कि सभी पंडाल और मूर्तियां सुरक्षित हैं. लोगों के दिलों से अब डर पूरी तरह खत्म हो गया है.

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इस दौरान, सीएम योगी ने तामेश्वर नाथ धाम कॉरिडोर का जिक्र करते हुए कहा कि आज सरकार के पास विकास के लिए बजट है, भगवान शिव में गहरी आस्था है और अपनी विरासत को सम्मान देने की सोच है. विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पैसे की कमी पहले भी नहीं थी, लेकिन तब जनता का पैसा सिर्फ कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाने में लगा दिया जाता था.

95 हजार गरीब परिवारों को मिला पक्का मकान

संतकबीरनगर में सरकारी योजनाओं के आंकड़े सामने रखते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से 95 हजार गरीब परिवारों को पक्का मकान मिला है. साढ़े तीन लाख घरों में शौचालय बनवाए गए हैं, जबकि 3 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में हर साल सम्मान निधि भेजी जा रही है.

इसके अलावा, बुजुर्गों, दिव्यांगों और जरूरतमंदों को नियमित पेंशन दी जा रही है. पूरे प्रदेश में 1.10 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिन्हें इस पेंशन का सीधा लाभ मिल रहा है. सीएम योगी ने जोर देकर कहा कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए बस सही नीयत और इच्छाशक्ति की जरूरत होती है.

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