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लाडले बेटे अबान की मौत: क्या शाइस्ता परवीन तोड़ेगी फरारी, या असद और अतीक की तरह जनाजे से रहेगी दूर?

यूपी के झांसी में हुए सड़क हादसे में अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की मौत के बाद पुलिस और आम लोगों की नजरें शाइस्ता परवीन पर टिकी हैं. उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रही शाइस्ता क्या अपने लाडले बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल होगी, इसे लेकर सवाल गहरा गए हैं.

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उमेश पाल हत्याकांड के बाद से शाइस्ता फरार (Photo: ITG)
उमेश पाल हत्याकांड के बाद से शाइस्ता फरार (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के झांसी में तेज रफ्तार कार के अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के कारण माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद और उसके एक साथी की मौत हो गई. यह भीषण हादसा तब हुआ जब अबान अपने साथियों के साथ झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने जा रहा था. घटना के बाद फरार चल रही अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के सामने आने की चर्चाएं तेज हो गई हैं. पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया शव शुक्रवार को प्रयागराज के कसारी-मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा.

झांसी जेल में बंद भाई से मिलने जा रहा था अबान

अतीक अहमद का दूसरा बड़ा बेटा अली अहमद इस समय झांसी जेल में बंद है. पिछले साल 1 अक्टूबर 2025 को उसे प्रयागराज की नैनी जेल से झांसी जेल शिफ्ट किया गया था. अबान कार में साथियों के साथ उसी से मिलने जा रहा था. रास्ते में कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें अबान समेत कुल दो लोगों की जान चली गई.

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यह भी पढ़ें: क्यों अबान अहमद को कसारी-मसारी में ही दफनाया जाएगा? अतीक-अशरफ और असद के बगल में बनेगी कब्र
 
अतीक और असद की मौत पर भी नहीं आई थी सामने

उमेश पाल हत्याकांड (फरवरी 2023) के बाद से ही शाइस्ता परवीन लगातार पुलिस की पकड़ से बाहर है. इससे पहले 13 अप्रैल 2023 को बेटे असद के एनकाउंटर और 15 अप्रैल 2023 को अतीक व अशरफ की हत्या के समय भी पुलिस ने जाल बिछाया था. हालांकि, शाइस्ता अपने पति और बेटे को देखने कसारी-मसारी कब्रिस्तान नहीं पहुंची थी.

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यह भी पढ़ें: 'सब बर्बाद हो गया...', अबान अहमद की मौत की खबर सुन झांसी जेल में रो पड़ा भाई अली

लाडले बेटे के जनाजे में आने पर टिकीं सभी की निगाहें

6 अगस्त 2026 को हुए हादसे में जान गंवाने वाला अबान अपनी मां शाइस्ता का सबसे लाडला बेटा माना जाता था. अबान का शव उसकी चाची के आवास हटवा में रखा गया है और उसकी कब्र अतीक अहमद की कब्र के ठीक बगल में बनाई गई है. अब देखना होगा कि क्या शाइस्ता अपने लाडले को आखिरी बार देखने फरारी तोड़कर सामने आती है या नहीं.

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