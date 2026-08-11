मुजफ्फरनगर: बीमारी पर शिव की भक्ति भारी, दो ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे स्कूटी से कांवड़ लाए 60 वर्षीय परशुराम

Uttar Pradesh News: मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान नरा गांव के मूल निवासी और वर्तमान में हरिद्वार में रह रहे 60 वर्षीय बुजुर्ग शिवभक्त परशुराम शर्मा गंभीर बीमारी के बावजूद कांवड़ लेकर पहुंचे. पिछले करीब दो साल से फेफड़ों की बीमारी के कारण लगातार 24 घंटे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहने वाले परशुराम अपनी स्कूटी पर दो ऑक्सीजन सिलेंडर बांधकर हरिद्वार से मुजफ्फरनगर तक आए.

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उनका संकल्प बागपत के पुरा महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने का था, लेकिन मंदिर की अधिक ऊंचाई के कारण वे मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर ही शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को गंगाजल अर्पित करेंगे.

सांसों पर पहरा, पर दिल में भोलेनाथ की भक्ति

परशुराम शर्मा के लिए एक पल के लिए भी ऑक्सीजन हटाना संभव नहीं है. इसके बावजूद उन्होंने इस बार भी कांवड़ चढ़ाने का संकल्प लिया और यात्रा पूरी की. परशुराम पहले भी कई बार कांवड़ ला चुके हैं, लेकिन इस बार गंगाजल के साथ जीवन रक्षक ऑक्सीजन सिलेंडर उनके साथ हैं. पुरा महादेव मंदिर में चढ़ाई के कारण न जा पाने पर अब वे शिव चौक पर जलाभिषेक करेंगे.

आस्था के साथ समाज को सकारात्मक सोच का संदेश

परशुराम की यह यात्रा सिर्फ भक्ति की ही नहीं, बल्कि अद्भुत हौसले की कहानी भी है. उनका मानना है कि मन में इच्छा होने पर नेक काम और भक्ति में बीमारियां बाधा नहीं बनतीं. उन्होंने संदेश दिया है कि परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन इंसान मन से मजबूत रहे और समाज में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े, तो बदलाव की उम्मीद हमेशा बनी रहती है.

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