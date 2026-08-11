scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

महेंद्र बनकर दोस्ती की, फिर पिस्टल दिखाकर... इंदौर की TCS अफसर से रेप और ब्लैकमेलिंग, आरोपी शाहरुख गिरफ्तार

Indore News: TCS अधिकारी युवती से हिंदू नाम बताकर रेप और 10 लाख की ब्लैकमेलिंग करने वाला शाहरुख बैग उर्फ महेंद्र गिरफ्तार. देवास सेंट्रल कोतवाली थाने में FIR दर्ज...

Advertisement
X
शाहरुख ने 'महेंद्र चंद्रावत' बनकर की दोस्ती.(File Photo:ITG)
शाहरुख ने 'महेंद्र चंद्रावत' बनकर की दोस्ती.(File Photo:ITG)

मध्य प्रदेश के देवास में लव जिहाद और ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज करवाने वाली युवती ने गिरफ्तार आरोपी पर कई आरोप लगाए हैं. IT कंपनी TCS में काम करने वाली पीड़िता ने हिंदू युवक महेंद्र सिंह चंद्रावत उर्फ शाहरुख बेग पर शादी का झांसा देकर रेप करने, निजी फोटो-वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने और 10 लाख रुपये ऐंठने के गंभीर आरोप लगाए हैं. 

दरअसल, आरोपी शाहरुख बेग को पिछले दिनों इंदौर राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने पकड़कर देवास के सेंट्रल कोतवाली थाने की पुलिस के हवाले किया था, जहां पुलिस ने दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग समेत संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. 

युवती ने इंदौर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूरे मामले का खुलासा किया और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. युवती के आरोपों के मुताबिक, उसकी आरोपी से पहली मुलाकात पुणे के एक रेस्टोरेंट में हुई थी. 

सम्बंधित ख़बरें

Nida Khan Matin Patel
TCS केस: AIMIM पार्षद मतीन पटेल गिरफ्तार, निदा खान को दी थी पनाह
TCS added a net 9,279 employees during the June quarter
न छंटनी, न AI का डर... TCS ने कर डाली 4 साल में सबसे ज्यादा भर्ती!
Nashik
जेल में डिलीवरी...TCS केस में श्री कृष्ण के उदाहरण पर मिली है निदा को जमानत
monsoon-heavy-rain-floods
कहीं सड़कें बनीं दरिया, कहीं टापू बने स्कूल-घर... देशभर में बारिश से हाहाकार
mp weather update 11 august 2026
11 अगस्त को MP के इन इलाकों में भारी वर्षा की चेतावनी, IMD की चेतावनी

आरोपी ने शुरुआत में अपना नाम महेंद्र चंद्रावत बताते हुए खुद को देवास का रहने वाला और ई-कॉमर्स, प्रॉपर्टी सहित कई कारोबार से जुड़ा बताया. युवती का आरोप है कि बातचीत बढ़ने के बाद आरोपी ने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने इनकार कर दिया. इसके बावजूद दोस्ती के नाम पर आरोपी उसे देवास स्थित अपने घर ले गया. वहां घर में कोई नहीं होने का फायदा उठाकर आरोपी ने उसकी इच्छा के खिलाफ संबंध बनाए. 

Advertisement

युवती का दावा है कि बाद में उसे आरोपी की वास्तविक पहचान और उसके मुस्लिम होने की जानकारी मिली. युवती का आरोप है कि इसके बाद आरोपी शाहरुख उर्फ महेंद्र चंद्रावत ने निजी फोटो और वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और अलग-अलग तरीकों से करीब 8 से 10 लाख रुपये ले लिए. 

आरोप है कि शाहरुख ने उसके नाम पर कई लोन और मोबाइल फोन लिए, जिनकी EMI का भुगतान वह अभी भी कर रही है. आरोपी के कथित लेन-देन और मनी लॉन्ड्रिंग किए जाने के कारण युवती के दो बैंक खाते भी फ्रीज होने की बात सामने आई है. 

युवती ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी. उसके भाई को भी धमकाया. उसने आरोपी के परिवार पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं. 

इस मामले में इंदौर के राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने आरोपी शाहरुख बेग उर्फ महेंद्र चंद्रावत को पकड़कर देवास की सेंट्रल कोतवाली पुलिस के हवाले किया. देवास पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर दुष्कर्म, धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग और जान से मारने की धमकी देने जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    महेंद्र बनकर दोस्ती की, फिर पिस्टल दिखाकर... इंदौर की TCS अफसर से रेप और ब्लैकमेलिंग, आरोपी शाहरुख गिरफ्तार |
    'हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा...', पीएम मोदी ने Instagram पर की अपील |
    'हेमंत सोरेन की हत्या की कोशिश हुई...', झारखंड के मंत्री का बड़ा आरोप |
    सोशल मीडिया पर वायरल है ट्रंप फैमिली की ये ब्यूटी गर्ल! गोल्फ की हैं शौकीन |
    85 साल के चंदर ने हरिद्वार से उठाई कांवड़, 250 KM चलकर पहुंचे गांव, बोले- भोले बाबा का बुलावा था |
    एक ही पार्टी में PM मोदी और सोनिया-राहुल, शरद पवार की नातिन के रिसेप्शन में पहुंचीं दिग्गज हस्तियां |
    Homemade Face Wash: किचन की इन 5 चीजों से घर पर बनाएं नेचुरल फेस वॉश, चेहरे पर आएगा गजब का निखार |
    फाइटर जेट से मिसाइल तक... चीन के हाथ में अमेरिका की मिलिट्री सप्लाई की चाबी? |
    शताब्दी एक्सप्रेस में ऑन-ड्यूटी स्टाफ ने मनाया जन्मदिन, वीडियो वायरल |
    VIDEO: 12 दिन बाद फिर आएगा वैभव सूर्यवंशी का तूफान? टूर्नामेंट से पहले भरी हुंकार, मिली ये बड़ी जिम्मेदारी
    Advertisement