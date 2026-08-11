Sawan Shivratri 2026: सूर्य-गुरु-बुध-चंद्रमा की चौकड़ी! शिवरात्रि से आए इन 5 राशियों के अच्छे दिन

आज सावन माह की शिवरात्रि है. सावन शिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है. इस बार सावन शिवरात्रि पर चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है. शिवरात्रि पर सूर्य, गुरु, बुध और चंद्रमा कर्क राशि में बैठकर चतुर्ग्रही योग का निर्माण कर रह हैं. यह संयोग कई राशियों के लिए शुभ रहने वाला है. आइए जानते हैं कि यह चतुर्ग्रही योग सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है.

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मेष राशि: सावन शिवरात्रि का चतुर्ग्रही योग आपके लिए सकारात्मक रह सकता है. परिवार के साथ धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है. नया कारोबार शुरू करने का विचार आगे बढ़ सकता है. लंबे समय से अटका धन मिलने की संभावना है. प्रेम संबंधों में मधुरता और परिवार में सुखद माहौल रहेगा.

वृषभ राशि: इस योग के दौरान आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद रख सकते हैं. कामकाज में नई योजनाओं पर विचार होगा. परिवार के सहयोग से किसी महत्वपूर्ण निर्णय को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा. धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है. मन को शांति देने वाले कार्यों में समय बिताना लाभकारी रहेगा.

मिथुन राशि: चतुर्ग्रही योग आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है. कार्यक्षेत्र में किसी योजना को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना बेहतर रहेगा. परिवार के साथ संबंध मजबूत होंगे. धार्मिक कार्यों में भागीदारी से मानसिक संतोष मिल सकता है.

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कर्क राशि: इस दौरान परिवार और निजी जीवन पर आपका ध्यान बढ़ सकता है. कामकाज में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करें. किसी पुराने विषय का समाधान मिलने की संभावना बन सकती है. धन से जुड़े मामलों में जल्दबाजी से बचना उचित रहेगा. शिव आराधना से मन में सकारात्मकता बढ़ सकती है.

सिंह राशि: आपके लिए यह योग आर्थिक और करियर के लिहाज से लाभकारी बताया गया है. कारोबार से जुड़े लोगों को निवेश के नए अवसर मिल सकते हैं. नौकरीपेशा जातकों, खासकर सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों की आय बढ़ने के योग बन सकते हैं. जीवनसाथी का सहयोग महत्वपूर्ण फैसलों में आत्मविश्वास बढ़ाएगा.

कन्या राशि: चतुर्ग्रही योग के दौरान कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. किसी योजना को लेकर आपकी सक्रियता बढ़ेगी. आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत मिल सकते हैं. परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा. युवाओं को करियर से जुड़ी नई दिशा पर विचार करने का अवसर मिल सकता है.

तुला राशि: तुला राशि वालों के लिए यह योग कार्यक्षेत्र में शुभ प्रभाव दे सकता है. नौकरी में पद और जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ तरक्की के अवसर मिल सकते हैं. धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. युवा जातक करियर को लेकर नई योजनाएं बनाएंगे. परिवार में बच्चों से जुड़ा माहौल खुशनुमा रह सकता है.

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वृश्चिक राशि: इस संयोग के दौरान कामकाज में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. किसी पुराने प्रयास का बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद रहेगी. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाकर चलना जरूरी होगा. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में मजबूती आएगी. धार्मिक कार्यों में मन लग सकता है.

धनु राशि: चतुर्ग्रही योग आपके लिए नई योजनाओं पर काम करने की प्रेरणा दे सकता है. करियर में बदलाव या नई जिम्मेदारी पर विचार कर सकते हैं. आर्थिक मामलों में सावधानी से आगे बढ़ें. परिवार के साथ धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है. महत्वपूर्ण फैसलों में अनुभवी लोगों की सलाह उपयोगी रहेगी.

मकर राशि: मकर राशि वालों के लिए नया काम शुरू करने के लिहाज से समय अनुकूल रह सकता है. नई योजना या प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. सामाजिक सक्रियता बढ़ेगी और नए लोगों से संपर्क बनेंगे. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. परिवार के साथ घूमने की योजना बन सकती है. आर्थिक मामलों में भी सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं.

कुंभ राशि: इस योग के दौरान कामकाज से जुड़ी योजनाओं में गति आ सकती है. किसी नए अवसर पर विचार करेंगे. आर्थिक मामलों में लाभ की संभावना बन सकती है, लेकिन निर्णय सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा. परिवार में सहयोग और सामंजस्य बना रहेगा. धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेने से मानसिक शांति मिल सकती है.

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मीन राशि: मीन राशि वालों के लिए यह समय व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों में सकारात्मक रह सकता है. करियर से जुड़ी कोई योजना आगे बढ़ सकती है. आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के अवसर मिल सकते हैं. परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा. शिव पूजा और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने से मन प्रसन्न रहेगा.

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