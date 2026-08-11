' 15 अगस्त को हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा...', पीएम मोदी ने Instagram पर की अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इंस्टाग्राम के जरिये लोगों से खास अपील की है. उन्होंने 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन हर घर पर तिरंगा लहराने की अपील की है. इसके साथ ही उन्होंने हर घर तिरंगा-हर मन तिरंगा का नारा भी दिया है.

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पीएम मोदी ने कहा, ]आइए. 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं. स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें. हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा हर मन तिरंगा. आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए.'

बता दें कि पीएम मोदी बीते महीने से लगातार इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं. जंतर-मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट के बीच, जेन-Z छात्रों और प्रदर्शनकारियों से सीधा संपर्क करने और उनके बीच कम्युनिकेशन लैप को दूर करने के लिए पीएम मोदी ने ये नई शुरुआत की थी.

इसके लिए उन्होंने लगातार देर रात लाइव आकर छात्रों से संपर्क किया था और उनसे कई बातें शेयर की थीं.

बीते हफ्ते ही उन्होंने इंस्टा पर लाइव आकर ही पहले फ्रेंडशिप डे मनाया और फिर अगले ही दिन उन्होंने नेशनल हेंडलूम डे को लेकर भी बात की. पीएम मोदी अब अहम मौकों और मुद्दों को लेकर इंस्टाग्राम पर लाइव आकर उस बारे में बात कर रहे हैं.

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