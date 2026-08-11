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सोशल मीडिया पर वायरल है ट्रंप फैमिली की ये ब्यूटी गर्ल! गोल्फ की हैं शौकीन

इंटरनेट पर डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की एक मेंबर छाई रहती हैं. इनके हर वीडियो पर लाखों लाख व्यूज आते हैं. चलिए जानते हैं आखिर ट्रंप परिवार की ये सदस्य कौन हैं, जो सोशल मीडिया सनसनी बनती जा रही हैं.

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सोशल मीडिया पर वायरल रहती हैं डोनाल्ड ट्रंप की पोती (Photo - Instagram/@ kaitrump)
सोशल मीडिया पर वायरल रहती हैं डोनाल्ड ट्रंप की पोती (Photo - Instagram/@ kaitrump)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक फैमिली मेंबर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कभी गोल्फ खेलते, तो कभी किसी टूरिस्ट हॉटस्पॉट में सेल्फी लेते, तो कभी किसी इवेंट के लिए सजते अपनी रील्स और फोटो शेयर करती रहती हैं. 

यहां बात हो रही है काई ट्रंप की. डोनाल्ड ट्रंप की पोती नई सोशल मीडिया सेंसेशन बनती जा रही हैं. उनके ग्लेमरस लुक और अंदाज इंटरनेट पर काफी वायरल होते रहते हैं. इंस्टा पर उनके हर रील्स पर 2-2, 3-3 मिलियन व्यूज हैं. 

काई, डोनाल्ड जूनियर की सबसे बड़ी बेटी हैं. काई ट्रंप के 10 पोते-पोतियों में सबसे बड़ी हैं.  पहली बार काई रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में भाषण देकर सुर्खियों में आई थीं. वह गोल्फ की शौकीन हैं और एक बेहतरीन गोल्फर भी हैं. सोशल मीडिया पर गोल्फ खेलते हुए उनकी ढेर सारी रील्स वायरल है. वो अक्सर गोल्फकोर्स से वीडियो बनाकर शेयर करती हैं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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ट्रंप की पोती सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. गोल्फ के अलावा भी वो बड़े- बड़े इवेंट में शिरकत करती रहती हैं. इस दौरान सजने- संवरने का वीडियो बनाकर भी वह सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती हैं. 

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उनके रील्स और वीडियो को देखकर लगता है कि वह अलग-अलग जगह घूमने की भी शौकीन हैं. कभी दोस्तों के साथ बहामास में स्वीमिंग करती, तो कभी सी सर्फिंग करती अपनी वीडियो पोस्ट करती हैं.

कुछ दिनों पहले उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था. इसमें उन्होंने बताया था कि यह उनका पहला रेड कार्पेट डेब्यू है. एक बार उन्होंने वीडियो बनाकर व्हाइट हाउस की भी सैर कराई थी. 

यह भी पढ़ें: कपड़ा सुखाने की निंजा टेक्निक वायरल, लोग बोले - ये आइडिया मस्त है

ट्रंप की पोती हमेशा अपने किसी न किसी वीडियो और रील की वजह से चर्चा में रहती हैं. लोग उनके वीडियो को काफी पसंद भी करते हैं. यही वजह है कि उनके एक- एक रील पर लाखों व्यूज होते हैं. 

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