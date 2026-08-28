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'जिसे चवन्नी से रुपया कह रहे हैं, वही आपको एकन्नी का भी नहीं छोड़ेंगे', जयंत चौधरी के बचाव में उतरे BJP नेता संगीत सोम, अखिलेश यादव पर तीखा पलटवार

UP News: जयंत चौधरी पर अखिलेश यादव की टिप्पणी पर भड़के बीजेपी नेता संगीत सोम. बोले- 'अखिलेश को एकन्नी का नहीं छोड़ेंगे जयंत, पश्चिमी यूपी में नहीं खुलेगा सपा का खाता.'

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अखिलेश के 'चवन्नी' वाले बयान पर संगीत सोम का बड़ा दावा.(Photo:ITG)
अखिलेश के 'चवन्नी' वाले बयान पर संगीत सोम का बड़ा दावा.(Photo:ITG)

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को लेकर की गई ‘चवन्नी से रुपया’ वाली टिप्पणी पर भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने पलटवार किया है. सरधना से पूर्व विधायक संगीत सोम इन दिनों राष्ट्रीय लोकदल के साथ खुलकर नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिसे अखिलेश यादव चवन्नी से रुपया कह रहे हैं, वही उन्हें एकन्नी का भी नहीं छोड़ेंगे.

संगीत सोम ने कहा कि अखिलेश यादव के दिमाग में क्या चल रहा है, यह समझ से परे है. उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव लगातार लोगों और जातियों को अपमानित करने वाली टिप्पणियां कर रहे हैं. सोम ने दावा किया कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुल पाएगा.

BJP नेता ने कहा कि पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सीटें मिलीं, उनमें जयंत चौधरी की भी बड़ी भूमिका थी. उन्होंने कहा कि जनता ने इस बार मन बना लिया है. जिस व्यक्ति को अखिलेश यादव ‘चवन्नी से रुपया’ बता रहे हैं, वही उन्हें ‘एकन्नी का भी नहीं छोड़ेंगे’. ये गारंटी की बात है.

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अखिलेश यादव के मेरठ और आसपास लिखे विवादित पोस्टर को लेकर पूछे गए सवाल पर संगीत सोम ने कहा कि लोग अपनी बात और सत्यता सामने रख रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है. देखें VIDEO:- 

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उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है. ऐसे में समाजवादी पार्टी के लोगों को इससे मिर्ची क्यों लग रही है.

हालांकि, संगीत सोम से आरक्षण हटाने की मांग को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया.

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