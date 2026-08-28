Methi Cooking Tips: मेथी की सब्जी लगती है कड़वी? पकाने से पहले आजमाएं ये देसी नुस्खा, मिनटों में कम होगी कड़वाहट!

Methi Cooking Tips: हरी सब्जियां खाने में टेस्टी भी लगती हैं और उतना ही हेल्दी भी होती हैं. इसलिए लोग इन्हें अपनी डाइट में शामिल करते हैं. पालक के अलावा हरी सब्जी में लोग मेथी खाना पसंद करते हैं. मेथी के पराठे और थेपले तो लोग बड़े मजे से खाते हैं, लेकिन जब बात मेथी की सब्जी की आती हैं तो लोग मुंह बनाने लगते हैं. इसकी एक वजह यह है कि मेथी का स्वाद थोड़ा कड़वा लगता है. जब मेथी कड़वी लगने लगती हैं तो पूरे खाने के स्वाद बिगड़ जाता है.

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मेथी के कड़वे स्वाद की वजह से बच्चे तो मेथी की सब्जी को देखकर ही मुंह सड़ा लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेथी आखिर कड़वी होती क्यों है और उसमें इतनी कड़वाहट आती कहां से है. आइए आज हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देते हैं और इसके साथ ही वो तरीका भी बताएंगे, जिससे आप मेथी की कड़ावट को कम कर पाएंगे.

मेथी कड़वी क्यों होती है?

सबसे पहले यह जानते हैं कि मेथी कड़वी क्यों होती है, इसका कारण यह है कि मेथी की पत्तियों में प्राकृतिक रूप से कुछ कड़वे कंपाउंड होते हैं. यही कंपाउंड मेथी को उसका खास कड़वा स्वाद देते हैं. मेथी की किस्म, पत्तियों की उम्र और ताजगी के आधार पर इसकी कड़वाहट कम या ज्यादा महसूस हो सकती है.

हालांकि मेथी की यही हल्की कड़वाहट उसके स्वाद को अलग पहचान देती है. इसलिए इसे पूरी तरह खत्म करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि जरूरत के हिसाब से थोड़ा कम किया जा सकता है.

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नमक से कम करें मेथी की कड़वाहट

अगर आपके घरवाले भी मेथी के कड़वेपन की वजह से उसे खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप यह नुस्खा ट्राई करके देख सकते हैं. सबसे पहले मेथी की पत्तियों को अच्छी तरह साफ करके एक से दो बार साफ पानी से धो लें. उसके बाद इसमें थोड़ा-सा नमक मिलाकर 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख दें.

नमक की वजह से ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है, जिससे मेथी के सेल्स से पानी बाहर आने लगता है. इस दौरान पानी में घुलने वाले कुछ कड़वे कंपाउंड भी बाहर निकल जाते हैं. इसके बाद मेथी को हल्के हाथ से निचोड़ लें और फिर सब्जी, पराठे या किसी दूसरी रेसिपी में इस्तेमाल करें.

मेथी को ज्यादा न निचोड़ें

हालांकि इस दौरान आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मेथी को नमक लगाने के बाद बहुत ज्यादा जोर से निचोड़ना नहीं है. क्योंकि ऐसा करने से उसकी शेप और स्वाद पर असर पड़ता है. हल्के हाथ से अतिरिक्त पानी निकालना ही पर्याप्त है.

अगर आप मेथी का स्वाद बिल्कुल हल्का रखना चाहते हैं, तो इसे आलू, पनीर, मटर, मेथी मशरूम या आटे के साथ मिलाकर बना सकते हैं. ऐसा करने से मेथी का स्वाद बैलेंस हो जाता है और वो कड़वी भी कम लगती है.

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