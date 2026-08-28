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रोते-बिलखते बहन ने भाई को बांधी आखिरी राखी, करंट से हुई मौत तो शव के साथ मनाया रक्षाबंधन

रक्षाबंधन के ठीक पहले तेलंगाना के शादनगर में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई. वो मटन शॉप पर बिजली का तार ठीक करते समय करंट की चपेट में आ गया था. उसकी मौत के बाद उसकी बहन ने उसके पार्थिव शरीर को आखिरी बार राखी बांधी.

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बहन ने भाई के साथ आखिरी बार रक्षाबंधन मनाया. (Photo- ITGD)
बहन ने भाई के साथ आखिरी बार रक्षाबंधन मनाया. (Photo- ITGD)

रक्षाबंधन से ठीक पहले एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जिस घर में त्योहार की तैयारियां चल रही थीं, वहां मातम पसर गया. एक बहन ने अपने मृत भाई की कलाई पर आखिरी बार राखी बांधी और रोते-बिलखते उसे अंतिम विदाई दी.

दरअसल तेलंगाना के शादनगर कस्बे में एक 24 साल के लड़के की मौत हो गई. नेहरू नगर कॉलोनी का रहने वाला जमल्लापुर नवीन को बुधवार को करंट लग गया और उसकी जान चली गई.

चटनपल्ली रेलवे गेट के पास स्थित एक मटन शॉप पर नवीन बिजली का तार ठीक कर रहा था. इसी दौरान वो अचानक चालू बिजली के तार की चपेट में आ गया. जोरदार करंट लगने के कारण वो गंभीर रूप से झुलस गया और उसकी जान चली गई.

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बेसुध बहन ने बांधी आखिरी राखी

रक्षाबंधन का त्योहार बेहद करीब होने के कारण भाई की अचानक मौत ने उसकी बहन पूजिता को तोड़कर रख दिया. अस्पताल और घर में चीख-पुकार मच गई. अपने भाई को हमेशा के लिए खो देने के गम में डूबी पूजिता ने उसे आखिरी बार राखी बांधी.

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यह भी पढ़ें: रक्षाबंधन से पहले दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर भयंकर जाम, वीडियो में दिखी वाहनों की लंबी कतार

नवीन के पार्थिव शरीर के सामने बैठकर पूजिता ने रोते-बिलखते हुए अपने भाई की कलाई पर आखिरी बार राखी बांधी. उसने नम आंखों से अपने भाई के साथ आखिरी तस्वीर भी खिंचवाई.

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