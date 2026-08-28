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Flex Fuel इंजन, SUV वाला लुक... नए अवतार में आई Renault Kwid

रेनो क्विड का नया वर्जन लॉन्च हो गया है. हालांकि, ये कार भारत में नहीं बल्कि ब्राजील में लॉन्च हुई है. पिछले दिनों इस कार के फेसलिफ्ट को स्पॉट किया गया था. अब कंपनी ने आधिकारिक रूप से इससे पर्दा उठा दिया है. ये कार फ्लेक्स फ्यूल इंजन के साथ आती है. कार के इंटीरियर और एक्सटीरियर में कंपनी ने कई बदलाव किए हैं.

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Renault Kwid 2027 को कंपनी ने ब्राजील में लॉन्च किया है. (Photo: renault.com.br)
Renault Kwid 2027 को कंपनी ने ब्राजील में लॉन्च किया है. (Photo: renault.com.br)

रेनो ने अपनी सबसे छोटी कार (भारत में) को अपडेट कर दिया है. हम बात कर रहे हैं रेनो क्विड (Renault Kwid) की, जिसका नया वर्जन कंपनी ने लॉन्च कर दिया है. ये नई कार भारत में नहीं बल्कि ब्राजील में लॉन्च हुई है. कुछ दिनों पहले ही इस कार के फेसलिफ्ट वर्जन को स्पॉट किया गया था. 

मौजूदा क्विड का ये दूसरा बड़ा फेसलिफ्ट है, जो कंपनी ने ब्राजील में लॉन्च किया है. इसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों में ही काफी ज्यादा बदलाव किया गया है. हालांकि, 2027 Renault Kwid भारत में कब लॉन्च होगी या नहीं होगी, इस बारे में कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है. 

ब्राजील मार्केट में क्विड 2017 में लॉन्च हुई थी. तब से अब तक कंपनी इसकी 5 लाख यूनिट्स ब्राजील में बेच चुकी है. नए अपडेट में कंपनी ने इंजन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है. ब्राजील में ये कार फ्लेक्स फ्यूल इंजन के साथ आती है. आइए जानते हैं इसमें क्या कुछ नया मिलेगा. 

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नया डिजाइन मिलेगा 

एक्सटीरियर में कंपनी ने कई बड़े बदलाव किए हैं. रेनो क्विड में रिडिजाइन बंपर मिलता है, जो शार्प डिटेलिंग के साथ आता है. वहीं ग्रिल में ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है. ओवरऑल बॉडी शेप और प्रोपोर्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. कार एलईडी डेटाइम रनिंग लाइट्स और शार्क फिन एंटीना पूरी रेंज में ऑफर करती है. 

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Renault Kwid 2027
रेनो क्विड 2027 के इंटीरियर में बहुत ज्यादा बदलाव हुए हैं. (Photo: Renault Brazil) 

यह भी पढ़ें: Mini Duster से उठा पर्दा... भारत में जल्द लॉन्च होगी Renault Bridger

नई क्विड में रिवाइज्ड टेल लैम्प्स मिलते हैं. कंपनी के लोगो में रिवर्स पार्किंग कैमरा जोड़ दिया है. वहीं क्विड के टॉप वेरिएंट में डुअल टोन रूफ, नए ग्राफिक्स, बॉडी क्लैडिंग और 14 इंच के डायमंड कट एलॉय मिलते हैं. 

इंटीरियर की बात करें, तो यहां बहुत कुछ बदल गया है. हायर वेरिएंट में मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील, दो यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, रिवर्स कैमरा और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स मिलते हैं. इसमें 7 इंच का टीएफटी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. इसके साथ 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. 

Renault Kwid 2027
Renault Kwid के ओवर ऑल डायमेंशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है. (Photo: Renault Brazil) 

इंजन, माइलेज और कीमत 

कार में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है. ब्राजील स्पेक्स वाली क्विड में 1.0 लीटर का थ्री सिलेंडर फ्लेक्स फ्यूल इंजन मिलता है. ये इंजन फ्लेक्स फ्यूल पर 71 एचपी की पावर और 98 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. वहीं पेट्रोल पर 68 एचपी की पावर और 92 एनएम का टॉर्क मिलता है. 

यह भी पढ़ें: टॉप मॉडल भी बज़ट में! देखें 6.30 लाख की 7-सीटर Renault Triber में क्या मिलेगा

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इसमें 5 स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स मिलता है. ब्राजील के स्टैंडर्ड के हिसाब से इसका क्लेम्ड माइलेज 14.4 किलोमीटर प्रति लीटर शहर में और 15.4 किलोमीटर प्रति लीटर हाईवे पर है. इसमें 290 लीटर का बूट स्पेस मिलता है. कार की कीमत 71,090 ब्राजीली रियाल (लगगभ 13.19 लाख रुपये) से शुरू होती है.

टॉप वेरिएंट की कीमत 84,890 ब्राजीली रियाल (लगभग 15.75 लाख रुपये) तक जाती है. अगर ये कार भारत में लॉन्च होती है, जिसका सीधा मुकाबला मारुति सुजुकी ऑल्टो के10 और टाटा टियागो से होगा, जो 5 लाख रुपये से कम बजट में आती हैं.

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