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कोटा में SP ने स्पेशल बच्चों से बंधवाई राखी, बांटी मिठाई; हर थाने में तैनात होगा सांकेतिक भाषा जानने वाला पुलिसकर्मी

Rajasthan News: कोटा पुलिस का 'रक्षा का वचन' अभियान: 300 विशेष बच्चों ने एसपी तेजस्वनी गौतम को बांधी राखी, हर थाने में सांकेतिक भाषा जानने वाला पुलिसकर्मी होगा...

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SP तेजस्वनी गौतम ने बच्चों को मिठाई और उपहार भी दिए.(Photo:ITG)
SP तेजस्वनी गौतम ने बच्चों को मिठाई और उपहार भी दिए.(Photo:ITG)

रक्षाबंधन के मौके पर कोटा पुलिस ने आमजन और पुलिस के बीच भरोसा बढ़ाने के लिए 'रक्षा का वचन' अभियान चलाया. पुलिस अधीक्षक (SP) तेजस्वनी गौतम बाधित बाल विकास केंद्र द्वारा संचालित उच्च माध्यमिक बधिरांध विद्यालय पहुंचीं और करीब 300 विशेष बच्चों से राखी बंधवाई. उन्होंने बच्चों को मिठाई और उपहार भी दिए.

इस दौरान एसपी ने बड़ी पहल की घोषणा करते हुए कहा कि अब हर थाने से एक पुलिसकर्मी को सांकेतिक भाषा का प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसका उद्देश्य यह है कि सुनने और बोलने में असमर्थ बच्चे अपनी परेशानी पुलिस तक आसानी से पहुंचा सकें.

पुलिस बैंड टीम इन बच्चों को बैंड वादन का प्रशिक्षण भी देगी, ताकि वे विशेष अवसरों पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें. विद्यालय की प्रिंसिपल सर्वेश्वरी रानीवाला ने बताया कि 1975 में स्कूल की स्थापना के बाद पहली बार किसी पुलिस अधीक्षक ने यहां पहुंचकर बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाया है. देखें VIDEO:- 

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वहीं, एसपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में महिला सीएलजी, सुरक्षा सखी, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, महिला बीट अधिकारी और पुलिस लाइन स्कूल के बच्चे शामिल हुए. शहर के विभिन्न थानों में करीब 2700 बच्चों और सुरक्षा सखियों ने पुलिस जवानों को राखी बांधी. इस दौरान पुलिस की विभिन्न हेल्पलाइन से जुड़े पर्चे भी वितरित किए गए.

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