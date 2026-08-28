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मार्वल ने एक मेंढक को बना दिया था हीरो, थॉर जैसी ताकत, करता है चूहों से लड़ाई

मार्वल की फिल्मों में जितने हीरो दिखाए हैं, मार्वल कॉमिक्स में उससे कहीं ज्यादा हीरो भरे हुए हैं. आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन एक मेंढक भी मार्वल हीरो है, जिसे थ्रॉग कहते हैं. ये हीरो मार्वल ने कब और कैसे बनाया, इसकी कहानी जानिए...

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मार्वल में ऐसे कमाल के कैरेक्टर हैं जिनकी स्टोरी आपको हैरान करती है.
मार्वल में ऐसे कमाल के कैरेक्टर हैं जिनकी स्टोरी आपको हैरान करती है.

मार्वल कॉमिक्स यूनिवर्स अपनी सीरियस और डार्क कहानियों के साथ-साथ अतरंगे आइडियाज के लिए भी जाना जाता है. इन्हीं में एक अलग और फैन फेवरेट कैरेक्टर है थ्रॉग, यानी मेंढक थॉर. इस कैरेक्टर की शुरुआत 1986 की मार्वल कॉमिक्स थॉर #364 से हुई थी, जिसे राइटर वाल्टर सिमोंसन ने लिखा था.

थ्रॉग की कहानी की शुरुआत तब होती है जब लोकी, जो थॉर का सौतेला भाई है, उसे रास्ते से हटाने और असगार्ड की गद्दी पर कब्जा करने के लिए एक प्राचीन जादू चलाता है. इस जादू के असर से थॉर किसी ताकतवर जीव में नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क के एक साधारण मेंढक में बदल जाता है. यही घटना आगे चलकर थ्रॉग के जन्म की वजह बनती है.

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मेंढक बनने के बाद भी थॉर का योद्धा स्वभाव नहीं बदलता. वह सेंट्रल पार्क के तालाब में पहुंचता है, जहां मेंढकों और चूहों के बीच भीषण लड़ाई चल रही होती है. थॉर मेंढकों का साथ देता है और चूहों को हराकर तालाब को बचाता है. इसी दौरान उसकी मुलाकात पुडलगल्प नाम के एक मेंढक से होती है. 

THOR #18 cover by Olivier Coipel

फुटबॉलर बन गया मेंढक

पुडलगल्प कोई साधारण मेंढक नहीं था. वह कभी साइमन वाल्टरसन नाम का एक इंसानी फुटबॉल प्लेयर था. एक दुखद हादसे के बाद उसने एक जिप्सी जादूगरनी की मदद ली थी, लेकिन बदले में जादूगरनी ने उसे शाप देकर मेंढक बना दिया था. दूसरी तरफ लोकी की चाल को नाकाम करने के लिए थॉर को अपने असली रूप में लौटना था. वह किसी तरह अपने जादुई हथौड़े म्योल्निर तक पहुंचता है. एक छोटा मेंढक उस विशाल हथौड़े को उठा नहीं सकता था, लेकिन थॉर उसे उठाने के लिए योग्य था. जैसे ही उसने म्योल्निर को छुआ, बिजली कड़की और मेंढक रूप में भी उसके पास थॉर की दिव्य शक्तियां आ गईं.

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इसके बाद थॉर असगार्ड जाता है, लोकी को सबक सिखाता है और अपना इंसानी और देवता वाला रूप वापस हासिल कर लेता है. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती. जब थॉर सेंट्रल पार्क से अपने हथौड़े के सहारे उड़ान भरता है, तब म्योल्निर का एक बहुत छोटा टुकड़ा टूटकर जमीन पर गिर जाता है. 

पुडलगल्प उस टुकड़े को उठाता है. उसका दिल सच्चा और बहादुर होने की वजह से वह भी उसे उठाने के लिए योग्य साबित होता है. तेज गड़गड़ाहट के साथ वह छोटा टुकड़ा एक नन्हे जादुई हथौड़े फ्रॉगजोलनिर में बदल जाता है. इसी पल थ्रॉग, द फ्रॉग ऑफ थंडर, का जन्म होता है.

थ्रॉग के पास थॉर जैसी कई शक्तियां हैं. वह बिजली को नियंत्रित कर सकता है, उड़ सकता है और छोटे आकार के बावजूद उसके पास असीमित ताकत है. उसने मार्वल यूनिवर्स में पैट अवेंजर्स नाम की एक टीम भी बनाई, जिसमें लॉकजॉ और रेडविंग जैसे जानवर शामिल थे. इस टीम ने मार्वल यूनिवर्स को थानोस जैसे विलेन से बचाने में भी मदद की है.

मार्वल स्टूडियोज ने लोकी वेब सीरीज के पहले सीजन में वैक्यूम जार में बंद थ्रॉग का छोटा कैमियो दिखाकर इस कॉमिक बुक कैरेक्टर को एमसीयू का हिस्सा भी बनाया. कुल मिलाकर, थॉर के मेंढक बनने से शुरू हुई यह कहानी पुडलगल्प के थ्रॉग बनने तक पहुंचती है और मार्वल की सबसे अनोखी कहानियों में गिनी जाती है.

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