18 साल की एक्ट्रेस के हाथों पर गिराया गरम मोम, दर्द के कारण निकली चीखें, भड़के लोग

कलर्स टीवी का स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी इस सीजन डर की नई परिभाषा के साथ लौटा है. इस बार कई ऐसे स्टंट्स देखने मिल रहे हैं, जो टेलीविजन के इतिहास में कभी नहीं देखे गए. कुछ वक्त पहले पैलेट गन का इस्तेमाल करके कंटेस्टेंट्स को जख्मी किया गया था. गौरव खन्ना ने तो अपनी पीठ के निशान भी दिखाए थे, जिसको देखकर कई लोगों को दुख पहुंचा था.

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पैलेट गन के बाद एक और खतरनाक स्टंट

पैलट गन वाले स्टंट ने कई लोगों को हैरान किया था. अब रोहित शेट्टी अपने शो पर एक और हैरतअंगेज स्टंट लेकर आए हैं, जिसे देखते हुए लोगों का दिल भारी सा हो गया. रविवार को आए एपिसोड में जिन भी कंटेस्टेंट्स के पास 'फियर फंदा' था, उन्हें एक डेडली स्टंट परफॉर्म करना था ताकि वो खुद को एलिमिनेट होने से बचा सकें.

इस स्टंट में उनके हाथों पर गरमा-गरम मोम डाली गई, जिसे उन्हें करीब 10 मिनट तक झेलना था. अगर वो ऐसा नहीं कर पाए, तो शो से बाहर हो सकते थे. इस स्टंट को रुबीना दिलैक, हर्ष गुजराल, विशाल अदित्य सिंह और 18 साल की रुहानिका धवन ने परफॉर्म किया था. चारों कंटेस्टेंट्स के इस स्टंट को परफॉर्म करते समय पसीने छूट गए. जो लोग सिर्फ ये स्टंट देख रहे थे, उन्हें भी कंटेस्टेंट्स का दर्द देख तकलीफ महसूस हुई. सोचिए, दर्शकों का क्या हाल हुआ होगा जब उन्होंने खौलता हुआ मोम किसी के हाथों पर पड़ता देखा होगा.

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इसी स्टंट की वजह से शो के मेकर्स पर सवाल उठ रहे हैं. उन्होंने इस तरह के खतरनाक स्टंट को शो के फॉर्मेट के मुताबिक, बेफिजूल बताया है. इसमें उन्हें सबसे ज्यादा दुख रुहानिका के लिए हुआ. स्टंट के दौरान, रुहानिका दर्द के कारण चीख रही थीं. उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे. उन्होंने रोहित शेट्टी से कहा कि इस स्टंट को करने में उनकी आत्मा बाहर आ चुकी है, क्योंकि उन्हें इतना ज्यादा दर्द हो रहा है. उन्होंने अंत में पूरा टास्क परफॉर्म नहीं किया. हर्ष गुजराल इसके विनर बने थे.

सोशल मीडिया पर दिख रही नाराजगी

कई लोग रुहानिका के दर्द को समझकर उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं. उन्हें ये स्टंट देखने में बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. एपिसोड के प्रोमो में भी लोग नाराज दिखे हैं. उन्होंने इसे एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि ट्रॉमा बताया है. एक यूजन ने लिखा भी है- किसी को दर्द देना डर पर काबू पाने की हिम्मत नहीं है, बल्कि मनोरंजन के लिए किसी को तकलीफ देना है. स्टंट ऐसे नहीं होने चाहिए, जिनमें शारीरिक दर्द या चोट को जरूरी हिस्सा या टास्क बना दिया जाए.

हालांकि कई लोगों ने इस खतरनाक स्टंट को मिल रही आलोचना पर मेकर्स का बचाव भी किया है. उन्होंने कहा है कि किसी को ऐसे स्टंट परफॉर्म करने के लिए फोर्स नहीं किया जाता है. वैसे ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ जब खतरों के खिलाड़ी शो में किसी के ऊपर गरम मोम डाला गया हो. कुछ साल पहले तेजस्वी प्रकाश ने भी ऐसा ही स्टंट परफॉर्म किया था, जिसे उन्होंने जीता भी. अब खतरों के खिलाड़ी शो के मेकर्स इन आलोचनाओं पर कैसे रिएक्ट करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा.

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