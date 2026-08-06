साइन लैंग्वेज से खुला प्रयागराज ट्रिपल मर्डर का राज, मूक-बधिर ने इशारों में कबूला खौफनाक गुनाह!

प्रयागराज के शाहगंज इलाके में एक घर से तीन मूक-बधिरों (एक पुरुष और दो महिलाएं) के शव मिलने के बाद पुलिस ने सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर केस का खुलासा कर दिया है. मूक-बधिर कातिल ने अवैध संबंधों के शक में 3 अगस्त की रात छोटे गैस सिलेंडर से हमला कर तीनों की हत्या कर दी थी. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सुराग लगाकर घेराबंदी की और हाफ एनकाउंटर के दौरान आरोपी को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया. मूक-बधिर आरोपी वाराणसी का रहने वाला है और फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है.

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मकान मालिक के पास नहीं था ब्यौरा, सीसीटीवी से मिला सुराग

शाहगंज के कमरे से तीनों शव मिलने पर मामला बेहद उलझा हुआ था. मकान मालिक के पास मृतकों का कोई ब्यौरा नहीं था और तीनों मूक-बधिर थे. पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके की जांच की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद ली. सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पुलिस को कातिल तक पहुँचने का अहम सुराग मिला.

पत्नी के अवैध संबंधों के शक में किया ट्रिपल मर्डर

पकड़े गए आरोपी ने इशारों में बताया कि वह वाराणसी के नदेसर का रहने वाला है और दो बेटियों का पिता है. उसे अपनी पत्नी के कई लोगों से अवैध संबंध होने का शक था. समझाने के बावजूद पत्नी नहीं मानी और शाहगंज के एक युवक के संपर्क में थी. 3 अगस्त को पत्नी बिना बताए शाहगंज पहुंच गई.

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सिलेंडर से सिर पर वार कर उतारा मौत के घाट

पत्नी ने शाहगंज पहुंचकर वीडियो कॉल कर अपनी मौजूदगी दिखाई, जिससे गुस्साए आरोपी ने रात में कमरे में प्रवेश किया। उसने खाना बनाने वाले छोटे गैस सिलेंडर से पत्नी के सिर पर वार कर दिया। बीच-बचाव करने आए कमरे में मौजूद युवक और उसकी पत्नी पर भी वार कर तीनों की हत्या कर दी.

मूक-बधिर विशेषज्ञ की मदद से जारी है पूछताछ

वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग गया था. पुलिस ने घेराबंदी कर हाफ एनकाउंटर में उसे अरेस्ट किया. अब मर्डर केस की अन्य परतें खोलने और आरोपी की पूरी बात समझने के लिए पुलिस मूक-बधिर भाषा के जानकार (साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट) से संपर्क कर विस्तृत पूछताछ करने में जुटी है.

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