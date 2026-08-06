scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बांकीपुर उपचुनाव में हार के बाद तेजस्वी का बड़ा फैसला, RJD ने जिला से पंचायत स्तर तक सभी संगठन किए भंग

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बड़ी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है. पार्टी ने जिला, प्रखंड और पंचायत समेत सभी स्तरों की सांगठनिक इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है. प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कार्यालय आदेश जारी किया. अब संगठन की सभी इकाइयों का नए सिरे से पुनर्गठन किया जाएगा.

Advertisement
X
जल्द शुरू होगी नई समितियों की कवायद.(File Photo : PTI)
जल्द शुरू होगी नई समितियों की कवायद.(File Photo : PTI)

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बड़ी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने संगठन को लेकर बड़ा फैसला लिया है. पार्टी ने बिहार में जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर समेत सभी सांगठनिक इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है. इसके साथ ही अलग-अलग प्रकोष्ठों और अन्य संबद्ध संगठनात्मक इकाइयों को भी समाप्त कर दिया गया है.

RJD के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल की ओर से इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी किया गया है. आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव से हुए परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया. इसके तहत 22 जनवरी 2025 को जारी कार्यालय आदेश संख्या 101 को निरस्त कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें: 'हमने तो नहीं कहा था 1 महीना यूरोप रहें', PK ने बांकीपुर जीत के बाद तेजस्वी पर साधा निशाना

सम्बंधित ख़बरें

Prashant Kishore Meets Sunetra Pawar.
बांकीपुर में जीत के बाद महाराष्ट्र डिप्टी CM सुनेत्रा पवार से मिले प्रशांत किशोर
बांकीपुर उपचुनाव की जीत से विपक्ष की बांछें कैसे खिलीं? देखें खबरदार
31 साल बाद BJP की हार, एक एडिटेड VIDEO ने बदला चुनाव?
बांकीपुर और दतिया उपचुनाव नतीजों ने बीजेपी नेतृत्व को यूपी चुनाव से जुड़ी रणनीति दुरुस्त करने का मौका तो दे ही दिया है.
यूपी में भी हैं कई ‘बांकीपुर’ और ‘दतिया’, दो हार से BJP ने क्या सीखा?
PM Modi
PM मोदी और नीतीश की मुलाकात से सियासत गर्म

पार्टी के इस कदम को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद संगठन में बड़े बदलाव की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है. RJD अब पुराने ढांचे को खत्म कर नई टीम तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ेगी.

जिला से पंचायत तक पूरा संगठन भंग

कार्यालय आदेश के मुताबिक, बिहार में RJD की सभी स्तरों की सांगठनिक संरचनाओं को तत्काल प्रभाव से भंग किया गया है. इसमें सभी जिला स्तरीय कमेटियां, प्रखंड इकाइयां और पंचायत स्तर के संगठन शामिल हैं. पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों से जुड़ी समितियां भी अब प्रभावी नहीं रहेंगी.

Advertisement

प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने आदेश में स्पष्ट किया है कि संगठन की मौजूदा व्यवस्था को समाप्त करने के बाद सभी स्तरों पर नई समितियों के गठन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. यानी आने वाले समय में पार्टी के जिला अध्यक्षों से लेकर प्रखंड और पंचायत स्तर तक नई जिम्मेदारियां तय की जा सकती हैं.

बांकीपुर विधानसभा

RJD के इस फैसले से पार्टी के भीतर संगठनात्मक स्तर पर बड़े बदलाव की संभावना बन गई है. नई टीम में किन नेताओं को जिम्मेदारी मिलेगी, इसे लेकर अब पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की नजरें शीर्ष नेतृत्व के अगले कदम पर टिकी हैं.

जल्द शुरू होगी नई समितियों की कवायद

पार्टी की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि प्रदेश के सभी स्तरों की स्थापना समितियों के पुनर्गठन की कार्रवाई शीघ्र शुरू की जाएगी. इसके तहत अलग-अलग स्तरों पर संगठन को नए सिरे से तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

तेजस्वी यादव से परामर्श के बाद लिए गए इस फैसले में पार्टी की मौजूदा सांगठनिक इकाइयों को पूरी तरह भंग करने का निर्देश दिया गया है. RJD अब नए संगठनात्मक ढांचे के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में है.

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद आया यह फैसला पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अब देखना होगा कि नए पुनर्गठन में किन चेहरों को जगह मिलती है और RJD बिहार में अपने संगठन को किस तरह मजबूत करने की रणनीति अपनाती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    Ragi Idli Recipe: पोहा-पराठा खाकर भर गया है मन? नाश्ते में बनाएं प्रोटीन से भरपूर रागी की टेस्टी इडली, इस ट्रिक से बनें फूली-फूली और सॉफ्ट |
    इजरायली PM नेतन्याहू ने पीएम मोदी से की बात, वेस्ट एशिया के हालात पर चर्चा |
    'जेन-Z पर मुझे आंख मूंदकर भरोसा, उन्हें विरोध करने का...', बोले मोहन भागवत |
    'रामायण' का इंग्लिश ट्रेलर आउट, किसने दी राम और रावण की आवाज? |
    165KM रेंज, डैशकैम और बहुत कुछ, देसी कंपनी E3 ने लॉन्च किया AI इलेक्ट्रिक स्कूटर |
    चेहरा गोरा करने वाली क्रीम किडनी और हार्ट को कर सकती हैं नुकसान, जानिए कब बन जाती है बड़ा खतरा |
    AI से फोटो-वीडियो बनाकर फैलाया झूठ तो होगी कार्रवाई, सरकार ने बदले नियम, लेकिन कंपनियां कब मानेंगी? |
    पंद्रह साल बाद जिस बहन को छुड़ाकर घर लाया, वो अचानक फिर हुई गायब… भाई को आया एक फोन कॉल और जम गया खून |
    'आंख मूंदकर जेन-Z पर करूंगा भरोसा', RSS चीफ मोहन भागवत ने युवाओं को सराहा, बोले- उन्हें प्रोटेस्ट का हक |
    'बंटवारा 1947' में सिर्फ खाना पकाती दिखीं प्रीति जिंटा, सीन करने में घबराईं, डायरेक्टर का जवाब सुन हुईं दंग
    Advertisement