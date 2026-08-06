बांकीपुर उपचुनाव में हार के बाद तेजस्वी का बड़ा फैसला, RJD ने जिला से पंचायत स्तर तक सभी संगठन किए भंग

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बड़ी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने संगठन को लेकर बड़ा फैसला लिया है. पार्टी ने बिहार में जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर समेत सभी सांगठनिक इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है. इसके साथ ही अलग-अलग प्रकोष्ठों और अन्य संबद्ध संगठनात्मक इकाइयों को भी समाप्त कर दिया गया है.

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RJD के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल की ओर से इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी किया गया है. आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव से हुए परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया. इसके तहत 22 जनवरी 2025 को जारी कार्यालय आदेश संख्या 101 को निरस्त कर दिया गया है.

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पार्टी के इस कदम को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद संगठन में बड़े बदलाव की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है. RJD अब पुराने ढांचे को खत्म कर नई टीम तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ेगी.

जिला से पंचायत तक पूरा संगठन भंग

कार्यालय आदेश के मुताबिक, बिहार में RJD की सभी स्तरों की सांगठनिक संरचनाओं को तत्काल प्रभाव से भंग किया गया है. इसमें सभी जिला स्तरीय कमेटियां, प्रखंड इकाइयां और पंचायत स्तर के संगठन शामिल हैं. पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों से जुड़ी समितियां भी अब प्रभावी नहीं रहेंगी.

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प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने आदेश में स्पष्ट किया है कि संगठन की मौजूदा व्यवस्था को समाप्त करने के बाद सभी स्तरों पर नई समितियों के गठन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. यानी आने वाले समय में पार्टी के जिला अध्यक्षों से लेकर प्रखंड और पंचायत स्तर तक नई जिम्मेदारियां तय की जा सकती हैं.

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RJD के इस फैसले से पार्टी के भीतर संगठनात्मक स्तर पर बड़े बदलाव की संभावना बन गई है. नई टीम में किन नेताओं को जिम्मेदारी मिलेगी, इसे लेकर अब पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की नजरें शीर्ष नेतृत्व के अगले कदम पर टिकी हैं.

जल्द शुरू होगी नई समितियों की कवायद

पार्टी की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि प्रदेश के सभी स्तरों की स्थापना समितियों के पुनर्गठन की कार्रवाई शीघ्र शुरू की जाएगी. इसके तहत अलग-अलग स्तरों पर संगठन को नए सिरे से तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

तेजस्वी यादव से परामर्श के बाद लिए गए इस फैसले में पार्टी की मौजूदा सांगठनिक इकाइयों को पूरी तरह भंग करने का निर्देश दिया गया है. RJD अब नए संगठनात्मक ढांचे के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में है.

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद आया यह फैसला पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अब देखना होगा कि नए पुनर्गठन में किन चेहरों को जगह मिलती है और RJD बिहार में अपने संगठन को किस तरह मजबूत करने की रणनीति अपनाती है.

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