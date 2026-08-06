scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

221 फीट लंबाई, 21 शिवभक्त और 190 KM का सफर... देशभक्ति वाली कांवड़ को देखने उमड़ी भीड़

सावन की कांवड़ यात्रा में हर साल कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिलता है, जो लोगों का ध्यान खींच लेता है. इस बार मुजफ्फरनगर में एक ऐसी कांवड़ पहुंची, जिसने आस्था के साथ-साथ देशभक्ति का संदेश भी दिया. 221 फीट लंबी और 11 फीट ऊंची तिरंगा कांवड़ जब दिल्ली-देहरादून नेशनल हाइवे-58 पर पहुंची तो उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई. इस अनोखी कांवड़ को बागपत के 21 शिवभक्त हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गांव तक पैदल ले जा रहे हैं.

Advertisement
X
मुजफ्फरनगर में पहुंची तिरंगा कांवड़. (Photo: Screengrab)
मुजफ्फरनगर में पहुंची तिरंगा कांवड़. (Photo: Screengrab)

सावन का महीना है. हरिद्वार से लेकर देवभूमि की ओर जाने वाले रास्ते भगवा रंग में रंगे हुए हैं. लाखों शिवभक्त गंगाजल लेकर अपने-अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं. कोई डाक कांवड़ लेकर दौड़ रहा है, कोई परिवार के साथ पैदल चल रहा है, तो कोई अपनी अनोखी कांवड़ की वजह से लोगों का ध्यान खींच रहा है. इन्हीं लाखों कांवड़ियों के बीच बुधवार रात मुजफ्फरनगर में एक ऐसी कांवड़ पहुंची, जिसने राह चलते लोगों के कदम रोक दिए.

221 फीट लंबी... 11 फीट ऊंची... और पूरी तरह तिरंगे के रंग में सजी कांवड़... दिल्ली-देहरादून नेशनल हाइवे-58 पर जैसे ही यह तिरंगा कांवड़ दिखाई दी, लोग उसे देखने के लिए रुकने लगे. किसी ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाया, तो किसी ने तस्वीरें खींचीं. हर तरफ 'हर-हर महादेव' और 'भारत माता की जय' के जयकारे सुनाई देने लगे.

muzaffarnagar 221 feet tricolour kanwar draws crowd 21 shiv devotees dedicate yatra to martyrs

सम्बंधित ख़बरें

कांवड़ लेकर साथ चल रहा प्रेमी जोड़ा. (Photo: Screengrab)
कांवड़ लेकर निकले प्रेमी-प्रेमिका, बोले- भोलेनाथ, हमारी शादी करा दो
मोदी-याेगी कह फोटो लगी कांवड़ लेकर निकले शिवभक्तों की खूब चर्चा हो रही है (Photo ITG)
मोदी-योगी वाली कांवड़, मुस्लिम कांवड़िया भी बना शिवभक्तों का साथी
Oversized DJ systems being stopped at the UP border (Photo: Screengrab)
मुजफ्फरनगर में ओवरसाइज कांवड़ DJ पर एक्शन, कटा 50 हजार का चालान
कांवड़ यात्रा का आध्यात्मिक व सामाजिक संदेश
कांवड़ यात्रा: 'बोल बम' का संदेश और हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल
कांवड़ यात्रा में दिखे सबसे अनोखे शिवभक्त

दरअसल, इस अनोखी कांवड़ को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के ग्राम कुरड़ी के 21 शिवभक्त मिलकर लेकर चल रहे हैं. टोली ने 2 अगस्त को हरिद्वार की हर की पौड़ी से गंगाजल भरा था और अब अपने गांव की ओर बढ़ रही है. उनका लक्ष्य 11 अगस्त को गांव पहुंचकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करना है.

यह भी पढ़ें: 'भोलेनाथ, घरवाले मान जाएं...' शादी की मन्नत वाली कांवड़ लेकर निकले प्रेमी-प्रेमिका, 111 लीटर गंगाजल की कहानी

Advertisement

रोजाना यह टोली करीब 20 से 22 किलोमीटर पैदल चलती है. पूरी यात्रा लगभग 190 किलोमीटर की है. कांवड़ टोली के सदस्य हरेंद्र कुमार बताते हैं कि यह तिरंगा कांवड़ देश के शहीदों को समर्पित है. उनका कहना है कि तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं, बल्कि देश की आन, बान और शान है. इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रप्रेम की भावना जगाना और लोगों को यह संदेश देना है कि देश के प्रति प्रेम, सम्मान और समर्पण हर नागरिक का कर्तव्य है.

muzaffarnagar 221 feet tricolour kanwar draws crowd 21 shiv devotees dedicate yatra to martyrs

हरेंद्र बताते हैं कि यह उनकी पहली तिरंगा कांवड़ यात्रा है. पूरी टोली ने मिलकर इसे तैयार किया और संकल्प लिया कि इस बार आस्था के साथ देशभक्ति का संदेश भी लेकर चलेंगे. इन दिनों हरिद्वार से जल लेकर करोड़ों शिवभक्त मुजफ्फरनगर के रास्ते दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों की ओर जा रहे हैं. ऐसे में कांवड़ मार्ग पर कई अनोखी कांवड़ देखने को मिल रही हैं. 221 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ भी इन्हीं में से एक है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    हर-हर महादेव के बीच देसी जिम! हरिद्वार से हरियाणा तक 200 KM की कांवड़ यात्रा, रास्ते में रोज ठोक रहे 3500 सपाटे! |
    कानपुर: रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर के घर लूट... बड़े बेटे के साले ने रची थी साजिश... दो बदमाश मुठभेड़ में पकड़े गए |
    Chandra Gochar 2026: वृषभ राशि में चंद्रमा का प्रवेश, 4 राशियों का शुरू स्वर्णिम काल |
    बिहार: रोहतास में युवक की हत्या पर भड़का आक्रोश, आरोपी के घर आगजनी-तोड़फोड़, देखें |
    'रामायण' में रावण बनकर छाए यश, शूटिंग में झेलीं मुश्किलें, बोले- प्रेशर था |
    भगवंत सिंह मान मंत्रिमंडल ने आउटसोर्सड कर्मचारियों से संबंधित विधेयक, 3 डिजिटल यूनिवर्सिटियों और मुख्य प्रशासनिक सुधारों को दी मंजूरी |
    'घबराने की जरूरत नहीं,' RBI ने UPI पेमेंट पर चार्ज को लेकर बताई असली बात... |
    श्रीलंका में फेल हुए तो मचेगा भूचाल! अजीत अगरकर की कुर्सी दांव पर, गौतम गंभीर पर भी बढ़ेगा दबाव |
    ईरानी राष्ट्रपति Masoud Pezeshkian ने America और Israel की साजिश का किया खुलासा! |
    11 करोड़ की लॉटरी का टिकट कूड़े में फेंका, सफाई कर्मचारियों ने 6 टन कचरे में ढूंढ़कर लौटाया
    Advertisement