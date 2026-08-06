बिना बीज सिर्फ 1 डंठल से घर पर उगाएं पुदीने का पौधा, आसान है तरीका; सालभर मिलेंगे ताजे पत्ते

How To Grow Mint Plant: गर्मियों में पुदीना आपके नींबू पानी से लेकर शिकंजी तक को फ्रेशनेस देता है. इसके साथ ही हरे धनिये और पुदीना को मिलाकर चटनी भी बनाई जाती है. ऐसे में अक्सर लोग बाजार से पुदीने की गड्डी लेकर आते हैं. क्या आपको भी रोज-रोज बाजार से पुदीना खरीदना पड़ता है? अगर हां तो अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी.



आज हम आपको घर पर रखे एक छोटे से गलमें में पुदीने का पौधा उगाने का आसान तरीका बताने वाले हैं. इस तरीके में आपको न तो बीज खरीदने होंगे और न ही नर्सरी से पौधा लाना पड़ेगा. सब्जी मंडी या किराने की दुकान से खरीदी गई पुदीने की ताजी डंडियों (स्टेम) से ही नया पौधा तैयार किया जा सकता है. थोड़ी-सी देखभाल के बाद यही पौधा महीनों तक आपको ताजा पुदीना देता रहेगा. आइए जानते हैं इसका आसान तरीका.



बाजार से खरीदे पुदीने से ऐसे उगाएं नया पौधा



1. सबसे पहले चुनें ताजा और हेल्दी डंडी: पुदीना उगाने के लिए हमेशा हरे और ताजा डंठल चुनना जरूरी है. ऐसे डंठल लें जिन पर किसी तरह के दाग, सड़न या कीड़ों का असर न हो. गमले में पुदीना उगाने के लिए करीब 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी डंडी सबसे अच्छी रहती है. अगर चाहें तो इन डंडियों को पहले एक गिलास पानी में 7-10 दिन तक रखें. पानी में रखने से इनमें सफेद जड़ें निकलने लगेंगी. जैसे ही सफेद जड़ें निकलने लगें, इन्हें गमले में लगा दें.

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2. सही गमला चुनना भी है जरूरी: पुदीना बहुत तेजी से फैलने वाला पौधा होते है, इसलिए इसे जमीन की बजाय गमले में लगाना बेहतर होता है. पुदीना लगाने के लिए 8 से 12 इंच गहरा गमला लें. गमले के नीचे पानी निकलने के लिए छेद जरूर होने चाहिए. आप पुदीने का पौधा उगाने के लिए प्लास्टिक, मिट्टी या सिरेमिक का कोई भी गमला इस्तेमाल कर सकते हैं.



3. मिट्टी ऐसी होनी चाहिए: पुदीना ऐसी मिट्टी में सबसे अच्छा बढ़ता है जो सॉफ्ट हो, पानी रोककर भी रखे और एक्स्ट्रा पानी आसानी से बाहर निकाल दे. इसके लिए आप ये मिश्रण तैयार कर सकते हैं. पुदीना उगाने के लिए 40% बगीचे की मिट्टी, 40% गोबर की खाद या कम्पोस्ट और 20% कोकोपीट या रेत मिलाना अच्छा रहता है. इससे पौधे को जरूरी पोषक तत्व भी मिलेंगे और जड़ें भी मजबूत बनेंगी.

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4. धूप कितनी मिले?

पुदीने को तेज दोपहर की धूप पसंद नहीं होती. रोज 3 से 6 घंटे सुबह की धूप सबसे बेहतर रहती है. इसके बाद हल्की छांव मिले तो पौधा ज्यादा अच्छा बढ़ता है. ऐसे में बालकनी, खिड़की या छत इसकी पर पुदीना उगाने के लिए अच्छी जगह है. बहुत कम धूप मिलने पर पौधा कमजोर हो सकता है, जबकि तेज धूप पत्तियों को जला सकती है.

5. पानी कब और कितना दें?

पुदीने की मिट्टी हमेशा हल्की नम रहनी चाहिए. जब ऊपर की मिट्टी सूखी लगे, तभी पानी दें. जरूरत से ज्यादा पानी देने से जड़ें सड़ सकती हैं. गर्मियों में पानी की जरूरत थोड़ी ज्यादा होती है. अगर गमले की मिट्टी पर सूखी पत्तियां या घास बिछा दें, तो नमी लंबे समय तक बनी रहती है.

6. समय-समय पर करें कटाई: अगर आप चाहते हैं कि पौधा घना और हरा-भरा बना रहे, तो उसकी नियमित कटाई करते रहें. ऊपर की नई टहनियों को हल्का-हल्का तोड़ते रहें. अगर फूल आने लगें तो उन्हें हटा दें, ताकि पौधे की ताकत नई पत्तियां बनाने में लगे. इससे पौधा ज्यादा घना होता है और लंबे समय तक अच्छी क्वांटिटी में उगता रहता है.

7. कब तोड़ें पुदीने की पत्तियां?

जब पौधा अच्छी तरह बढ़ जाए और उस पर भरपूर पत्तियां आ जाएं, तब साफ कैंची से पत्तियों वाले डंठल काटें. ध्यान रखें कि कटाई हमेशा पत्तियों की गांठ (लीफ नोड) के थोड़ा ऊपर से करें. इससे वहीं से नई शाखाएं निकलती हैं और पौधा फिर से तेजी से बढ़ने लगता है.

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घर में उगा पुदीना किन-किन कामों आएगा?

घर का ताजा पुदीना आप कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं.

पुदीने की चटनी बनाने में.

नींबू पानी, शिकंजी और मोजिटो जैसे ड्रिंक्स में.

रायता और सलाद में.

हर्बल चाय बनाने में.

कई तरह की सब्जियों और स्नैक्स का स्वाद बढ़ाने में.

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