scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बिना बीज सिर्फ 1 डंठल से घर पर उगाएं पुदीने का पौधा, आसान है तरीका; सालभर मिलेंगे ताजे पत्ते

How To Grow Mint Plant: क्या आप जानते हैं कि बाजार से खरीदी गई पुदीने की एक डंडी से नया पौधा तैयार किया जा सकता है? हां, बिल्कुल उगाया जा सकता है. आप बिना बीज घर के गमले में पुदीना उगाने सकते हैं. आज हम आपको इसे उगाने का आसान तरीका, सही मिट्टी, धूप, पानी और देखभाल के टिप्स बताने वाले हैं, जिससे सालभर आपको ताजी पत्तियां मिलेंगी.

Advertisement
X
पुदीने के पौधे को तेज धूप में नहीं रखना चाहिए. (Photo: ITG)
पुदीने के पौधे को तेज धूप में नहीं रखना चाहिए. (Photo: ITG)

How To Grow Mint Plant: गर्मियों में पुदीना आपके नींबू पानी से लेकर शिकंजी तक को फ्रेशनेस देता है. इसके साथ ही हरे धनिये और पुदीना को मिलाकर चटनी भी बनाई जाती है. ऐसे में अक्सर लोग बाजार से पुदीने की गड्डी लेकर आते हैं. क्या आपको भी रोज-रोज बाजार से पुदीना खरीदना पड़ता है? अगर हां तो अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. 

आज हम आपको घर पर रखे एक छोटे से गलमें में पुदीने का पौधा उगाने का आसान तरीका बताने वाले हैं. इस तरीके में आपको न तो बीज खरीदने होंगे और न ही नर्सरी से पौधा लाना पड़ेगा. सब्जी मंडी या किराने की दुकान से खरीदी गई पुदीने की ताजी डंडियों (स्टेम) से ही नया पौधा तैयार किया जा सकता है. थोड़ी-सी देखभाल के बाद यही पौधा महीनों तक आपको ताजा पुदीना देता रहेगा. आइए जानते हैं इसका आसान तरीका.

बाजार से खरीदे पुदीने से ऐसे उगाएं नया पौधा

1. सबसे पहले चुनें ताजा और हेल्दी डंडी: पुदीना उगाने के लिए हमेशा हरे और ताजा डंठल चुनना जरूरी है. ऐसे डंठल लें जिन पर किसी तरह के दाग, सड़न या कीड़ों का असर न हो. गमले में पुदीना उगाने के लिए करीब 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी डंडी सबसे अच्छी रहती है. अगर चाहें तो इन डंडियों को पहले एक गिलास पानी में 7-10 दिन तक रखें. पानी में रखने से इनमें सफेद जड़ें निकलने लगेंगी. जैसे ही सफेद जड़ें निकलने लगें, इन्हें गमले में लगा दें.

2. सही गमला चुनना भी है जरूरी: पुदीना बहुत तेजी से फैलने वाला पौधा होते है, इसलिए इसे जमीन की बजाय गमले में लगाना बेहतर होता है. पुदीना लगाने के लिए 8 से 12 इंच गहरा गमला लें. गमले के नीचे पानी निकलने के लिए छेद जरूर होने चाहिए. आप पुदीने का पौधा उगाने के लिए प्लास्टिक, मिट्टी या सिरेमिक का कोई भी गमला इस्तेमाल कर सकते हैं.

3. मिट्टी ऐसी होनी चाहिए: पुदीना ऐसी मिट्टी में सबसे अच्छा बढ़ता है जो सॉफ्ट हो, पानी रोककर भी रखे और एक्स्ट्रा पानी आसानी से बाहर निकाल दे. इसके लिए आप ये मिश्रण तैयार कर सकते हैं. पुदीना उगाने के लिए 40% बगीचे की मिट्टी, 40% गोबर की खाद या कम्पोस्ट और 20% कोकोपीट या रेत मिलाना अच्छा रहता है. इससे पौधे को जरूरी पोषक तत्व भी मिलेंगे और जड़ें भी मजबूत बनेंगी.

Advertisement

4. धूप कितनी मिले?
पुदीने को तेज दोपहर की धूप पसंद नहीं होती. रोज 3 से 6 घंटे सुबह की धूप सबसे बेहतर रहती है. इसके बाद हल्की छांव मिले तो पौधा ज्यादा अच्छा बढ़ता है. ऐसे में बालकनी, खिड़की या छत इसकी पर पुदीना उगाने के लिए अच्छी जगह है. बहुत कम धूप मिलने पर पौधा कमजोर हो सकता है, जबकि तेज धूप पत्तियों को जला सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

how to clean eye glasses
चश्मे पर आ जाते हैं स्क्रैच? लेंस साफ करने के लिए अपनाएं ये तरीके
how to clean ceiling fan
छत के पंखे पर जमी है धूल-मिट्टी, ऐसे करें साफ, कमरा नहीं होगा गंदा
How to Grab Free Air Tickets
IndiGo दे रही 20,000 मुफ्त टिकट! ऐसे उठा सकते हैं ऑफर का फायदा
Chawal-Aloo Fara
रोटी-सब्जी छोड़िए! लंच में मसाला आलू भरकर बनाएं टेस्टी चावल के फरे
How to keep dhaniya fresh
न गलेगा, न पड़ेगा पीला! फ्रिज में कई हफ्तों तक हरा धनिया रहेगा फ्रेश

5. पानी कब और कितना दें?
पुदीने की मिट्टी हमेशा हल्की नम रहनी चाहिए. जब ऊपर की मिट्टी सूखी लगे, तभी पानी दें. जरूरत से ज्यादा पानी देने से जड़ें सड़ सकती हैं. गर्मियों में पानी की जरूरत थोड़ी ज्यादा होती है. अगर गमले की मिट्टी पर सूखी पत्तियां या घास बिछा दें, तो नमी लंबे समय तक बनी रहती है.

6. समय-समय पर करें कटाई: अगर आप चाहते हैं कि पौधा घना और हरा-भरा बना रहे, तो उसकी नियमित कटाई करते रहें. ऊपर की नई टहनियों को हल्का-हल्का तोड़ते रहें. अगर फूल आने लगें तो उन्हें हटा दें, ताकि पौधे की ताकत नई पत्तियां बनाने में लगे. इससे पौधा ज्यादा घना होता है और लंबे समय तक अच्छी क्वांटिटी में उगता रहता है.

7. कब तोड़ें पुदीने की पत्तियां?
जब पौधा अच्छी तरह बढ़ जाए और उस पर भरपूर पत्तियां आ जाएं, तब साफ कैंची से पत्तियों वाले डंठल काटें. ध्यान रखें कि कटाई हमेशा पत्तियों की गांठ (लीफ नोड) के थोड़ा ऊपर से करें. इससे वहीं से नई शाखाएं निकलती हैं और पौधा फिर से तेजी से बढ़ने लगता है.

Advertisement

घर में उगा पुदीना किन-किन कामों आएगा?
घर का ताजा पुदीना आप कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं.

  • पुदीने की चटनी बनाने में.
  • नींबू पानी, शिकंजी और मोजिटो जैसे ड्रिंक्स में.
  • रायता और सलाद में.
  • हर्बल चाय बनाने में.
  • कई तरह की सब्जियों और स्नैक्स का स्वाद बढ़ाने में.
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    PM मोदी का वीडियो हटाने का मामला : Meta CEO और अधिकारियों ने मांगी माफी, अब आगे क्या होगा? |
    पापा ने सब कुछ एक शेयर में लगा दिया... बेटे की पोस्ट पढ़ लोग देने लगे सलाह, पोस्ट वायरल |
    Mohammad Shami Talked About Virat Anushka Sprituality: 'आस्था पर उंगली उठाना है गलत...' विराट-अनुष्का की प्रेमानंद महाराज के प्रति भक्ति पर सवाल उठाने वालों पर भड़के मोहम्मद शमी |
    श्मशान घाट पर मायके वालों ने क्यों रुकवाया महिला का अंतिम संस्कार? देखें वारदात |
    16 साल की नाबालिग का रेपिस्ट कस्टडी में मांग रहा पिज्जा और सॉफ्ट बेड |
    जुए में लाखों गंवाने के बाद CA ने चुना खौफनाक रास्ता, हीलियम गैस सूंघकर होटल के कमरे में दी जान |
    भारतीय रुपया लगातार 9वें दिन अमेरिकी डॉलर पर पड़ा भारी... 165 पैसे हुआ मजबूत, 1 साल की सबसे लंबी तेजी |
    इसे कहते हैं सौदा... एक डील और 4 करोड़ रुपये तक सस्ती हो गई इस ब्रांड की कारें |
    सीधे CM से करेंगे बात, मीडिया की हो मौजूदगी... झारखंड के आंदोलनकारी छात्रों ने रख दी डिमांड्स |
    Bhojpuri Bawal Review: पवन सिंह की दबंगई-तेज प्रताप का तड़का, ‘भोजपुरी बवाल’ में ड्रामा ज्यादा, दम कम!
    Advertisement