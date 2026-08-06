scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Trump Tariff Refund: बुरे फंसे ट्रंप... टैरिफ का खेल खुद US पर भारी, लौटाने पड़े $100 अरब

Donald Trump को टैरिफ के मोर्चे पर अमेरिकी सु्प्रीम कोर्ट ने झटका दिया था और उनके रेसिप्रोकल टैरिफ को रद्द कर दिया था. अब ट्रंप प्रशासन ने करीब 100 अरब डॉलर रिफंड कर दिया है.

Advertisement
X
ट्रंप प्रशासन ने 100 अरब डॉलर टैरिफ रिफंड की वापसी की. (Photo: GettyImage)
ट्रंप प्रशासन ने 100 अरब डॉलर टैरिफ रिफंड की वापसी की. (Photo: GettyImage)

डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ बम (Trump Tariff Bomb) अब खुद उनकी टेंशन बढ़ाते हुए अमेरिका पर ही भारी पड़ रहा है. बीते साल अप्रैल में Donald Trump ने दुनिया के तमाम देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना शुरू किया था और फिर इस लगातार चले सिलसिले ने ट्रेड वॉर की स्थिति पैदा कर दी थी. हालांकि, इस टैरिफ के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को बड़ा झटका दिया.

दरअसल, एक फैसले में अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) के तहत लगाए गए शुल्कों के एक बड़े हिस्से अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया गया. इसके साथ ही ट्रंप प्रशासन को रिफंड का आदेश भी दिया गया. ताजा अपडेट देखें, तो लगभग 100 अरब डॉलर के टैरिफ कलेक्शन को वापस कर दिया गया है.

ट्रंप टैरिफ रिफंड का प्रोसेस पूरा
अमेरिकी सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा अदालत में दायर एक याचिका में Trump Tariff Refund को लेकर बड़ी जानकारी शेयर की गई है. इसमें बताया गया है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन ने लगभग 100 अरब डॉलर की वापसी कर दी है, जिसमें आईईईपीए के तहत राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया गया था.

सम्बंधित ख़बरें

trump tariff refund
Donald Trump का टैरिफ बम अमेरिका पर ही पड़ा भारी!
iran president claims
ईरानी राष्ट्रपति Pezeshkian का America पर बड़ा हमला!
Abdul Sayed
मिस्र का रहने वाला परिवार, भारत से कनेक्शन... जानें कौन हैं अब्दुल सईद
होर्मुज पर डील को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान, देखें दुनिया आजतक
ranian President Masoud Pezeshkian and US President Donald Trump
'ईरान पर 48 घंटे में कब्जे का था प्लान', US-इजरायल को पेजेशकियान की दो टूक

US अंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया है कि ब्याज सहित रिफंड की प्रक्रिया सरकार की सीमा शुल्क रिफंड प्रणाली के माध्यम से पूरी कर ली गई है और वितरण के लिए ये रकम वित्त विभाग को भेज दी गई है. 

Advertisement

सुप्रीम कोर्ट से मिला था झटका
रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप टैरिफ रिफंड की राशि, लगभग 166 अरब डॉलर के उन टैरिफों के आधे से अधिक हिस्सा जिन्हें इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करने का फैसला सुनाया था. बीते 20 फरवरी को दिए गए एक ऐतिहासिक 6-3 के फैसले में इसे अमान्य घोषित किया गया था.

अदालत ने कहा था कि Donald Trump ने राष्ट्रीय सुरक्षा आपात स्थितियों से निपटने के लिए 1977 में बनाए गए कानून का इस्तेमाल करके अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों से आयात पर तगड़ा टैरिफ लगाकर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया था. जजों ने निष्कर्ष निकाला कि यह कानून राष्ट्रपति को व्यापक व्यापार शुल्क लगाने का एकतरफा अधिकार नहीं देता है.

टैरिफ रिफंड पर भी घिरे डोनाल्ड ट्रंप
भले ही डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से वसूले गए टैरिफ को वापस किया गया है, लेकिन अब US Tariff Refund का मुद्दा एक नया राजनीतिक विवाद का रूप लेता जा रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, आलोचकों ने तर्क देते हुए कहा है कि यह पैसा उन आयातकों और निगमों को लौटाया जा रहा है, जिन्होंने टैरिफ का भुगतान किया था, न कि उन अमेरिकी उपभोक्ताओं को जिन्होंने ट्रंप के इस टैरिफ वॉर (Trump Tariff War) के चलते बढ़ी हुई कीमतों के माध्यम से बढ़ी हुई लागत का बोझ उठाया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    15% की जगह 12% ब्याज क्यों? गन्ना किसानों के बकाये पर HC सख्त, पूर्व गन्ना आयुक्तों का ब्योरा तलब |
    बारिश के बीच कारों पर गिरा विशाल बरगद का पेड़, दिल्ली से गुरुग्राम तक सड़कें बनीं दरिया, Photos |
    नॉर्थ कोरिया ने रूस में तैनात की 120 बैलिस्टिक मिसाइल, यूक्रेन पर करेगा हमला |
    'हां, मैं बायसेक्सुअल हूं', आकांक्षा ने कबूला सच, गौरव खन्ना संग 9 साल की शादी टूटने का नहीं अफसोस |
    भारत बनेगा ग्लोबल कॉन्टेंट हब! PM मोदी और Netflix के को-CEO के बीच प्लान पर हुई चर्चा |
    'मेरा अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड क्यों है?', अरविंद केजरीवाल ने Meta से किया सवाल |
    'पीएम मोदी का पोस्ट रोकने की गलती...', देखें Meta ने माफी में क्या कहा |
    दिल्ली में कारोबार करना हुआ आसान,'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' बिल को मिली मंजूरी |
    'वैभव सूर्यवंशी मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा...', T20 के नए रन किंग जोस बटलर ने कर दी बड़ी भव‍िष्यवाणी |
    Snakes Safety Tips: जहरीले सांप को घर से दूर रखते हैं ये खुशबूदार पौधे! तुरंत गार्डन में लगाएं, उल्टे पांव भागेंगे सांप
    Advertisement