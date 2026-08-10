scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

योगी सरकार की ODOP मार्जिन मनी स्कीम: कैसे संवर रहा यूपी के कारीगरों का कारोबार

वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) कार्यक्रम के तहत मार्जिन मनी स्कीम, उत्तर प्रदेश के कारीगरों और उद्यमियों को कर्ज का बोझ कम करने में कैसे मदद कर रही है.

Advertisement
X
कारीगरों को मिला खुद का कारोबार शुरू करने का सहारा (Photo-Pexles)
कारीगरों को मिला खुद का कारोबार शुरू करने का सहारा (Photo-Pexles)

ODOP मार्जिन मनी स्कीम, उत्तर प्रदेश सरकार के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) कार्यक्रम के तहत चलने वाली एक अहम वित्तीय सहायता योजना है. यह स्कीम 24 सितंबर 2018 को मंजूर की गई थी. इसका मकसद है कारीगरों और उद्यमियों को अपना कारोबार शुरू करने, उसे अपग्रेड करने या बढ़ाने के लिए सब्सिडी के रूप में आर्थिक मदद देना, ताकि उन्हें बैंक से लोन लेना आसान हो और वे खुद का रोजगार शुरू कर सकें.

आसान भाषा में समझें तो जब कोई व्यक्ति अपना कारोबार शुरू करने के लिए बैंक से लोन लेता है, तो बैंक पूरी लागत नहीं देता, उसका एक हिस्सा व्यक्ति को खुद लगाना होता है, जिसे "मार्जिन मनी" कहा जाता है. इस स्कीम के तहत सरकार यह मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में देती है, यानी यह लोन नहीं है, बल्कि सीधी आर्थिक मदद है. बाकी बची हुई रकम के लिए उद्यमी को खुद अपने पास से पैसा लगाना होता है या बैंक से लोन लेना होता है.

यह भी पढ़ें: यूपी की ODOP योजना, 75 जिलों के पारंपरिक हुनर को मिला सरकारी सहयोग

सम्बंधित ख़बरें

किसान के बनाए प्रोडक्ट की हर ओर हो रही चर्चा. (Photo: Screengrabs)
जिस गोबर को लोग समझते हैं बेकार, उसी से लाखों रुपए महीने कमा रहा किसान
Barelliey crime
बरेली में पत्नी ने प्रेमी संग पति को तेजाब पिलाकर मारा
Agra's 65-year-old Sheila Devi passes away (File Photo)
आगरा: 'मरकर' जिंदा हुईं शीला देवी की सांसें 9 दिन बाद थमीं!
abu asim azmi
'एनकाउंटर के नाम पर मर्डर', आजमगढ़ में योगी सरकार पर बरसे अबू आजमी
congress
तीन साल में बनने जा रही अजय राय की टीम, यूपी कांग्रेस पर दिल्ली में बड़ी बैठक

पात्रता की शर्तें

  • आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए
  • किसी शैक्षणिक योग्यता की जरूरत नहीं है
  • आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए

कितनी सब्सिडी मिलती है?

Advertisement

स्कीम के तहत प्रोजेक्ट की लागत के हिसाब से अलग-अलग स्तर पर सब्सिडी दी जाती है.

  • 25 लाख रुपये तक की परियोजना लागत पर: प्रोजेक्ट लागत का 25% (अधिकतम 6.25 लाख रुपये)
  • 25 लाख से 50 लाख रुपये तक: प्रोजेक्ट लागत का 20% या 6.25 लाख रुपये, जो भी ज्यादा हो
  • 50 लाख से 150 लाख रुपये तक: प्रोजेक्ट लागत का 10% या 10 लाख रुपये, जो भी ज्यादा हो
  • 150 लाख रुपये से ज्यादा की लागत पर: प्रोजेक्ट लागत का 10% (अधिकतम 20 लाख रुपये)

यह स्कीम नई और पुरानी, दोनों तरह की इकाइयों के लिए है, यानी जो व्यक्ति नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं और जो अपना मौजूदा कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, दोनों इसका लाभ ले सकते हैं. आवेदन की प्रक्रिया में बैंकों की भी भूमिका होती है, क्योंकि प्रोजेक्ट लागत का बाकी हिस्सा बैंक फाइनेंसिंग से ही पूरा होता है.

असल जिंदगी में इसका असर

ODOP पोर्टल पर दर्ज कई सक्सेस स्टोरी बताती हैं कि यह स्कीम कोविड-19 महामारी के दौरान खासतौर पर मददगार साबित हुई, जब कई छोटे कारोबारियों को अपना काम फिर से खड़ा करने के लिए पूंजी की जरूरत थी. जैसे बरेली की जरी-जरदोजी कारीगर दलजीत कौर और वाराणसी के जरी साड़ी कारोबारी राकेश कांत राय ने इसी स्कीम की मदद से अपने कारोबार को दोबारा पटरी पर लाया. आवेदन msme.up.gov.in पोर्टल के जरिए किया जा सकता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: सहारनपुर की लकड़ी का दुनिया में डंका, ODOP से कारीगरों को मिला सहारा, 'वुडन सिटी' के कारोबार ने पकड़ी रफ्तार

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    जिस गोबर को लोग समझते हैं बेकार... उसी से लाखों रुपए महीने कमा रहा किसान, बस करना होता है ये |
    3 मैच और 9 विकेट... इंग्लैंड में गदर काट रहा ये 'फिरकी मास्टर', क्या टीम इंडिया में होगी वापसी? |
    बैरिकेड्स लांघे, खेतों से बनाया रास्ता... झारखंड विधानसभा पहुंचने का छात्रों ने अपनाया ये रूट मैप |
    6 गेंदों में जड़ दिए 6 छक्के…मैदान पर खूंखार खिलाड़ी ने बल्ले से मचाई तबाही, गेंदबाजों की उधेड़ी बखिया |
    मंथरा, रावण, कुंभकर्ण...'रामायण' के 11 सितारों ने छोड़ी दुनिया, एक की मौत आज भी मिस्ट्री |
    आपत्तिजनक हालत में पकड़ने के बाद बरेली में पत्नी ने पति को तेजाब पिलाकर मारा |
    'AIMIM के बिना योगी को हराना मुश्किल', ओवैसी की पार्टी के नेता का सपा-कांग्रेस पर हमला |
    Antim Sanskar Rules: दाह संस्कार के दौरान मुखाग्नि देना क्यों है अनिवार्य? जानें रहस्य |
    क्या है बर्थडे केक पर लगी मोमबत्ती बुझाने का सही तरीका? |
    ‘इस्तीफा दो’ वाली T-Shirt पहन पहुंचे AAP विधायक, 6 का हुआ मार्शल आउट
    Advertisement