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'दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा', बृजभूषण शरण सिंह के बरी होने के बाद शक्ति प्रदर्शन में गरजे करण भूषण

महिला पहलवानों के आरोपों से बरी होने के बाद पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का गोंडा में जोरदार स्वागत किया गया. अयोध्या-गोंडा सीमा पर बुलडोजर से फूल बरसाए गए और सैकड़ों गाड़ियों का काफिला उनके साथ चला. इस दौरान कैसरगंज सांसद करण भूषण सिंह ने कहा कि सत्य की जीत हुई है और न्यायपालिका पर उन्हें पूरा भरोसा था.

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करण भूषण सिंह अपने पिता बीजेपी नेता बृज भूषण सिंह के साथ. (Credit: File Photo/Facebook/ Karan Bhushan Singh)
करण भूषण सिंह अपने पिता बीजेपी नेता बृज भूषण सिंह के साथ. (Credit: File Photo/Facebook/ Karan Bhushan Singh)

महिला पहलवानों के आरोपों से बरी होने के बाद पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह गुरुवार को सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ अपने गृह जनपद गोंडा पहुंचे. अयोध्या और गोंडा की सीमा पर उनका भव्य स्वागत किया गया. बुलडोजर से उनके काफिले पर फूल बरसाए गए और बड़ी संख्या में समर्थक स्वागत के लिए मौजूद रहे. इस मौके पर कैसरगंज से बीजेपी सांसद और बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह ने कहा कि पूरे देश में खुशी का माहौल है. उन्होंने कहा कि जैसे भगवान राम वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे और दीपावली मनाई गई थी, उन्हें आज वैसा ही माहौल दिखाई दे रहा है. उन्होंने कहा कि देशभर में लोगों ने खुशी मनाई है और पटाखे भी फोड़े गए हैं.

अयोध्या-गोंडा सीमा पर बुलडोजर से हुई फूलों की बारिश

करण भूषण सिंह ने कहा कि पूरे भारत से लोग आज गोंडा पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि यह किसी रैली का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि अपने नेता का स्वागत करने के लिए लोग आए हैं. उन्होंने कहा कि तीन साल के संकट के बाद लौटे अपने नेता का मनोबल बढ़ाने के लिए समर्थक और साधु-संत बड़ी संख्या में पहुंचे हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट से बृजभूषण शरण सिंह पहले हनुमानगढ़ी गए. वहां व्यवस्था प्रभावित न हो, इसलिए सीमित संख्या में गाड़ियां उनके साथ गईं. इसके बाद उनका काफिला गोंडा की तरफ बढ़ा. उन्होंने कहा कि काफिले में हजारों वाहन शामिल थे और पूरा शहर जाम की स्थिति में था.

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करण भूषण सिंह ने अपने बयान में कहा कि उनके परिवार को शुरू से न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था. उन्होंने कहा कि सत्य की जीत हुई है और इसी वजह से 'सत्यमेव जयते' कहा गया. उन्होंने कहा कि शुरुआत से उनका कहना था कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं होता. उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के पुराने कथन 'होइहि सोइ जो राम रचि राखा' का भी उल्लेख करते हुए कहा कि आज वही हुआ.

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अपने समर्थकों की भीड़ का जिक्र करते हुए करण भूषण सिंह ने कहा, जिसके साथ इतनी भारी संख्या में ताकत मौजूद हो, तो जाहिर सी बात है कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा. उन्होंने कहा कि पहले भी यह दबदबा था, कभी कम नहीं हुआ और समय के साथ यह और बढ़ा है. उन्होंने कहा कि सांसद बनने के बाद यह और बढ़ेगा.

गोंडा में बृजभूषण शरण सिंह का हुआ भव्य स्वागत
गोंडा में बृजभूषण शरण सिंह का हुआ भव्य स्वागत

उन्होंने मीडिया के माध्यम से उन लोगों तक भी संदेश पहुंचाने की बात कही, जो विरोध प्रदर्शन में शामिल थे. उन्होंने कहा कि पूरे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग दिखाई जानी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि बड़ी संख्या में समर्थक उनके साथ खड़े हैं. महिला पहलवानों के आरोपों पर पूछे गए सवाल के जवाब में करण भूषण सिंह ने कहा कि उनकी भी गलती नहीं थी. उन्होंने कहा कि वे प्रेरित और प्लांटेड थे तथा किसी के हाथ की कठपुतली बन गए. उन्होंने कहा कि इससे उनका अपना करियर ही खराब हुआ.

गाड़ियों के काफिले के साथ गोंडा पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह

करण भूषण सिंह ने महिला पहलवानों के लिए कहा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें. उन्होंने कहा कि अभी भी समय है और उन्हें सही राह पर आकर दोबारा कुश्ती शुरू करनी चाहिए. उनके अनुसार उनका करियर अभी लंबा है. गोंडा पहुंचने पर बृजभूषण शरण सिंह के स्वागत में अयोध्या-गोंडा सीमा पर बुलडोजर से फूलों की बारिश की गई. सैकड़ों गाड़ियों का काफिला उनके साथ चला और बड़ी संख्या में समर्थक उनके स्वागत में मौजूद रहे. पूरे कार्यक्रम के दौरान समर्थकों ने उनका स्वागत किया और उनके समर्थन में नारे लगाए.

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