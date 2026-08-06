आवारापन 2 से होगी पाकिस्तानी सिंगर की वापसी? 19 साल बाद फिर गूंजेगा 'तेरा मेरा रिश्ता', मची हलचल

इमरान हाशमी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'आवारापन 2' रिलीज से पहले लगातार चर्चा में बनी हुई है. पहले ट्रेलर ने सुर्खियां बटोरीं और अब फिल्म के सबसे आइकॉनिक गाने 'तेरा मेरा रिश्ता' को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस गाने के ओरिजिनल सिंगर मुस्तफा जाहिद एक बार फिर मेकर्स के साथ जुड़ सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो यह हाल के वर्षों में भारत-पाकिस्तान के बीच म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बेहद मुश्किल काम होगा.

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मुस्तफा जाहिद से चल रही है बातचीत

रिपोर्ट्स हैं कि, 'आवारापन 2' के मेकर्स मुकेश भट्ट और विशेष भट्ट पाकिस्तानी सिंगर मुस्तफा जाहिद के साथ बातचीत कर रहे हैं. प्लान है कि 2007 के सुपरहिट गाने 'तेरा मेरा रिश्ता' का नया वर्जन तैयार किया जाए. हालांकि अभी दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है और कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है.

रिपोर्ट के मुताबिक, अगर यह डील फाइनल होती है तो गाने की रिकॉर्डिंग दुबई में होगी. दिलचस्प बात यह है कि इस नए वर्जन को फिल्म में शामिल नहीं किया जाएगा. इसकी जगह इसे सिर्फ सोशल मीडिया प्रमोशन और डिजिटल कैंपेन में इस्तेमाल करने की योजना बनाई जा रही है. ऐसा इसलिए क्योंकि थिएटर रिलीज में इसका इस्तेमाल करने पर फिल्म के सर्टिफिकेशन को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं.

सोर्स का कहना है कि अगर यह पार्टनरशिप होती है तो हाल के वर्षों में किसी पाकिस्तानी प्लेबैक सिंगर का किसी बड़ी हिंदी फिल्म के साथ जुड़ना बेहद खास माना जाएगा.

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पहलगाम हमले के बाद बना हुआ है संवेदनशील माहौल

2016 में उरी आतंकी हमले के बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम न करने का फैसला लिया था. इसके बाद 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी इंडस्ट्री ने अपने पुराने रुख को दोहराया.

ऐसे माहौल में मुस्तफा जाहिद के साथ संभावित सहयोग की खबर ने सभी का ध्यान खींच लिया है. हालांकि फिलहाल यह सिर्फ बातचीत के स्तर पर है.

ट्रेलर में पहले ही सुनाई दे चुका है 'तेरा मेरा रिश्ता'

6 अगस्त को रिलीज हुए 'आवारापन 2' के ट्रेलर में 'तेरा मेरा रिश्ता' का रीक्रिएटेड वर्जन पहले ही सुनाई दे चुका है. इस नए वर्जन को मिथुन ने कंपोज किया है, जबकि साज भट्ट और सुबोध शर्मा ने अपनी आवाज दी है. गाने के बोल एक बार फिर सईद कादरी ने लिखे हैं. ट्रेलर में यह गाना एक्शन और इमोशनल सीन्स के बीच पुराने 'आवारापन' की यादें ताजा करता है.

19 साल बाद लौटे शिवम पंडित

'आवारापन 2' के ट्रेलर में इमरान हाशमी एक बार फिर शिवम पंडित के किरदार में नजर आए हैं. इस बार उनका किरदार पहले से ज्यादा टूटा हुआ, गुस्से से भरा और बदले की आग में जलता दिखाई देता है. फिल्म में दिशा पाटनी 'जारा' के रोल में हैं, जबकि शबाना आजमी मुख्य विलेन नफीसा बनी हैं. इनके अलावा पुरण गब्बी, अनिरुद्ध रावल, सुरेंद्र विक्की, विजयंत कोहली और अतुल कुमार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

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'आवारापन' फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी पहचान हमेशा उसका म्यूजिक रहा है. पहली फिल्म के 'तेरा मेरा रिश्ता', 'तो फिर आओ' और 'माहिया' जैसे गाने आज भी फैंस की पसंद बने हुए हैं. सीक्वल का संगीत मिथुन, जीत गांगुली, अमाल मलिक, अंकित सचदेवा और वासिफ अहमद ने तैयार किया है. अब तक 'वे जुनून', 'ये आवारापन' और 'तो फिर आओ' रिलीज हो चुके हैं.

अगर मुस्तफा जाहिद की वापसी होती है तो यह फिल्म के म्यूजिक को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ा सकती है.

कब रिलीज होगी 'आवारापन 2'?

नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बनी 'आवारापन 2' 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. बॉक्स ऑफिस पर इसकी सीधी टक्कर सनी देओल की 'बंटवारा 1947' से होने वाली है. ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या मेकर्स वाकई मुस्तफा जाहिद को वापस लाने में सफल होते हैं या नहीं.

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