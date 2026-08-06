Chana Kebab Sandwich Recipe: शाम के नाश्ते में चाय के साथ ट्राई करें चना कबाब सैंडविच, हर बाइट में मिलेगा जबरदस्त स्वाद
अगर आप बारिश के मौसम में हेल्दी और स्वादिष्ट स्नैक ढूंढ रहे हैं, तो चना कबाब सैंडविच बेहतरीन ऑप्शन है. प्रोटीन से भरपूर काबुली चने, मसालेदार कबाब, गार्लिक हंग कर्ड डिप और ताजी सब्जियों से बना यह सैंडविच बच्चों और बड़ों सभी को पसंद आएगा. आइए इसे बनाने का आसान तरीका बताते हैं.
Chana Kebab Sandwich Recipe: बारिश का मौसम हो या शाम की हल्की-फुल्की भूख, अगर कुछ ऐसा खाने का मन हो जो टेस्टी होने के साथ हेल्दी भी हो, तो आप चना कबाब सैंडविच ट्राई कर सकते हैं. बाहर मिलने वाले तले-भुने स्नैक्स खाने की बजाय यह घर पर आसानी से बनने वाला हाई-प्रोटीन सैंडविच पेट भी भरता है और स्वाद भी लाजवाब देता है.
चाय के साथ में पकौड़े की जगह आप चना कबाब सैडविंच खा सकते हैं और मसालेदार चना कबाब, गार्लिक हंग कर्ड डिप, हरी चटनी और ताजी सब्जियों का कॉम्बिनेशन इसे हर उम्र के लोगों की पसंद बना देता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान रेसिपी.