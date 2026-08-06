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Chana Kebab Sandwich Recipe: शाम के नाश्ते में चाय के साथ ट्राई करें चना कबाब सैंडविच, हर बाइट में मिलेगा जबरदस्त स्वाद

अगर आप बारिश के मौसम में हेल्दी और स्वादिष्ट स्नैक ढूंढ रहे हैं, तो चना कबाब सैंडविच बेहतरीन ऑप्शन है. प्रोटीन से भरपूर काबुली चने, मसालेदार कबाब, गार्लिक हंग कर्ड डिप और ताजी सब्जियों से बना यह सैंडविच बच्चों और बड़ों सभी को पसंद आएगा. आइए इसे बनाने का आसान तरीका बताते हैं.

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सैंडविच आसानी से बना सकते हैं. (PHOTO:AI)
सैंडविच आसानी से बना सकते हैं. (PHOTO:AI)

Chana Kebab Sandwich Recipe: बारिश का मौसम हो या शाम की हल्की-फुल्की भूख, अगर कुछ ऐसा खाने का मन हो जो टेस्टी होने के साथ हेल्दी भी हो, तो आप चना कबाब सैंडविच ट्राई कर सकते हैं.  बाहर मिलने वाले तले-भुने स्नैक्स खाने की बजाय यह घर पर आसानी से बनने वाला हाई-प्रोटीन सैंडविच पेट भी भरता है और स्वाद भी लाजवाब देता है. 

चाय के साथ में पकौड़े की जगह आप चना कबाब सैडविंच खा सकते हैं और मसालेदार चना कबाब, गार्लिक हंग कर्ड डिप, हरी चटनी और ताजी सब्जियों का कॉम्बिनेशन इसे हर उम्र के लोगों की पसंद बना देता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान रेसिपी.

चना कबाब बनाने के लिए सामग्री

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  • उबले हुए काबुली चने – 1 कप
  • घी – 3 बड़े चम्मच
  • धनिया पाउडर – 1 छोटा चम्मच
  • चना मसाला – 1 छोटा चम्मच
  • चाट मसाला – ½ छोटा चम्मच
  • भुना जीरा पाउडर – ½ छोटा चम्मच
  • कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर – ½ छोटा चम्मच
  • हल्दी – ¼ छोटा चम्मच
  • काली मिर्च पाउडर – ¼ छोटा चम्मच
  • कसूरी मेथी – ½ छोटा चम्मच
  • पानी – ½ कप
  • नमक – स्वादानुसार
  • काला नमक – ¼ छोटा चम्मच
  • बारीक कटा हरा धनिया – 2 बड़े चम्मच
  • नींबू का रस – 1 छोटा चम्मच

चना कबाब सैंडविच बनाने की विधि

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  1. सबसे पहले एक पैन में 2 बड़े चम्मच घी गर्म करें.
  2. इसमें धनिया पाउडर, चना मसाला, चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, काली मिर्च और कसूरी मेथी डालकर 15 से 20 सेकंड तक भूनें.
  3. अब आधा कप पानी डालें ताकि मसाले जलें नहीं और करीब 1 मिनट तक पकाएं.
  4. इसमें उबले हुए काबुली चने, नमक और काला नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं और 2 से 3 मिनट तक पकाएं.
  5. चनों को हल्का मैश करें लेकिन थोड़ा टेक्सचर रहने दें.
  6. अब इसमें हरा धनिया और नींबू का रस मिलाएं. मिक्सर को पूरी तरह ठंडा होने दें.
  7. ठंडा होने पर मिक्सर से टिक्की या कबाब का आकार दें.
  8. एक पैन में थोड़ा घी डालकर कबाब को दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक शैलो फ्राई करें.

गार्लिक हंग कर्ड डिप के लिए

  • हंग कर्ड (गाढ़ा दही) – ½ कप
  • कद्दूकस किया हुआ लहसुन – 2 कलियां
  • बारीक कटा हरा धनिया – 1 बड़ा चम्मच
  • नींबू का रस – 1 छोटा चम्मच
  • नमक – स्वादानुसार
  • काली मिर्च पाउडर – ¼ छोटा चम्मच
  • चीनी – ½ छोटा चम्मच

गार्लिक हंग कर्ड डिप ऐसे बनाएं

एक बाउल में हंग कर्ड, कद्दूकस किया हुआ लहसुन, हरा धनिया, नींबू का रस, नमक, काली मिर्च और चीनी डालकर अच्छी तरह मिला लें. आपका क्रीमी गार्लिक डिप तैयार है.

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सैंडविच तैयार करने के लिए

  • ब्रेड स्लाइस – 4
  • हरी चटनी – 2 बड़े चम्मच
  • टमाटर – 1 (गोल स्लाइस में कटा हुआ)
  • इंस्टेंट अचार वाले प्याज – आवश्यकता अनुसार
  • मक्खन या घी – ब्रेड सेंकने के लिए

कैसे तैयार करें सैंडविच?

  1. ब्रेड स्लाइस को मक्खन या घी लगाकर हल्का सुनहरा होने तक सेंक लें.
  2. एक स्लाइस पर हरी चटनी और दूसरी स्लाइस पर गार्लिक हंग कर्ड डिप लगाएं.
  3. अब टमाटर के स्लाइस रखें.
  4. इसके ऊपर कुरकुरा चना कबाब रखें.
  5. थोड़ा-सा गार्लिक डिप और इंस्टेंट अचार वाले प्याज डालें.
  6. दूसरी ब्रेड स्लाइस से ढक दें.
  7. सैंडविच को बीच से काटकर तुरंत सर्व करें.

टिप्स

  • चना मिक्सर बहुत नरम लगे तो उसमें थोड़ा भुना बेसन या ब्रेडक्रम्ब्स मिला सकते हैं.
  • चाहें तो इसमें खीरा, लेट्यूस या चीज स्लाइस भी जोड़ सकते हैं.
  • बच्चों के टिफिन, ऑफिस लंच या शाम की चाय के साथ यह सैंडविच एक शानदार और पौष्टिक ऑप्शन है.
---- समाप्त ----
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