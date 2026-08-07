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'साहब से किराया लोगे?' बस कंडक्टर ने काटी टिकट, तो दारोगा जी ने 3-3 चौकियों पर करवा दी चेकिंग!

हाथरस में रोडवेज बस कंडक्टर द्वारा नियमानुसार टिकट काटना यूपी पुलिस के एक दारोगा को नागवार गुजरा. खाकी के रौब में दरोगा ने आगरा-हरिद्वार बस को तीन जगह रुकवाकर चेकिंग का ड्रामा रचाया. चालान कटवाने और फोटो खिंचवाने के इस ईगो ड्रामे में बरसात के दौरान यात्री परेशान होते रहे.

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हाथरस में बस कंडक्टर ने लगाया दारोगा पर आरोप (Photo: Screengrab)
हाथरस में बस कंडक्टर ने लगाया दारोगा पर आरोप (Photo: Screengrab)

हाथरस जिले में यूपी पुलिस के एक दारोगा जी का कंडक्टर द्वारा नियमानुसार टिकट काटना इतना नागवार गुजरा कि साहब ने अपने पद का पूरा जलवा दिखा दिया. फिर क्या था, पूरे आधे घंटे बस का सड़क पर फिजूल स्टॉपेज बना दिया.

ट्रैफिक पुलिस से फोटो खिंचवाए गए, सासनी थाने से लेकर हनुमान चौकी तक तीन-तीन जगह बस रुकवाकर तलाशी का ड्रामा रचाया गया. 'ऊपर से आदेश है' की आड़ में छोटे-छोटे बच्चों और तीर्थयात्रियों को बरसात में परेशान किया गया. शायद बस साहब यह साबित करना चाहते थे कि दारोगा से किराया मांगने की गुस्ताखी की कीमत क्या होती है!

दरअसल, उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां रोडवेज बस में यात्रा कर रहे एक दारोगा की टिकट काटना बस कंडक्टर को भारी पड़ गया. टिकट कटने के बाद दारोगा जी ने बस कंडक्टर को खाकी की पावर दिखाई. मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसको लेकर आम लोग पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं. 

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आपको बता दें कि हाथरस पंहुचने के बाद दारोगा ने पहले थाना सदर कोतवाली क्षेत्र में बस को रुकवाकर उसके फोटो खिंचवाए. इसके बाद सासनी थाने पर बस को खड़ा कराया, फिर पूरी बस की हनुमान चौकी पर चेकिंग कराई. पीड़ित का कहना है कि ये सब टिकट काटने का नतीजा था. दारोगा ने अपनी पावर का इस्तेमाल कर कंडक्टर-चालक और सारे यात्रियों परेशान किया. कई लोग इस चक्कर में लेट हो गए. 

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आपको बता दें कि सुपरफास्ट बस आगरा फाउंड्रीनगर डिपो की थी, जो कि आंवल खेड़ा, शांतिकुंज आश्रम से हरिद्वार जाती है. चेकिंग के नाम पर इस बस में सवार यात्रियों को बेबजह परेशान करने का बस कंडक्टर ने पुलिस पर आरोप लगाया है. कंडक्टर ने चेकिंग के दौरान बस का चालान काटने का भी दावा किया है. बस के यात्रियों ने भी बताया है कि दरोगा ने मनमानी की. टिकट बनाने के बाद सारा बवाल हुआ. फिलहाल, पुलिस के आधिकारिक बयान का इंतजार है. 

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