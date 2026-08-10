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61 किलो फूल, बुलडोजर और बोल बम के जयकारे, योगी के हेलीकॉप्टर के बाद कांवड़ियों पर ऐसे बरसे फूल

कांवड़ यात्रा 2026 के दौरान मेरठ के सिवाया टोल प्लाजा पर कांवड़ियों का अनोखे अंदाज में स्वागत हुआ. बुलडोजर के ऊपर खड़े होकर लोगों ने हरिद्वार से लौट रहे कांवड़ियों पर करीब 61 किलो फूल बरसाए. इस दौरान बोल बम के जयकारे गूंजते रहे और कांवड़ियों को केले, कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक भी बांटे गए.

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कांवड़ियों पर बुलडोजर से हुई पुष्प वर्षा. (Photo: Screengrab)
कांवड़ियों पर बुलडोजर से हुई पुष्प वर्षा. (Photo: Screengrab)

कांवड़ यात्रा 2026 के दौरान मेरठ में कांवड़ियों के स्वागत का एक अनोखा नजारा देखने को मिला. दिल्ली-हरिद्वार नेशनल हाईवे-58 पर स्थित सिवाया टोल प्लाजा पर बुलडोजर से कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की गई. हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने घरों की तरफ लौट रहे कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए. इस दौरान हाईवे पर बोल बम के जयकारे लगातार गूंजते रहे. 

सिवाया टोल प्लाजा पर एक बुलडोजर खड़ा किया गया था. इसके ऊपर आधा दर्जन से ज्यादा लोग सवार हुए. इसके बाद बुलडोजर के जरिए कांवड़ लेकर गुजर रहे श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश की गई. कांवड़िए भी इस स्वागत के बीच आगे बढ़ते नजर आए. मौके पर मौजूद लोगों ने इस पूरे नजारे को अपने मोबाइल फोन के कैमरों में कैद किया.

पुष्प वर्षा के साथ सिवाया टोल प्लाजा पर कांवड़ियों के लिए सूक्ष्म जलपान की भी व्यवस्था की गई थी. यहां उन्हें केले, कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक वितरित किए गए. हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौट रहे श्रद्धालुओं के स्वागत में टोल प्लाजा पर श्रद्धा और उत्साह का माहौल दिखाई दिया. आयोजकों के मुताबिक, कांवड़ियों पर करीब 61 किलो फूलों से पुष्प वर्षा की गई. पुष्प वर्षा के दौरान बड़ी संख्या में कांवड़िए हाईवे से गुजर रहे थे. फूलों की बारिश के बीच बोल बम के जयकारे सुनाई देते रहे.

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सिवाया टोल पर गूंजे बोल बम के जयकारे

इस आयोजन के पीछे एक खास वजह भी बताई गई. सिवाया टोल प्लाजा के सुरक्षा अधिकारी मनिंदर विहान और उनके साथियों की ओर से कांवड़ियों के स्वागत के लिए यह आयोजन किया गया था. आयोजकों का कहना है कि प्रदेश में बुलडोजर लंबे समय से चर्चा का हिस्सा रहा है. इसी वजह से उन्होंने बुलडोजर के जरिए कांवड़ियों का स्वागत करने का फैसला किया.

दरअसल, शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मेरठ पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने एनएच-58 पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की थी. कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से भी फूल बरसाए गए थे. इसी क्रम में स्थानीय स्तर पर भी कांवड़ियों के स्वागत के लिए पुष्प वर्षा का आयोजन किया गया. सिवाया टोल प्लाजा पर हुए इस आयोजन में बुलडोजर को पुष्प वर्षा के लिए इस्तेमाल किया गया. बुलडोजर के ऊपर खड़े लोग लगातार कांवड़ियों पर फूल बरसाते रहे. सड़क से गुजर रहे कांवड़िए फूलों की बारिश के बीच आगे बढ़ते रहे.

प्रदेश में चर्चा का हिस्सा रहा बुलडोजर

हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर लौट रहे कांवड़ियों के स्वागत के इस अनोखे तरीके ने वहां मौजूद लोगों का ध्यान खींचा. कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाए. पुष्प वर्षा के दौरान पूरे माहौल में बोल बम के जयकारे सुनाई देते रहे. सिवाया टोल प्लाजा पर कांवड़ियों के लिए जलपान की व्यवस्था भी की गई थी. केले, कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक बांटे गए. इस तरह पुष्प वर्षा के साथ कांवड़ियों का स्वागत और उनके लिए जलपान की व्यवस्था की गई.
 

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