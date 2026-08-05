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बरेली: CM योगी को धमकी देने वाला हवालात से लंगड़ाते हुए निकला, गिड़गिड़ाकर मांगी माफी, देखें- VIDEO

बरेली की भोजीपुरा पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को फोन पर जान से मारने की धमकी देने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले आरोपी अनिल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस कस्टडी से सामने आए वीडियो में आरोपी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता और अपने कृत्य पर माफी मांगता नजर आ रहा है.

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बरेली पुलिस की गिरफ्त में आरोपी अनिल कुमार (Photo- Screengrab)
बरेली पुलिस की गिरफ्त में आरोपी अनिल कुमार (Photo- Screengrab)

उत्तर प्रदेश के बरेली जिला स्थित भोजीपुरा थाना क्षेत्र में अनिल कुमार नामक व्यक्ति ने पुलिस कंट्रोल रूम में बार-बार फोन कर परेशान किया. इस दौरान उसने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी और अभद्र भाषा का प्रयोग किया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम के साथ भी उसने गाली-गलौज और गलत व्यवहार किया. 

इसके बाद उपनिरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह की तहरीर पर भोजीपुरा थाने में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया. थाना प्रभारी कुंवर बहादुर सिंह के निर्देशन में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया.

पुलिस हिरासत में आरोपी के बिगड़े बोल बंद

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हवालात से बाहर निकलते ही आरोपी अनिल कुमार के तेवर पूरी तरह ढीले पड़ गए. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में वह हाथ जोड़कर अपने किए पर लगातार माफी मांगता दिखाई दे रहा है. पुलिस कार्रवाई के बाद आरोपी के चाल-ढाल और हाव-भाव पूरी तरह बदल गए, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया.

31 जुलाई की घटना पर दर्ज हुई FIR

घंघोरा पिपरिया रोड, मॉडर्न विलेज निवासी आरोपी अनिल कुमार ने 31 जुलाई को पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल किए थे. जांच में आरोप सही पाए जाने पर भोजीपुरा थाने में मुकदमा संख्या 587/2026 धारा 351, 352 एवं 196 बीएनएस के तहत केस दर्ज किया गया. उपनिरीक्षक सुशील कुमार और कांस्टेबल सोनू कोरी ने आरोपी को धर दबोचा.

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पुलिस का आधिकारिक बयान

क्षेत्राधिकारी (CO) देवेश सिंह ने बताया कि फोन पर धमकी और पुलिस टीम के साथ अभद्रता करने के मामले में वैधानिक कार्रवाई पूरी कर आरोपी को अदालत के सामने पेश किया गया है. पुलिस का कहना है कि क्षेत्र का माहौल खराब करने वाले और कानून हाथ में लेने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

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