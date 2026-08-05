11 साल बाद पत्नी से अलग हुआ एक्टर, टूटी शादी? तलाक पर तोड़ी चुप्पी

अमृता खानविलकर और हिमांशु मल्होत्रा टीवी के पॉपुलर कपल हैं. दोनों की जोड़ी को फैन्स का खूब प्यार मिला है. अब अमृता और हिमांशु के रिश्ते को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है. खबर है कि कपल करीब डेढ़ साल से अलग रह रहा है. अलग रहने के बावजूद कपल ने न तो तलाक के लिए कोई अर्जी दी है और न ही शादी खत्म करने के लिए कोई कानूनी कदम उठाया है. अब अमृता और हिमांशु का तलाक की खबरों पर रिएक्शन सामने आया है.

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टूटेगी हिमांशु-अमृता की जोड़ी

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, कपल ने अलग रहने का फैसला रिश्ते में किसी दिक्कत की वजह से नहीं लिया है. बल्कि उन्होंने ये फैसला व्यावहारिक कारणों से लिया है. बताया गया कि कपल को ऐसा फैसला निजी और प्रोफेशनल जिम्मेदारियों की वजह से लेना पड़ा. रिपोर्ट में सूत्रों का हवाला देते हुए बताया गया- अमृता और हिमांशु पिछले 18 महीने से अलग रह रहे हैं, लेकिन कानूनी अलगाव या तलाक को लेकर कोई बात नहीं हुई है. दोनों के बीच दोस्ताना रिश्ता बना हुआ है और वो रोजाना संपर्क में रहते हैं, निजी और काम की बातें भी करते हैं.

सूत्र ने आगे कहा- अलग रहने का फैसला कई कारणों से लिया गया, जिसमें आर्थिक वजहें, करियर की अलग-अलग प्राथमिकताएं और अपने-अपने परिवार की जिम्मेदारियां शामिल हैं. इन परिस्थितियों को देखते हुए, उन्हें फिलहाल अलग घरों में रहना ज्यादा सही लगा. आगे चलकर वो फिर से साथ रहेंगे या कानूनी रूप से अलग होंगे, ये केवल समय ही बताएगा.

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जब कपल से इस बारे में संपर्क किया गया, तो उन्होंने अलग होने की अफवाहों को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, हम अभी भी शादीशुदा हैं. इससे ज्यादा हम अपनी निजी जिंदगी पर कोई बात नहीं करना चाहते.

कब शुरू हुई थी लव स्टोरी

अमृता खानविलकर और हिमांशु मल्होत्रा की लव स्टोरी 2004 में शुरू हुई थी. दोनों की मुलाकात रियलिटी टैलेंट शो 'इंडियाज बेस्ट सिनेस्टार्स' की खोज में हुई थी. पहले दोस्ती हुई और फिर ये रिश्ता प्यार में बदल गया. कई साल साथ रहने के बाद दोनों ने जनवरी 2015 में शादी कर ली. इसके बाद वो 'नच बलिए 7' में भी नजर आए, जहां उन्होंने अपनी केमिस्ट्री से दर्शकों का दिल जीत लिया. हिमांशु और अमृता शो के विजेता भी बने. सालों से अमृता और हिमांशु टीवी के सबसे पसंदीदा सेलिब्रिटी कपल्स में गिने जाते रहे हैं.

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