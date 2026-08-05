सावन में आस्था की परीक्षा... पुल बहा तो ट्रॉली बनी सहारा, उत्तराखंड में मध्यमहेश्वर धाम जाने के लिए घंटों लाइन में खड़े श्रद्धालु - VIDEO

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में द्वितीय केदार के नाम से मशहूर मध्यमहेश्वर धाम जाने वाले रास्ते में मोरखंडा नदी पर बनी अस्थायी पुलिया तेज बहाव में बह गई है. इस वजह से धाम जाने वाले श्रद्धालु और स्थानीय लोग अब ट्रॉली के सहारे नदी पार कर रहे हैं. सावन का महीना होने के कारण इन दिनों धाम में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ काफी बढ़ गई है, जिससे ट्रॉली में बैठने के लिए दोनों तरफ लंबी कतारें लग रही हैं और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है.

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गौरतलब है कि साल 2013 में आई भीषण आपदा के दौरान मोरखंडा नदी पर बना स्थायी पुल बह गया था. तभी से हर साल बरसात के मौसम में यही हालात बन जाते हैं और लोगों को अस्थायी पुलिया या ट्रॉली के भरोसे रहना पड़ता है. इस साल भी बारिश शुरू होते ही पुलिया नदी की तेज धारा में बह गई, जिसके बाद ट्रॉली ही आवाजाही का एकमात्र सहारा बची है.

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सोमवार को इस दौरान एक दर्दनाक हादसा भी हो गया. धाम जाने के लिए एक कांवड़ यात्री ट्रॉली में बैठने की कोशिश कर रहा था. उसी समय भीड़ ज्यादा होने की वजह से धक्का लगने से वह नदी में जा गिरा. यह यात्री उत्तर प्रदेश का रहने वाला था. हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तुरंत रुद्रप्रयाग लाया जा रहा था, लेकिन समय पर इलाज न मिल पाने के कारण रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.

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इस हादसे के बावजूद अभी भी ट्रॉली में बैठने के लिए भीड़ कम नहीं हो रही है. दोनों छोर पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं और यात्री परेशानी झेल रहे हैं. प्रशासन के सामने अब बड़ी चुनौती है कि भीड़ को व्यवस्थित तरीके से पार कराया जाए ताकि दोबारा कोई हादसा न हो.

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