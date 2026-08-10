scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

फैक्ट चेक: अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना की घुसपैठ का नहीं है ये वीडियो

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर अंदर तक घुस आई है. आजतक फैक्ट चेक की पड़ताल में यह दावा पूरी तरह भ्रामक निकला.

Advertisement

आजतक फैक्ट चेक

दावा
ये वीडियो अरुणाचल प्रदेश के अंदर 60 किलोमीटर तक घुस चुकी चीनी सेना का है.
Social Media Users
सच्चाई
ये वीडियो भारत-बांग्लादेश सीमा का है और भारत की BSF और बांग्लादेशी फोर्स BGB के बीच हुई कहासुनी को दिखाता है.

भारत ने हाल ही में चीन की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के 27 महत्वपूर्ण स्थानों को भारतीय नाम के तहत आधिकारिक नक्शे पर दर्ज किया. इस पर चीनी मीडिया ने तीखी प्रतिक्रिया दी.

इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो  के जरिए दावा किया जा रहा है कि चीनी सेना, अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर अंदर तक घुस कर कब्जा जमा चुकी है. वीडियो में एक व्यक्ति सेल्फी कैमरे से सबकुछ रिकार्ड करता हुआ नजर आ रहा है. वीडियो में कुछ दूरी पर आमने-सामने खड़े सैनिक आपस में बहस करते हुए देखे जा सकते हैं.

इस वीडियो को फेसबुक पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “अरुणाचल प्रदेश में चीन वाले 60KM अंदर भारत में घुस कर कब्जा कर रहे. चीन का हिस्सा बना रहा हैं अरुणाचल प्रदेश को. कहा गए देश के प्रधानमंत्री मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह जी.”

सम्बंधित ख़बरें

fact check
भगवा कपड़े पहने हुए मुस्लिम लड़के ने छीना हिंदू छात्राओं का फोन? नहीं, ये रही सच्चाई
Sayoni Ghosh Viral Video
फैक्ट चेक: सायोनी घोष के ‘बदले बोल’ बताकर वायरल हो रहा ये वीडियो तब का है जब वो TMC में ही थीं
Gonda viral video
फैक्ट चेक: दो मुस्लिम पक्षों के बीच हुए विवाद का है ये वीडियो, नहीं है कोई सांप्रदायिक एंगल
फैक्ट चेक: ऊंची-ऊंची छलांग लगाने वाले इन वायरल बाबा को स्वामी रामदेव समझने की भूल न करें
Fact Check.
फैक्ट चेक: परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर रांची में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन का नहीं है ये वीडियो

Viral Video Chinese Army Incursion Truth

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो अरुणाचल प्रदेश का नहीं, बल्कि भारत-बांग्लादेश सीमा का है और भारत की BSF और बांग्लादेशी फोर्स BGB के बीच हुई कहासुनी को दिखाता है.

Advertisement

कैसे पता लगाई सच्चाई?

हमें ऐसी कोई भी पुख्ता न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें अरुणाचल प्रदेश के अंदर 60 किलोमीटर तक चीनी सेना के घुसने की बात बताई गई हो. वीडियो में लोगों को बांग्ला में बातचीत करते हुए सुना जा सकता है, जिससे अंदाजा लगता है कि ये वीडियो बांग्लादेश बॉर्डर के पास का हो सकता है.

वीडियो के अलग-अलग फ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें इससे हूबहू मिलता-जुलता एक वीडियो बांग्लादेशी न्यूज चैनल ‘यमुना टीवी’ के फेसबुक पेज पर मिला. यहां इसे 20 जून को पोस्ट किया गया था. कैप्शन के मुताबिक, ये घटना बांग्लादेश के चंपईनवाबगंज सीमा की है, जहां भारतीय BSF और बांग्लादेश की फोर्स BGB आमने-सामने आ गई थी.

यमुना टीवी के इस वीडियो में गुलाबी शर्ट पहने उसी शख्स को देखा जा सकता है, जो वायरल क्लिप में भी मौजूद है. इसके अलावा हाथ में डंडा लिए हुए एक व्यक्ति भी दोनों वीडियो में देखा जा सकता है.

Viral Video Chinese Army Incursion Truth

हमें ‘प्रथम आलो’ और ‘युगांतर’ जैसे कई बांग्लादेशी आउटलेट्स की रिपोर्ट्स मिलीं. इन रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारत से बांग्लादेश वापस जाने की कोशिश कर रहे 20 लोगों को बांग्लादेशी सुरक्षा बल ने रोक दिया था, जिसे लेकर BSF और BGB के बीच कहासुनी हो गई थी.

Advertisement

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अवैध घुसपैठियों को अपने देश लौट जाने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद बांग्लादेश वापस जाने के लिए हजारों लोग सीमा पर एकजुट हुए थे. उसी समय बांग्लादेश की तरफ से भी ऐसे लोगों की वापसी रोकने की कोशिश की गई, जिसे लेकर दोनों देशों के सीमावर्ती इलाकों में तनाव बढ़ गया था.

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चीनी घुसपैठ की खबरों का खंडन किया है. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत-चीन सीमा के पास रहने वाले लोगों की चिंताओं को सुनना और जमीन पर जाकर उनकी सच्चाई जांचना भी जरूरी है.

---- समाप्त ----
Live TV

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    साल 2027 वनडे वर्ल्ड कप के नए फॉर्मेट पर मचा बवाल...ICC पर भड़के स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स, लगाया बड़ा आरोप |
    कानपुर में महिला डॉक्टर से 'दोस्ती' के लिए नौशाद ने किए 700 कॉल! मरीज दिखाने के नाम पर लिया था नंबर |
    'गोविंदा की बुद्धि भ्रष्ट, भाड़ में जाए', पति के अफेयर से तंग आकर बोलीं सुनीता आहूजा? |
    'जंतर-मंतर पर कोई गोली नहीं चली, राहुल गांधी भ्रम फैला रहे', देखें जेपी नड्डा का पलटवार |
    Bhopal: 12 घंटे में 7 इंच बारिश, 50 से ज़्यादा इलाके जलमग्न |
    किसी देवी के वरदान से बनी थी बीयर? सबसे पहली बार किसने पी थी |
    Aata Gud Cookies: बाजार के बिस्किट छोड़िए, घर पर आटे-गुड़ से बनाएं क्रिस्पी कुकीज, बच्चों को आएंगी खूब पसंद |
    'संसद में आइए, चर्चा से मत भागिए', जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को दिया चैलेंज |
    Phone Charge करते समय ये 10 गलतियां न करें, वरना बैरटरी और फोन दोनों को हो सकता है नुकसान |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 10 अगस्त 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार
    Advertisement