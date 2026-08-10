फैक्ट चेक: अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना की घुसपैठ का नहीं है ये वीडियो

भारत ने हाल ही में चीन की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के 27 महत्वपूर्ण स्थानों को भारतीय नाम के तहत आधिकारिक नक्शे पर दर्ज किया. इस पर चीनी मीडिया ने तीखी प्रतिक्रिया दी.

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इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि चीनी सेना, अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर अंदर तक घुस कर कब्जा जमा चुकी है. वीडियो में एक व्यक्ति सेल्फी कैमरे से सबकुछ रिकार्ड करता हुआ नजर आ रहा है. वीडियो में कुछ दूरी पर आमने-सामने खड़े सैनिक आपस में बहस करते हुए देखे जा सकते हैं.

इस वीडियो को फेसबुक पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “अरुणाचल प्रदेश में चीन वाले 60KM अंदर भारत में घुस कर कब्जा कर रहे. चीन का हिस्सा बना रहा हैं अरुणाचल प्रदेश को. कहा गए देश के प्रधानमंत्री मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह जी.”

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो अरुणाचल प्रदेश का नहीं, बल्कि भारत-बांग्लादेश सीमा का है और भारत की BSF और बांग्लादेशी फोर्स BGB के बीच हुई कहासुनी को दिखाता है.

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कैसे पता लगाई सच्चाई?

हमें ऐसी कोई भी पुख्ता न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें अरुणाचल प्रदेश के अंदर 60 किलोमीटर तक चीनी सेना के घुसने की बात बताई गई हो. वीडियो में लोगों को बांग्ला में बातचीत करते हुए सुना जा सकता है, जिससे अंदाजा लगता है कि ये वीडियो बांग्लादेश बॉर्डर के पास का हो सकता है.

वीडियो के अलग-अलग फ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें इससे हूबहू मिलता-जुलता एक वीडियो बांग्लादेशी न्यूज चैनल ‘यमुना टीवी’ के फेसबुक पेज पर मिला. यहां इसे 20 जून को पोस्ट किया गया था. कैप्शन के मुताबिक, ये घटना बांग्लादेश के चंपईनवाबगंज सीमा की है, जहां भारतीय BSF और बांग्लादेश की फोर्स BGB आमने-सामने आ गई थी.

यमुना टीवी के इस वीडियो में गुलाबी शर्ट पहने उसी शख्स को देखा जा सकता है, जो वायरल क्लिप में भी मौजूद है. इसके अलावा हाथ में डंडा लिए हुए एक व्यक्ति भी दोनों वीडियो में देखा जा सकता है.

हमें ‘प्रथम आलो’ और ‘युगांतर’ जैसे कई बांग्लादेशी आउटलेट्स की रिपोर्ट्स मिलीं. इन रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारत से बांग्लादेश वापस जाने की कोशिश कर रहे 20 लोगों को बांग्लादेशी सुरक्षा बल ने रोक दिया था, जिसे लेकर BSF और BGB के बीच कहासुनी हो गई थी.

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गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अवैध घुसपैठियों को अपने देश लौट जाने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद बांग्लादेश वापस जाने के लिए हजारों लोग सीमा पर एकजुट हुए थे. उसी समय बांग्लादेश की तरफ से भी ऐसे लोगों की वापसी रोकने की कोशिश की गई, जिसे लेकर दोनों देशों के सीमावर्ती इलाकों में तनाव बढ़ गया था.

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चीनी घुसपैठ की खबरों का खंडन किया है. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत-चीन सीमा के पास रहने वाले लोगों की चिंताओं को सुनना और जमीन पर जाकर उनकी सच्चाई जांचना भी जरूरी है.

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