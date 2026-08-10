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कानपुर में महिला डॉक्टर से 'दोस्ती' के लिए नौशाद ने किए 700 कॉल! मरीज दिखाने के नाम पर लिया था नंबर

कानपुर में महिला डॉक्टर को परेशान करने, 700 बार फोन करने और पति की हत्या, रेप, तेजाब डालने व बेटी के अपहरण की धमकियां देने वाले मनचले नौशाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. फीलखाना थाना पुलिस ने केवल शांति भंग की कार्रवाई की है, जिससे पीड़ित डॉक्टर खुद को असुरक्षित मान रही हैं.

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कानपुर पुलिस ने आरोपी नौशाद को किया गिरफ्तार (Photo- ITG)
कानपुर पुलिस ने आरोपी नौशाद को किया गिरफ्तार (Photo- ITG)

कानपुर के नवाबगंज क्षेत्र की महिला डॉक्टर को शुक्लागंज निवासी आरोपी नौशाद पिछले एक महीने से लगातार 700 फोन कॉल करके परेशान कर रहा था. आरोपी ने पीड़िता से बाल भवन में मुलाकात के दौरान इलाज का बहाना बनाकर नंबर लिया था. जबरन दोस्ती करने का दबाव बनाते हुए आरोपी ने इनकार करने पर डॉक्टर के पति की हत्या, उनका रेप करके तेजाब डालने और बेटी का अपहरण करने की गंभीर धमकी दी. परेशान होकर डॉक्टर ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद फीलखाना थाना पुलिस ने आरोपी नौशाद को गिरफ्तार कर शांति भंग की धारा में कार्रवाई की.

मरीज दिखाने के नाम पर लिया था नंबर

पीड़ित डॉक्टर अपनी बेटी को छोड़ने फूलबाग बाल भवन जाती थीं, जहां आरोपी नौशाद उनसे मिला था. उसने अपने घर की महिला को दिखाने की बात कहकर डॉक्टर का नंबर हासिल कर लिया. 

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इसके बाद वह उनका पीछा करने लगा और एक महीने में 700 कॉल कर डाले. आरोपी उन पर जबरन दोस्ती करने का दबाव बनाने लगा. डॉक्टर ने उसे समझाने की कोशिश की कि पेशेवर होने के नाते हर किसी से ढंग से बात करना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन नौशाद अश्लीलता और गंभीर धमकियों पर उतर आया.

पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं डॉक्टर

लगातार मिल रही धमकियों से परेशान डॉक्टर अपना फोन बंद नहीं कर सकती थीं, क्योंकि डॉक्टर होने के नाते मरीज उनसे संपर्क करते हैं. आखिरकार उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. फीलखाना थाने के सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. हालांकि, पुलिस द्वारा केवल शांति भंग की धारा में की गई कार्रवाई से पीड़ित डॉक्टर संतुष्ट नहीं हैं. उनका कहना है कि आरोपी छूटने के बाद दोबारा उनके साथ कोई अप्रिय घटना अंजाम दे सकता है.

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