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विल शार्क होंगे व्हाइट हाउस के नए काउंसल, ट्रंप ने किया ऐलान, एक सितंबर से संभालेंगे पद

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि एक सितंबर से विल शार्फ व्हाइट हाउस के नए काउंसल और राष्ट्रपति के सहायक के रूप में कार्यभार संभालेंगे.

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ट्रंप ने विल शार्फ को नियुक्त किया व्हाइट हाउस का नया काउंसल. (photo: ITG)
ट्रंप ने विल शार्फ को नियुक्त किया व्हाइट हाउस का नया काउंसल. (photo: ITG)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को घोषणा की कि व्हाइट हाउस के स्टाफ सेक्रेटरी विल शार्फ (Will Scharf) अगले महीने नए व्हाइट हाउस काउंसल और राष्ट्रपति के सहायक के रूप में कार्यभार संभालेंगे. वह डेविड वॉरिंगटन की जगह लेंगे, जो अब प्राइवेट सेक्टर (निजी क्षेत्र) में जाने वाले हैं.

डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए घोषणा की कि मौजूदा स्टाफ सेक्रेटरी विल शार्क 1 सितंबर से नए व्हाइट हाउस काउंसिल और राष्ट्रपति के सहायक का पदभार संभालेंगे.

ट्रंप ने कहा, 'ये मेरे लिए बेहद सम्मान की बात है कि मैं घोषणा करूं कि 1 सितंबर से विल शार्फ राष्ट्रपति के सहायक और व्हाइट हाउस काउंसल का पद संभालेंगे. वह डेविड वॉरिंगटन की जगह लेंगे'

ट्रंप ने वारिंगटन के काम की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति अभियान से लेकर व्हाइट हाउस काउंसिल तक असाधारण सेवा दी है. डेविड अब निजी क्षेत्र में जाएंगे.

ट्रंप ने शार्फ को बताया मजबूत

ट्रंप ने विल शार्क की तारीफ में उन्हें मजबूत, सख्त और बुद्धिमान बताया. उन्होंने कहा कि शार्क पूर्व में फेडरल प्रॉसिक्यूटर, प्राइवेट अटॉर्नी और दो फेडरल अपील्स कोर्ट जजों के क्लर्क रह चुके हैं. शार्क ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से स्नातक और हार्वर्ड लॉ स्कूल से कानून की डिग्री प्राप्त की है.

ट्रंप ने बताया कि बाइडन प्रशासन के दौरान उनके खिलाफ चले मामलों में विल शार्क ने सुप्रीम कोर्ट समेत कई अदालतों में उनका प्रतिनिधित्व किया था. राष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि शार्क कानून का सम्मान करते हुए व्हाइट हाउस काउंसिल के रूप में बेहतरीन काम करेंगे.

कौन हैं बिल शार्फ

विल शार्फ फिलहाल व्हाइट हाउस में स्टाफ सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले वो  नेशनल कैपिटल प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप का प्रतिनिधित्व भी किया था.

फॉक्स न्यूज के मुताबिक, शार्फ ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की है. उन्होंने दो संघीय अपीलीय अदालतों के न्यायाधीशों के साथ लॉ क्लर्क के रूप में भी काम किया है.

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