इन चार हाईकोर्ट को जल्द मिलेंगे नए मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भेजी सिफारिश

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुआई वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है. इन सिफारिशों पर केंद्र सरकार की अनुशंसा पर राष्ट्रपति आधिकारिक नियुक्ति पत्र की अधिसूचना जारी करेंगे. इसके बाद अगले हफ्ते तक सभी जज अपना पदभार संभाल लेंगे.



प्राप्त जानकारी के अनुसार, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुआई वाले तीन वरिष्ठतम जजों के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है. इस प्रस्ताव के तहत दिल्ली हाईकोर्ट से जस्टिस वी. कामेश्वर राव को पटना हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस रविन्द्र वी घुगे को कलकत्ता हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी को बॉम्बे हाईकोर्ट और जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने का फैसला लिया गया है.



केंद्र सरकार की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा आधिकारिक परवाना जारी करने के माध्यम से अगले हफ्ते तक ये नियुक्ति अधिसूचना के जरिए प्रभावी हो जाएगी.



ये अभी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का केवल एक प्रस्ताव है. कानून मंत्रालय को अनुशंसा भेजे जाने के बाद राष्ट्रपति भवन द्वारा वारंट यानी आधिकारिक परवाना जारी किया जाएगा. इसके बाद ही ये फैसला सरकारी अधिसूचना के जरिए कानूनी रूप से लागू हो सकेगा.



सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रपति भवन से अगले हफ्ते इन सिफारिशों को हरी झंडी मिलने की पूरी संभावना है. मंजूरी मिलते ही वीकेंड तक ये सभी संबंधित उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाल लेंगे.

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