लीवर-लंग्स फटे, सिर में चोट से ब्रेन हेमरेज... अतीक के बेटे अबान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई

झांसी-कानपुर हाईवे पर पूंछ थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान और उसके दोस्त सोनू की जान चली गई. गुरुवार को झांसी मेडिकल कॉलेज में तीन डॉक्टरों के पैनल ने शवों का पोस्टमार्टम किया. रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि कार की भीषण टक्कर के कारण गंभीर ब्रेन हेमरेज हुआ था. साथ ही पेट के अंदरूनी अंग, आंतें और हृदय बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. अत्यधिक आंतरिक रक्तस्राव और गंभीर चोटों से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. प्रक्रिया के बाद शव परिजनों को सौंपकर प्रयागराज भेज दिया गया.

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घायलों की स्थिति में सुधार और प्रयागराज रवानगी

कार में सवार तीन अन्य साथी जैद खान, उमर खान और फारूक हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे. झांसी मेडिकल कॉलेज में प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उनकी हालत में सुधार की पुष्टि की. इसके बाद परिजन तीनों घायलों को बेहतर देखरेख के लिए एम्बुलेंस से प्रयागराज ले गए. हालांकि अस्पताल प्रशासन के अनुसार तीनों को आगे भी चिकित्सीय निगरानी में रखा जाएगा.

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कसारी-मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक की तैयारी

पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया, जिसके बाद शव को हटवा स्थित उनकी चाची के आवास पर रखा गया है. सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार की नमाज के बाद अबान को कसारी-मसारी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा. इसी स्थान पर उसके पिता अतीक अहमद, चाचा अशरफ और बड़े भाई असद को भी दफनाया गया था. अबान की कब्र अतीक अहमद की कब्र के ठीक बगल में तैयार की गई है.

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पुलिस जांच और सुरक्षा व्यवस्था सख्त

जनाजे और अंतिम संस्कार को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. उधर पुलिस हादसे के वास्तविक कारणों की जांच में जुटी है. तेज रफ्तार क्रेटा कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई थी, जिससे उसके परखच्चे उड़ गए थे. पुलिस दुर्घटना की वजह, गाड़ी की गति और अन्य सभी तकनीकी पहलुओं की गहनता से पड़ताल कर रही है.

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