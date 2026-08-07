इस स्टार फुटबॉलर के लिए इंग्लिश क्लब ने खोला खजाना, करोड़ों की सैलरी का दिया ऑफर

इंग्लिश प्रीमियर लीग (EPL) की क्लब आर्सेनल की नजरें रियल मैड्रिड के स्टार फॉरवर्ड विनीसियस जूनियर पर हैं. ब्राजीलियन फॉरवर्ड और रियल मैड्रिड के बीच नए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन इसी बीच आर्सेनल ने कथित तौर पर बड़ा ऑफर पेश किया है. UOL Esporte की रिपोर्ट के मुताबिक मिकेल आर्टेटा की टीम विनीसियस को सालाना 24 मिलियन यूरो की सैलरी देने के लिए तैयार है. इतना ही नहीं, आर्सेनल कथित तौर पर ब्राजीलियन स्टार को उनके इमेज राइट्स का पूरा अधिकार देने को भी राजी है.

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यही मुद्दा रियल मैड्रिड के साथ उनके नए करार की बातचीत में बड़ी बाधाओं में से एक बताया जा रहा है. विनीसियस जूनियर का मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट जून 2027 में खत्म होना है. ऐसे में अगर रियल मैड्रिड जल्द नया करार नहीं कर पाता है तो आने वाले समय में स्थिति उसके लिए मुश्किल हो सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, विनीसियस रियल मैड्रिड से नए कॉन्ट्रैक्ट में करीब 30 मिलियन यूरो (लगभग 329 करोड़ रुपये) सालाना चाहते हैं.

हालांकि रियल मैड्रिड फिलहाल उनकी इस मांग को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है. रियल मैड्रिड कथित तौर पर अपने मौजूदा प्रस्ताव को 20 मिलियन यूरो से बढ़ाकर 22 मिलियन यूरो प्रति सीजन तक ले जाने को तैयार है. इसके बावजूद खिलाड़ी की मांग और क्लब के ऑफर के बीच करीब 8 मिलियन यूरो का अंतर बना हुआ है.

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आर्सेनल 24 मिलियन यूरो देने को तैयार

आर्सेनल इसी स्थिति का फायदा उठाना चाहता है. इंग्लिश क्लब का 24 मिलियन यूरो (लगभग 263 करोड़ रुपये) सालाना का कथित प्रस्ताव भले ही विनीसियस जूनियर की 30 मिलियन यूरो की मांग से कम हो, लेकिन पूरे इमेज राइट्स मिलने की शर्त इस डील को आकर्षक बना सकती है.

आर्सेनल विनीसियस को सिर्फ एक और फॉरवर्ड के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी मार्की साइनिंग के रूप में देख रहा है. आर्सेनल पिछले कुछ वर्षों में मिकेल आर्टेटा के नेतृत्व में लगातार मजबूत हुआ है और अब विनीसियस जूनियर को लाकर अपनी अटैकिंग लाइन को मजबूत करना चाहता है. अगर यह ट्रांसफर होता है तो विनीसियस का प्रीमियर लीग में आना यूरोपियन फुटबॉल की सबसे बड़ी डील्स में से एक साबित हो सकता है.

आर्सेनल की योजना सिर्फ मौजूदा ट्रांसफर विंडो तक सीमित नहीं बताई जा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, अगर इस समर विनीसियस को साइन करना संभव नहीं होता है तो क्लब 2027 तक इंतजार करने के लिए भी तैयार है. विनीसियस का मौजूदा करार जून 2027 तक है. अगर तब तक रियल मैड्रिड के साथ उनका नया समझौता नहीं होता, तो आर्सेनल के लिए उन्हें बिना ट्रांसफर फीस के साइन करने का रास्ता खुल सकता है. यही स्थिति रियल मैड्रिड पर दबाव बढ़ाती है. क्लब के सामने चुनौती है कि वह या तो अपने सबसे बड़े सितारों में से एक के साथ समय रहते नया करार करे या फिर ऐसी स्थिति से बचे जहां खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट के अंतिम दौर में पहुंच जाए.

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हालांकि विनीसियस जूनियर के रियल मैड्रिड छोड़ने की तस्वीर अभी साफ नहीं है. ईएसपीएन की रिपोर्ट के मुताबिक खिलाड़ी के प्रतिनिधियों और रियल मैड्रिड के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही है. बताया जा रहा है कि रियल ने अपना प्रस्ताव बेहतर किया है और विनीसियस जूनियर का कैम्प भी अब नए करार पर सहमति बनने को लेकर पहले से ज्यादा आशावादी है. इससे साफ है कि रियल मैड्रिड अपने ब्राजीलियन स्टार को आसानी से जाने नहीं देना चाहता.

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