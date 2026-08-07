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Railway Rule: अगर स्लीपर की टिकट है और एसी में बैठ गए तो कितना फाइन लगेगा?

भारतीय रेलवे में स्लीपर क्लास की टिकट लेकर एसी कोच में यात्रा करना नियमों के खिलाफ है. अगर टीटीई टिकट चेकिंग के दौरान पकड़ लेते हैं, तो यात्री को एसी और स्लीपर के किराए का अंतर, अतिरिक्त शुल्क और नियमों के अनुसार जुर्माना देना पड़ सकता है.

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अगर ट्रेन में एसी कोच में सीट खाली है, तो आप टीटीई से बात करके अपनी टिकट अपग्रेड कराने की कोशिश कर सकते हैं. ( Photo: ITG)
अगर ट्रेन में एसी कोच में सीट खाली है, तो आप टीटीई से बात करके अपनी टिकट अपग्रेड कराने की कोशिश कर सकते हैं. ( Photo: ITG)

भारतीय रेलवे से हर दिन करोड़ों लोग सफर करते हैं. कई बार ऐसा होता है कि किसी यात्री के पास स्लीपर क्लास की टिकट होती है, लेकिन भीड़, गलती या किसी और वजह से वह एसी कोच में जाकर बैठ जाता है. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या ऐसा करना नियमों के खिलाफ है? अगर हां, तो कितना जुर्माना देना पड़ सकता है? अगर आपके मन में भी यही सवाल है, तो आइए आसान भाषा में समझते हैं रेलवे का नियम.

क्या स्लीपर टिकट लेकर एसी कोच में बैठ सकते हैं?
रेलवे के नियमों के मुताबिक, जिस क्लास की टिकट आपने खरीदी है, आपको उसी क्लास में यात्रा करनी होती है. यानी अगर आपके पास स्लीपर क्लास की टिकट है, तो आप एसी कोच में जाकर यात्रा नहीं कर सकते. बिना अनुमति एसी कोच में बैठना नियमों का उल्लंघन माना जाता है. अगर टिकट चेकिंग के दौरान टीटीई आपको एसी कोच में स्लीपर टिकट के साथ बैठा हुआ पाते हैं, तो सबसे पहले वह आपकी टिकट चेक करेंगे.

अगर एसी कोच में सीट खाली है, तो टीटीई आपको उसी सीट पर यात्रा करने की अनुमति दे सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको स्लीपर और एसी किराए का अंतर देना होगा. इसके साथ रेलवे के नियमों के अनुसार अतिरिक्त शुल्क या पेनल्टी भी ली जा सकती है. अगर एसी कोच में कोई सीट खाली नहीं है, तो टीटीई आपको उस कोच से उतरकर स्लीपर क्लास में जाने के लिए कह सकते हैं. अगर यात्री नियम मानने से इनकार करता है, तो उस पर रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है.

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यह भी पढ़ें: Railway Rules: रेलवे का 5 मिनट वाला नियम क्या है? हर किसी को जानना है जरूरी

कितना जुर्माना देना पड़ सकता है?
अगर कोई यात्री स्लीपर टिकट लेकर एसी कोच में यात्रा करता है, तो उसे केवल किराए का अंतर ही नहीं, बल्कि अतिरिक्त शुल्क भी देना पड़ सकता है. आमतौर पर यात्री को देना पड़ सकता है. अगर कोई यात्री स्लीपर क्लास की टिकट लेकर एसी कोच में यात्रा करता है, तो उसे केवल स्लीपर और संबंधित एसी क्लास के किराए का अंतर ही नहीं चुकाना पड़ता, बल्कि रेलवे के नियमों के अनुसार अतिरिक्त शुल्क (पेनल्टी) भी देना पड़ सकता है. टोटल फेयर इस बात पर निर्भर करती है कि यात्री किस एसी क्लास में सफर कर रहा था और उसकी यात्रा की दूरी कितनी है.

ऐसे में कई मामलों में यात्री को सैकड़ों रुपये से लेकर 1,000 रुपये या उससे अधिक फाइन भी देना पड़ सकता है. यानी यह कहना सही नहीं होगा कि हर मामले में एक तय जुर्माना ही लगता है. कुल राशि परिस्थितियों और लागू नियमों के अनुसार तय होती है.

यह भी पढ़ें: कब कंफर्म टिकट होने के बाद भी ट्रेन में सीट नहीं मिलेगी? यह रेलवे का नियम जरूर जान लें

क्या बाद में एसी में सीट अपग्रेड कराई जा सकती है?
अगर ट्रेन में एसी कोच में सीट खाली है, तो आप टीटीई से बात करके अपनी टिकट अपग्रेड कराने की कोशिश कर सकते हैं. इसके लिए आपको किराए का अंतर और लागू शुल्क देना होगा. बिना टीटीई की अनुमति एसी कोच में बैठना सही नहीं माना जाता.

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भूलकर एसी में चढ़ गए तो क्या करें?
अगर जल्दबाजी या गलती से आप एसी कोच में चढ़ गए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले टीटीई को अपनी स्थिति बताएं. अगर सीट उपलब्ध होगी, तो वे नियमों के अनुसार आपकी टिकट अपग्रेड कर सकते हैं. अगर सीट नहीं होगी, तो आपको अपने निर्धारित स्लीपर कोच में जाना होगा.

सफर से पहले रखें इन बातों का ध्यान
हमेशा उसी क्लास में यात्रा करें, जिसकी टिकट आपके पास है. बिना अनुमति एसी कोच में न बैठें. अगर अपग्रेड चाहिए, तो टीटीई से संपर्क करें. नियमों का पालन करने से बेवजह जुर्माना और परेशानी दोनों से बचा जा सकता है. स्लीपर क्लास की टिकट लेकर सीधे एसी कोच में बैठना रेलवे के नियमों के खिलाफ है. अगर जांच के दौरान आप पकड़े जाते हैं, तो आपको किराए का अंतर, अतिरिक्त शुल्क और परिस्थितियों के अनुसार जुर्माना देना पड़ सकता है. इसलिए सफर के दौरान हमेशा अपनी टिकट के अनुसार ही कोच में यात्रा करें. इससे आपका सफर भी आरामदायक रहेगा और किसी तरह की कानूनी या आर्थिक परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा.

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