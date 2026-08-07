scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Hindu Dharam: कलयुग में सबसे अधिक प्रभावशाली हैं महादेव के ये 2 मंदिर! दर्शन मात्र से कट जाते हैं सारे पाप

Hindu Dharam: भारत भूमि पर भगवान शिव के अनेक पवित्र धाम हैं. लेकिन कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां महादेव की उपस्थिति को सिर्फ महसूस नहीं किया जाता है, बल्कि घटनाओं, रहस्यों और चमत्कारों में देखा जाता है. आज हम आपको लेकर चलेंगे महादेव के 2 विशेष मंदिरों के बारे में बताएंगे, जहां भगवान शिव अलग-अलग रूपों में विराजमान हैं और जिनकी महिमा शास्त्रों, लोककथाओं और आज के अनुभवों से जुड़ी हुई है.

Advertisement
X
भगवान शिव के चमत्कारी मंदिर (Photo: ITG)
भगवान शिव के चमत्कारी मंदिर (Photo: ITG)

Hindu Dharam: भक्ति के पावन महीने सावन में महादेव की कृपा पाने के लिए करोड़ों श्रद्धालु शिवधामों की ओर रुख करते हैं. भारत प्राचीन मंदिरों की भूमि है, जहां का हर तीर्थ अपने साथ अद्वितीय रहस्य, चमत्कार और पौराणिक कथाएं समेटे हुए है. खासकर महाराष्ट्र का त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और उत्तराखंड के केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम ऐसे प्रमुख तीर्थ हैं, जिनका सावन के महीने में दर्शन करना विशेष फलदायी माना जाता है. सावन के इस पवित्र अवसर पर आइए जानते हैं इन तीनों ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिरों से जुड़ी अनोखी कथाएं, चमत्कारिक घटनाएं और इनके पीछे के गहरे रहस्य.

त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, महाराष्ट्र

त्र्यंबकेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है. इसकी सबसे खास बात यह है कि यहां शिवलिंग एक नहीं, बल्कि तीन मुखों वाला है, जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है. यह ज्योतिर्लिंग एक कुंड के भीतर स्थित है और निरंतर जलाभिषेक के कारण धीरे-धीरे क्षरण हो रहा है. मान्यता है कि यह कलियुग में धर्म के पतन का संकेत है.

सम्बंधित ख़बरें

Sawan Trending Baby Names (Photo: ITG)
सावन में जन्मे बच्चों को दें शिव-पार्वती से जुड़े 10 खूबसूरत नाम
how to make aloo singhara kadhi
बेसन की कढ़ी भूल जाएंगे, सावन व्रत में बनाकर खाएं आलू-सिंघाड़ा कढ़ी
kanwar yatra devotee
Kanwar Yatra में भक्ति संग दिखा गजब का स्टैमिना!
अपने हिंदू दोस्तों के साथ समीर कांवड़ लेकर आ रहा है (Photo ITG)
'मैं मुसलमान हूं, मुझे हिंदू ताऊ ने पाला',कांवड़ लाने वाले समीर की कहानी
tricolor kanwar attracts attention
Sawan में आस्था के साथ दिखा देशभक्ति का अनोखा रूप

पौराणिक कथा के अनुसार, गौतम ऋषि ने अकाल से पीड़ित लोगों के लिए कठोर तप किया. उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को यहां प्रकट होने का आदेश दिया. यही धारा आगे चलकर गोदावरी नदी बनी, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है. मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता पांडवों से जुड़ी है. कहा जाता है कि यहां का रत्नजड़ित मुकुट पांडव काल का है, जिसे हर सोमवार कुछ समय के लिए दर्शन हेतु रखा जाता है. मंदिर के पास स्थित कुशावर्त कुंड को गोदावरी का उद्गम माना जाता है, जो कभी सूखता नहीं- यह भी एक रहस्य माना जाता है. त्र्यंबकेश्वर विशेष अनुष्ठानों के लिए भी प्रसिद्ध है, जैसे नारायण नागबली, कालसर्प शांति और महामृत्युंजय जाप. भक्तों का विश्वास है कि इन अनुष्ठानों से कठिन समस्याओं और रोगों से मुक्ति मिलती है.

Advertisement

केदारनाथ मंदिर, उत्तराखंड

हिमालय की गोद में स्थित केदारनाथ धाम भगवान शिव का अत्यंत पवित्र ज्योतिर्लिंग है. यह समुद्र तल से लगभग 3,583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और चारधाम यात्रा का प्रमुख हिस्सा है. केदारनाथ से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा महाभारत काल की है. पांडव युद्ध के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव की तलाश में निकले. भगवान शिव उनसे नाराज थे और नंदी का रूप लेकर छिप गए. भीम ने उन्हें पहचान लिया और पकड़ने की कोशिश की, जिससे भगवान शिव के शरीर के पांच भाग अलग-अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें पंच केदार कहा जाता है.

इस मंदिर का निर्माण रहस्य से भरा हुआ है. भारी पत्थरों से बिना मसाले के बनी यह संरचना सदियों से बर्फ, तूफान और प्राकृतिक आपदाओं को झेलती आई है. वैज्ञानिक भी इसकी मजबूती को देखकर हैरान हैं. 2013 की केदारनाथ आपदा इस मंदिर के इतिहास की सबसे बड़ी घटना रही. भीषण बाढ़ में पूरा क्षेत्र तबाह हो गया, लेकिन मंदिर सुरक्षित रहा. एक विशाल चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गई, जिसने पानी का रुख बदल दिया. इसे भक्त भीमशिला के नाम से जानते हैं और इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं.

आस्था और विज्ञान का संगम

इन दोनों मंदिरों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां आस्था और विज्ञान का अद्भुत मेल देखने को मिलता है. जहां भक्त इन घटनाओं को चमत्कार मानते हैं, वहीं वैज्ञानिक इनके पीछे के कारण खोजने की कोशिश करते हैं.

Advertisement

त्र्यंबकेश्वर और केदारनाथ सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं हैं, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और रहस्यमयी विरासत के प्रतीक हैं. यही कारण है कि सदियों बाद भी इनकी महिमा और रहस्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    'रामायण-2' को लेकर रणबीर कपूर का बड़ा खुलासा, देखें मूवी मसाला |
    लीवर-लंग्स फटे, सिर में चोट से ब्रेन हेमरेज... अतीक के बेटे अबान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई |
    Hindu Dharam: कलयुग में सबसे अधिक प्रभावशाली हैं महादेव के ये 2 मंदिर! दर्शन मात्र से कट जाते हैं सारे पाप |
    Railway Rule: अगर स्लीपर की टिकट है और एसी में बैठ गए तो कितना फाइन लगेगा? |
    कंटेंट ही 'माई-बाप', मर्यादा भूले क्रिएटर्स-यूट्यूबर्स! व्यूज के लिए गृहस्थी की लगाई लंका? |
    CJP के नेता आज पहुंचेंगे रांची, झारखंड के छात्रों के लिए भेजा रेनकोट |
    पंजाब सरकार ने 4 साल में खरीदी 43 करोड़ बुप्रेनॉर्फिन टैबलेट, नशा छुड़ाने में होती है इस्तेमाल |
    बारिश बनी आयरलैंड के लिए व‍िलेन, ODI वर्ल्ड कप 2027 की डायरेक्ट एंट्री का सपना चकनाचूर |
    चंदन के क्या हैं चमत्कारी प्रयोग? कैसा रहेगा आपका द‍िन, देखें भाग्य चक्र |
    असम की बाढ़ में अब भी घिरे हैं 1 लाख 68 हजार लोग, 14 जिलों का हाल बेहाल
    Advertisement