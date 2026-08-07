रांची में छात्रों का 'कोड ऑफ कंडक्ट' वायरल, सोशल मीडिया पर लोग बोले- ऐसा हो आंदोलन

झारखंड की राजधानी रांची में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी है. इसी आंदोलन के बीच एक हाथ से लिखा पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पोस्टर पर बड़े अक्षरों में ‘CODE OF CONDUCT’ लिखा है और नीचे आंदोलन में शामिल लोगों के लिए चार नियम बताए गए हैं. सोशल मीडिया पर इस पोस्टर को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं और कई लोग इसे विरोध प्रदर्शन के दौरान अनुशासन और मर्यादा की मिसाल बता रहे हैं.

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चार नियमों में क्या लिखा है?

- पोस्टर के पहले नियम में कहा गया है कि मंच का इस्तेमाल सिर्फ आंदोलन के उद्देश्य के लिए किया जाएगा. इसमें किसी तरह की राष्ट्रीय, राष्ट्र-विरोधी, राजनीतिक या जातिगत टिप्पणी नहीं करने की बात कही गई है. यानी मंच को किसी दूसरे विवाद या राजनीतिक बयानबाजी का जरिया नहीं बनाने का संदेश दिया गया है.

- दूसरे नियम में आंदोलन के मूल मुद्दों पर ही बात करने को कहा गया है. छात्रों का यह प्रदर्शन JPSC और JSSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और गड़बड़ी के खिलाफ है, इसलिए मंच से इन्हीं मुद्दों को उठाने पर जोर दिया गया है.

- तीसरे नियम में किसी व्यक्ति पर आरोप लगाने या आपत्तिजनक टिप्पणी करने से बचने की बात लिखी है.

- चौथे नियम में सभी से अपनी बात संवैधानिक तरीके से रखने की अपील की गई है.

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यही चार नियम सोशल मीडिया पर इस पोस्टर को खास बना रहे हैं. लोग इसकी तस्वीर शेयर करते हुए कह रहे हैं कि विरोध का मतलब सिर्फ नारेबाजी या हंगामा नहीं, बल्कि अपने मुद्दे पर शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से आवाज उठाना भी है. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स इसे दूसरे आंदोलनों के लिए भी उदाहरण बता रहे हैं.

कई दिनों से जारी है छात्रों का आंदोलन

रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. छात्रों की मांगों में 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करना और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच शामिल है. आंदोलन के बीच सरकार और छात्रों के बीच बातचीत की कोशिश भी शुरू हुई है.

ऐसे में आंदोलन स्थल का यह छोटा सा हाथ से लिखा पोस्टर अब सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा का विषय बन गया है. लोगों की नजर में इसकी खास बात यही है कि इसमें विरोध की आवाज को तेज रखने के साथ-साथ भाषा, व्यवहार और तरीके को लेकर भी सीमाएं तय की गई हैं.

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