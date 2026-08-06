सो रहे थे यात्री, हवा में 30 हजार फीट की ऊंचाई पर था प्लेन, तभी इमरजेंसी एग्जिट खोलने लगा शख्स, वीडियो वायरल

कुआलालंपुर से कोच्चि जा रही बटिक एयर की एक उड़ान में बुधवार रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक यात्री ने कथित तौर पर विमान का इमरजेंसी एग्जिट खोलने की कोशिश की. आरोप है कि उसने विमान की अंदरूनी खिड़की का पैनल भी क्षतिग्रस्त कर दिया. समय रहते अन्य यात्रियों और केबिन क्रू ने उसे काबू कर लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. आरोपी की पहचान पलक्कड़ निवासी जमशीर के रूप में हुई है. घटना के बाद कोच्चि पहुंचने पर नेदुंबस्सेरी पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया. पुलिस पूरे मामले की विस्तार से जांच कर रही है.

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यह घटना बुधवार रात बटिक एयर की फ्लाइट ओडी 231 में हुई, जो मलेशिया के कुआलालंपुर से केरल के कोच्चि जा रही थी. उड़ान के दौरान अधिकांश यात्री सो रहे थे. तभी अचानक तेज आवाज सुनाई दी, जिससे विमान में मौजूद लोग घबरा गए. आरोप है कि इमरजेंसी एग्जिट वाली सीट पर बैठे यात्री ने पहले विमान की अंदरूनी खिड़की का पैनल तोड़ दिया और फिर इमरजेंसी एग्जिट के साथ छेड़छाड़ करने लगा. इससे यात्रियों में दहशत फैल गई.

केबिन प्रेशर की वजह से नहीं खुला इमरजेंसी एग्जिट

बताया गया कि आरोपी ने अन्य यात्रियों और केबिन क्रू को भी धमकी दी. स्थिति बिगड़ती देख विमान में मौजूद यात्रियों और क्रू ने तुरंत कार्रवाई की. सभी ने मिलकर आरोपी को पकड़ लिया और उसे काबू में कर लिया. इसी वजह से स्थिति और गंभीर नहीं हो सकी. इस घटना का जिक्र विमान में मौजूद यात्री मैटी मैथ्यू ने सोशल मीडिया पर भी किया. उन्होंने घटना से जुड़ी एक पोस्ट और वीडियो साझा किया.

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मैटी मैथ्यू ने अपनी पोस्ट में लिखा कि यह घटना 5 अगस्त 2026 की रात कुआलालंपुर से कोच्चि जा रही बटिक एयर की उड़ान में हुई. उन्होंने बताया कि यह आधी रात की उड़ान थी और ज्यादातर यात्री गहरी नींद में थे. तभी अचानक तेज आवाज सुनाई दी और सभी की नींद खुल गई. उन्होंने लिखा कि इमरजेंसी एग्जिट वाली सीट पर बैठे एक यात्री ने खिड़की का पैनल तोड़ दिया और इमरजेंसी एग्जिट के दरवाजे के साथ छेड़छाड़ की. इस दौरान विमान के अंदर तेजी से हवा आने जैसी आवाज सुनाई दी, जिससे सभी यात्री डर गए.

यात्री ने सोशल मीडिया पर साझा किया घटना का वीडियो

मैटी मैथ्यू के अनुसार, विमान की बनावट और केबिन प्रेशर की वजह से इमरजेंसी एग्जिट का दरवाजा नहीं खुला. यदि ऐसा नहीं होता तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी. उन्होंने लिखा कि साथी यात्रियों और बटिक एयर मलेशिया के केबिन क्रू ने तुरंत आरोपी को पकड़ लिया और आगे की घटना को रोक दिया. उन्होंने अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि यह उनके जीवन के सबसे डरावने अनुभवों में से एक था. हालांकि, उन्होंने राहत जताई कि विमान में मौजूद सभी लोग सुरक्षित हैं. साथ ही उन्होंने उन यात्रियों और क्रू का आभार भी व्यक्त किया, जिन्होंने समय रहते कार्रवाई कर स्थिति को संभाल लिया. विमान के कोच्चि पहुंचने के बाद नेदुंबस्सेरी पुलिस ने आरोपी जमशीर को हिरासत में ले लिया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.

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