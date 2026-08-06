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बवाली Kiss! 26 साल बाद स्पाइडर मैन के चुंबन पर बवाल क्यों?

हाल ही में रिलीज हुई Spiderman: Brand New Day भारत में अपनी कमाई को लेकर सुर्खियों में हैं. लेकिन रिलीज से पहले इसे सेंसर बोर्ड का सामना करना पड़ा. जहां 8 सेकेंड का किसिंग सीन फिल्म से छोटा कर दिया गया.

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स्पाइडर मैन की किस चर्चा में है. (Photo: ITG)
स्पाइडर मैन की किस चर्चा में है. (Photo: ITG)

साल 2002 में आई 'स्पाइडर मैन' का वो मशहूर Kiss आपको याद होगा, जिसमें एमजे उल्टे लटके स्पाइडर मैन को किस करती है. 15 से 20 सेकेंड लंबा वो किस खासा चर्चा में रहा था. इसे सिनेमा के आइकॉनिक और रोमांटिक पलो में गिना जाता है. लेकिन अब 26 साल बाद स्पाइडर मैन का एक और किस चर्चा में है.

मार्वल की हालिया रिलीज Spiderman: Brand New Day के एक किसिंग सीन पर CBFC यानी भारतीय सेंसर बोर्ड ने कैंची चला दी थी. स्पाइडर मैन की किस पर चली कैंची पर लोगों की राय बंटी हुई है. सोशल मीडिया पर एक वर्ग इन दोनों फिल्मों के किसिंग सीन की तुलना कर रहा है. कहा जा रहा है कि 2002 की स्पाइडर मैन में टॉबी मैग्वायर और कर्स्टन डंस्ट के किसिंग सन पर सीबीएफसी ने कोई कट नहीं लगाया था जबकि टॉम हॉलैंड और जैंडेया के आठ सेकेंड के किसिंग सीन पर सीबीएफसी ने कैंची चलाई है. 

आइकॉनिक Kiss और सेंसर बोर्ड की कैंची

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सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के उलट 2002 में जब पहली स्पाइडर-मैन भारत में रिलीज हुई थी, तब CBFC ने इसके मशहूर किसिंग सीन में एक सेकंड का भी कट नहीं लगाया था. यह सीन सिनेमाघरों में बिना किसी रुकावट के पूरा दिखाया गया था. लेकिन हाल ही में जब Spider Man: BRAND NEW DAY को लेकर सेंसर बोर्ड की रिपोर्ट सामने आई, तो लोगों ने गलती से इसे 2002 वाली पुरानी फिल्म से जोड़ दिया और इंटरनेट पर थ्योरीज बनने लगीं.

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टॉबी और कर्स्टन डंस्ट का यह सीन देखने में जितना इंटेंस है, असल में इसकी शूटिंग दोनों ही स्टार्स के लिए बेहद तकलीफदेह थी. शूटिंग के वक्त टॉबी मैग्वायर बारिश में उल्टे लटके हुए थे. ऐसे में जब कर्स्टन ने उनके मास्क को ऊपर खींचा तो उनके लिए काफी असहज था. दोनों ही कलाकारों ने बाद में कबूला था कि यह पल रोमांटिक कम और शारीरिक रूप से थका देने वाला ज्यादा था.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'लग रहा था जैसे CPR दे रही हूं'

कर्स्टन डंस्ट ने अपनी फिल्म 'सिविल वॉर' के प्रमोशन के दौरान 'द जोनाथन रॉस शो' में इस शूटिंग का एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया था. कर्स्टन ने बताया कि डायरेक्टर सैम राइमी चाहते थे कि यह किस बहुत खास और यादगार बने, जिसके लिए उन्होंने मुझे एक लव सीन्स की किताब भी दिखाई थी. कर्स्टन के मुताबिक, 'सेट पर काफी ठंड थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी. टॉबी की सांस रुक रही थी, जिसे देखकर मुझे लग रहा था कि मैं किस करने के बजाय उन्हें होश में लाने के लिए CPR दे रही हूं.'

'ब्रांड न्यू डे' पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची

विडंबना यह है कि जिस फ्रेंचाइजी ने एक दौर में स्क्रीन किसिंग को एक नया आयाम दिया, उसे ही आज भारत में सेंसर बोर्ड के नियमों का सामना करना पड़ रहा है. CBFC ने नई फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' को U/A 13+ सर्टिफिकेट तो दिया है, लेकिन बोर्ड ने फिल्म से 8 सेकंड लंबा लिप-लॉक सीन छोटा कर दिया है. इसके अलावा फिल्म में इस्तेमाल हुए कुछ अश्लील शब्दों को भी म्यूट किया गया है.

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