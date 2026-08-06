scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'सम्राट चौधरी हमको मरवा देंगे' पूर्व JDU विधायक गोपाल मंडल ने CM पर क्यों साधा निशाना?

बिहार के पूर्व JDU विधायक गोपाल मंडल ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है. उन्होंने कहा कि वह CM के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि सम्राट चौधरी उन्हें मरवा सकते हैं. मंडल ने नीतीश कुमार के चेहरे पर NDA को मिले वोट और बांकीपुर में मिली हार का भी जिक्र किया.

Advertisement
X
गोपाल मंडल का बड़ा आरोप.(Photo: ITG)
गोपाल मंडल का बड़ा आरोप.(Photo: ITG)

बिहार की राजनीति में अपने बेबाक बयानों और विवादित कामों के लिए मशहूर पूर्व जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार गोपाल मंडल ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है. गोपाल मंडल ने कहा कि वह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे. उन्होंने दावा किया कि अगर उन्होंने सरकार के विरोध में कुछ कहा तो उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है.

गोपाल मंडल ने कहा, 'सम्राट चौधरी हमको मरवाइए देगा.' उनके इस बयान ने बिहार की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है. पूर्व विधायक ने यह भी कहा कि सरकार के खिलाफ बोलने पर उन्हें दिक्कत हो सकती है. इसी वजह से उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर कोई और टिप्पणी करने से परहेज किया.

यह भी पढ़ें: 'कभी ट्रेन में अंडरवियर, कभी अस्पताल में पिस्टल...', बवाली है JDU विधायक गोपाल मंडल का इतिहास

सम्बंधित ख़बरें

बिहार के स्कूलों में अब शनिवार को होगा हाफ-डे, नई टाइम टेबल जारी
Bihar stet protest
STET परीक्षा आयोजित करने की मांग को लेकर पटना में प्रदर्शन
पटना: चेहल्लुम जुलूस में भिड़े 2 गुट, जमकर मारपीट; देखें बवाल
bhai virendra rjd leader shakti singh yadav
कौन हैं शक्ति यादव, जिनसे अब भाई वीरेंद्र भी हैं नाराज
बिहार में युवक की हत्या पर भड़का आक्रोश, आगजनी-तोड़फोड़, देखें

पूर्व JDU विधायक ने अपने बयान में NDA की चुनावी राजनीति और नीतीश कुमार की भूमिका का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि बिहार में NDA को वोट नीतीश कुमार के चेहरे पर मिला था. मंडल के मुताबिक, नीतीश कुमार के नहीं रहने पर बांकीपुर में जनता ने हरा दिया.

नीतीश के चेहरे पर वोट मिलने का दावा

गोपाल मंडल ने कहा कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता का असर चुनाव में साफ तौर पर दिखाई देता था. उन्होंने बांकीपुर में मिली हार का उदाहरण देते हुए अपनी बात रखी. उनका कहना था कि नीतीश कुमार के चेहरे के बिना चुनावी समीकरण बदल गया और जनता ने बांकीपुर में हरा दिया.

Advertisement

पूर्व विधायक ने अपने बयान में सम्राट चौधरी के उस रुख का भी जिक्र किया, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हरा गमछा वाले पर क्या बोलते हैं, यह सभी ने देखा है. मंडल ने बिना विस्तार से बताए इस मामले को राजनीतिक संदर्भ में उठाया और मुख्यमंत्री के बयानों की ओर इशारा किया.

गोपाल मंडल ने लालू यादव के साथ हुए घटनाक्रम का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि लालू यादव के साथ क्या किया गया, यह भी सभी ने देखा है. इस दौरान उन्होंने सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं का जिक्र करते हुए कहा कि गार्ड और बंगला तक छीन लिया गया.

'सरकार के विरोध में बोलेंगे तो दिक्कत होगी'

गोपाल मंडल के बयान में सबसे ज्यादा चर्चा उनके उस दावे की हो रही है, जिसमें उन्होंने अपनी जान को खतरा होने की बात कही. उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि ऐसा करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है.

पूर्व विधायक ने यह भी संकेत दिया कि सत्ता के खिलाफ आवाज उठाना उनके लिए परेशानी का कारण बन सकता है. उन्होंने साफ कहा कि सरकार के विरोध में बोलेंगे तो उन्हें दिक्कत हो जाएगी. इसी वजह से उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर आगे कुछ भी कहने से इनकार कर दिया.

Advertisement

गोपाल मंडल के इस बयान ने बिहार की राजनीति में बयानबाजी का एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया है. एक तरफ उन्होंने सम्राट चौधरी को लेकर गंभीर आशंका जताई, वहीं दूसरी ओर NDA की चुनावी सफलता का श्रेय नीतीश कुमार के चेहरे को दिया. साथ ही बांकीपुर में हार, सम्राट चौधरी के बयानों, लालू यादव के साथ हुए घटनाक्रम और गार्ड-बंगला छीने जाने का भी जिक्र किया.

---- समाप्त ----
रिपोर्ट- संतोष.
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    बवाली Kiss! 26 साल बाद स्पाइडर मैन के चुंबन पर बवाल क्यों? |
    सो रहे थे यात्री, हवा में 30 हजार फीट की ऊंचाई पर था प्लेन, तभी इमरजेंसी एग्जिट खोलने लगा शख्स, वीडियो वायरल |
    PAK की साजिश नाकाम... 13 कंटेनर जब्त, UAE के रास्ते हो रहा था खेल! |
    Ravi Kishan Viral Universe: संसद से यूरोप तक, हर जगह सिर्फ Meme ही Meme! |
    नील आर्मस्ट्रांग का वो ऐतिहासिक घर बिक रहा है, जहां बने थे चांद पर जाने के प्लान! |
    कसारी-मसारी में ही क्यों दफनाया जाएगा अबान अहमद का शव? अतीक-अशरफ और असद के बगल में बनेगी कब्र |
    संभल हिंसा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा... सियासी दुश्मनी, तुर्क और पठानों के बीच वर्चस्व की लड़ाई और भड़काऊ बयानबाजी बनी वजह |
    हरियाणा: चरखी दादरी में गैंगवार, स्कॉर्पियो पर ताबड़तोड़ फायरिंग में 7 घायल, रोहित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी |
    रोज खाने वाली अरहर दाल पर भारत में बड़ी वैज्ञानिक खोज, पहली बार तैयार हुआ पूरा जीनोम |
    Vastu & Feng Shui Tips: इन 7 पौधों को घर में रखते ही खिंचा चला आता है पैसा, जानें सही दिशा और नियम
    Advertisement