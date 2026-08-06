'सम्राट चौधरी हमको मरवा देंगे' पूर्व JDU विधायक गोपाल मंडल ने CM पर क्यों साधा निशाना?

बिहार की राजनीति में अपने बेबाक बयानों और विवादित कामों के लिए मशहूर पूर्व जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार गोपाल मंडल ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है. गोपाल मंडल ने कहा कि वह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे. उन्होंने दावा किया कि अगर उन्होंने सरकार के विरोध में कुछ कहा तो उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है.

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गोपाल मंडल ने कहा, 'सम्राट चौधरी हमको मरवाइए देगा.' उनके इस बयान ने बिहार की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है. पूर्व विधायक ने यह भी कहा कि सरकार के खिलाफ बोलने पर उन्हें दिक्कत हो सकती है. इसी वजह से उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर कोई और टिप्पणी करने से परहेज किया.

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पूर्व JDU विधायक ने अपने बयान में NDA की चुनावी राजनीति और नीतीश कुमार की भूमिका का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि बिहार में NDA को वोट नीतीश कुमार के चेहरे पर मिला था. मंडल के मुताबिक, नीतीश कुमार के नहीं रहने पर बांकीपुर में जनता ने हरा दिया.

नीतीश के चेहरे पर वोट मिलने का दावा

गोपाल मंडल ने कहा कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता का असर चुनाव में साफ तौर पर दिखाई देता था. उन्होंने बांकीपुर में मिली हार का उदाहरण देते हुए अपनी बात रखी. उनका कहना था कि नीतीश कुमार के चेहरे के बिना चुनावी समीकरण बदल गया और जनता ने बांकीपुर में हरा दिया.

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पूर्व विधायक ने अपने बयान में सम्राट चौधरी के उस रुख का भी जिक्र किया, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हरा गमछा वाले पर क्या बोलते हैं, यह सभी ने देखा है. मंडल ने बिना विस्तार से बताए इस मामले को राजनीतिक संदर्भ में उठाया और मुख्यमंत्री के बयानों की ओर इशारा किया.

गोपाल मंडल ने लालू यादव के साथ हुए घटनाक्रम का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि लालू यादव के साथ क्या किया गया, यह भी सभी ने देखा है. इस दौरान उन्होंने सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं का जिक्र करते हुए कहा कि गार्ड और बंगला तक छीन लिया गया.

'सरकार के विरोध में बोलेंगे तो दिक्कत होगी'

गोपाल मंडल के बयान में सबसे ज्यादा चर्चा उनके उस दावे की हो रही है, जिसमें उन्होंने अपनी जान को खतरा होने की बात कही. उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि ऐसा करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है.

पूर्व विधायक ने यह भी संकेत दिया कि सत्ता के खिलाफ आवाज उठाना उनके लिए परेशानी का कारण बन सकता है. उन्होंने साफ कहा कि सरकार के विरोध में बोलेंगे तो उन्हें दिक्कत हो जाएगी. इसी वजह से उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर आगे कुछ भी कहने से इनकार कर दिया.

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गोपाल मंडल के इस बयान ने बिहार की राजनीति में बयानबाजी का एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया है. एक तरफ उन्होंने सम्राट चौधरी को लेकर गंभीर आशंका जताई, वहीं दूसरी ओर NDA की चुनावी सफलता का श्रेय नीतीश कुमार के चेहरे को दिया. साथ ही बांकीपुर में हार, सम्राट चौधरी के बयानों, लालू यादव के साथ हुए घटनाक्रम और गार्ड-बंगला छीने जाने का भी जिक्र किया.

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रिपोर्ट- संतोष.